Por primera vez, una empresa argentina ingresa al índice Bloomberg de equidad de género

La multinacional de servicios financieros duplicó la cantidad de firmas en esta clasificación que mide el avance de la mujer en posiciones ejecutivas

La multinacional de medios y servicios financieros, Bloomberg, reveló este miércoles los resultados de la última edición de su índice corporativo de equidad de género (Bloomberg Gender-Equality Index)

En esta oportunidad incluyó a 230 compañías a nivel mundial -el doble del index 2017- por su compromiso y esfuerzos en promover el avance profesional de las mujeres.

Lo que evalúa el GEI es el nivel de representación femenina en el nivel ejecutivo (C-suite en adelante), la transparencia en cuanto a equidad, además de las políticas y beneficios tendientes a generar mayor igualdad en el ámbito laboral.

Lograron figurar esta vez firmas de 10 sectores, con casas centrales en 36 países. En conjunto, esas 230 empresas tienen un valor de mercado de u$s9 billones y emplean a 15 millones de personas, de las cuales alrededor de 7 millones son mujeres.

Argentina, China, Israel y Sudáfrica estuvieron entre los 13 países que están representados por primera vez en esta clasificación. En el caso de las empresas nacionales, fue a través de una sola compañía: Pampa Energía, del sector de energía e hidrocarburos.

No es un logro menor. "Solo hay cuatro compañías del GEI 2019 que tienen su casa matriz en Sudamérica. Una es de Argentina y las otras tres de Brasil. La mayoría de las compañías que conforman las estadísticas para la región 'Américas' son las 95 firmas con headquartered en Estados Unidos", remarcó a este medio Madison England, Project manager del GEI de Bloomberg.

Consultados acerca de este resultado, desde la compañía argentina dijeron: "En Pampa Energía, fomentamos un ambiente de trabajo diverso, ameno, de cooperación, productivo e inclusivo. Estamos comprometidos con la promoción de un entorno libre de discriminación y no está permitida la valoración de las personas basándose en criterios como edad, género o identidad sexual, raza, color, sexo, creencias políticas, religiosas o gremiales".



Sobre las políticas de la empresa para fomentar la equidad comentaron que "ser incluidos en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2019 es una muestra del compromiso que tiene Pampa Energía con la igualdad de género y la transparencia e inclusión en los procesos de selección. Somos miembro de la R.E.D. de empresas por la diversidad, una iniciativa colectiva conformada por organizaciones empresariales, académicas y civiles, con sede en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, que promueve y desarrolla la diversidad y la inclusión dentro de las organizaciones empresariales".

Bloomberg no puede revelar al publico en general información particular sobre cada empresa que es incluida en esta prestigiosa clasificación (a la cual si se puede acceder a través de su terminarl de información financiera), pero aseguran que en las organizaciones basadas en las Américas que completaron la encuesta, las mujeres componen el 43% de la fuerza laboral en promedio.

También ellas son las que detentan el 29% de las posiciones de liderazgo senior y el 22% de los roles ejecutivos. Tienen además el 30% del "top 10%" de los empleados con las mejores compensaciones, y el 40% de los roles que implican generación de ingresos en esa región, según reveló England.

Insights

El GEI no solamente sirve para promover los esfuerzos de las empresas en pos de la equidad de género, sino también para extrapolar conclusiones de lo que ocurre a nivel mundial respecto a esta temática.

Bloomberg asegura que por la amplia muestra evaluada, el GEI provee una mirada exhaustiva a cómo las compañías alrededor del mundo invierten en sus colegas femeninas.

En este caso, algunos de los datos recolectados muestran un incremento global del 40% en las posiciones ejecutivas ocupadas por mujeres entre el 2014 y 2017.

Asimismo, el 60% de las firmas que participaron de este estudio realizan evaluaciones de compensaciones para identificar variaciones basadas en el género. Identificaron un "gap" en la paga del 20% en la última edición, aunque en la región Américas la brecha es del 18 por ciento.

Por otra parte, el 34% de las compañías tienen programas para incorporar mujeres que están intentando volver a trabajar tras un bache en su carrera profesional. Otro dato importante es que casi siete de cada 10 de estas compañías evalúan todo el contenido de marketing y publicidad para prevenir prejuicios de género antes de la difusión de los mismos.

Por otra parte, según confirmó England a iProfesional, el 56% de las firmas relevadas en el index en las Americas, requieren un panel de candidatos diverso en cuanto a género a la hora de contratar posiciones de management. Y la cantidad de organizaciones del GEI 2019 en esa región que tienen una estrategia específica para contratar mujeres son el 82 por ciento.

Las empresas que participan del estudio no solo cotizan en bolsa sino que además demuestran voluntad de someter a evaluación sus iniciativas de inclusión. Bloomberg informó que actualmente sólo 10% de las compañías elegibles para participar están dando a conocer sus políticas y prácticas de equidad de género.

Según aclararon a este medio desde la firma de servicios financieros, todas las empresas, incluyendo a Pampa Energía, completaron encuestas voluntarias que miden estadísticas de género entre la fuerza de trabajo.

Se releva la participación femenina en la junta directiva, y entre ejecutivos y el management. También las políticas que promueven la inclusión y permanencia de las mujeres, como las de cuidado parental, programas de desarrollo, entrenamiento y de trabajo flexible.

Otro de los criterios de evaluación fue el "engagement" con la comunidad, que incluye el apoyo a organizaciones vinculadas con igualdad de género. Y también los productos, cómo se dirigen a clientas mujeres y a negocios dirigidos por ellas.

Sobre Pampa Argentina, la compañía de servicios financieros y medios aseguró a iProfesional que "obtuvieron un resultado por encima de un umbral global prestablecido por Bloomberg, basado en medidas "best-in-class", lo que derivó a su inclusión en el GEI 2019".

Bloomberg Gender-Equality Index 2019

Las siguientes son las empresas que fueron listadas en la última edición del GEI de Bloomberg

- A.P. Møller-Mærsk A/S

- AB InBev

- Accenture

- adidas

- Adobe

- ADP

- Advanced Micro Devices, Inc.

- Aetna, Inc.

- AGNC Investment Corp.

- AIA Group Limited

- Air Products & Chemicals, Inc.

- Alcoa Corporation

- Alliance Data

- Alliant Energy

- Allianz

- Alpha Bank

- American Electric Power

- American Express

- American Water

- AMN Healthcare Services, Inc.

-Anglo American

- Annaly Capital Management, Inc.

- Apollo Global Management, LLC

- ArcelorMittal

- AstraZeneca

- AT&T

- AU Optronics

- Avon Products, Inc.

- BAE Systems PLC

- Banco Bradesco S/A

- Banco Santander

- Bank of America

- Bank of Montreal

- Bank of Queensland

- Barclays

- BB Seguridade Participações S.A.

- BBVA

- BNP Paribas

- BNY Mellon

- Boston Scientific Corporation

- BT Group PLC

- BYD Company Limited

- CAE

- CaixaBank

- Campbell Soup Company

- CAPCOM Co. Ltd.

- Capital One Financial Corporation

- Centene Corporation

- Charles River Laboratories International, Inc.

- CIBC

- Cie de Saint-Gobain

- Cisco

- Citi

- City Developments Limited

- The Clorox Company

- The Coca-Cola Company

- Coca-Cola FEMSA

- Commercial International Bank, Egypt (CIB)

- Commonwealth Bank of Australia

- Core Laboratories

- CVS Health

- Dai Nippon Printing Co. Ltd.

- Daiwa House Industry Co. Ltd.

- Daiwa Securities Group Inc.

- Danone

- Danske Bank A/S

- DaVita, Inc.

- DBS Group Holdings Ltd.

- Deutsche Post DHL Group

- Deutsche Telekom AG

- Diageo PLC

- Dominion Energy

- Don Quijote Holdings Co. Ltd.

- Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

- DuPont

- Enagás S.A.

- Enbridge

- Erste Group Bank AG

- The Estée Lauder Companies

- Etsy

- Euronav NV

- Eversource Energy

- Evertec

- Fifth Third Bancorp

- First Data Corp.

- First Horizon National Corporation

- First Pacific Company Limited

- FirstEnergy

- Ford Motor Company

- Fortescue Metals Group Ltd.

- Franklin Templeton Investments

- Galp

- Gap, Inc.

- General Motors

- Gold Fields

- Goldman Sachs

- Grupo Financiero Banorte

- Grupo Televisa, S.A.B.

- Harmony Gold Mining Company Limited

- The Hartford

- Horace Mann

- IAMGOLD Corporation

- Iberdrola

- ICL

- Illumina

- Incitec Pivot Limited

- ING

- Ingredion Incorporated

- Intesa Sanpaolo

- Itaú Unibanco

- Janus Henderson Group PLC

- JPMorgan Chase & Co.

- Just Eat

- Kao Corporation

- KASIKORNBANK PCL

- KB Financial Group, Inc.

- Kering

- Legal & General Group PLC

- Leidos Holdings, Inc.

- LendingClub

- Lenovo

- Lionsgate

- Lloyds Banking Group

- L’Oréal

- lululemon

- Manulife

- Marsh & McLennan Companies

- Mastercard

- Maybank

- Mediobanca

- MetLife, Inc.

- MINDBODY, Inc.

- Mitsubishi UFJ Financial Group

- Mizuho Financial Group, Inc.

- Morgan Stanley

- Morningstar, Inc.

- Motorola Solutions

- MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

- National Australia Bank

- National Bank of Canada

- National Bank of Greece

- Nestlé

- Newmont Mining Corporation

- Nidec Corporation

- Nielsen

- NiSource

- NN Group

- Nokia

- Nordea Bank

- Northern Trust Corp

- NTT DOCOMO

- NVIDIA

- Old National Bancorp

- Orange

- Pampa Energía

- Pearson

- Pitney Bowes, Inc.

- PNC Financial Services Group

- Portland General Electric

- Praxair, Inc.

- Procter & Gamble

- ProSiebenSat.1 Media SE

- Prudential Financial

- Prudential PLC

- QBE Insurance Group Limited

- Radian Group Inc.

- Rapid7, Inc.

- RBS

- RELX Group

- Robert Half

- Rogers Communications, Inc.

- Rolls-Royce Holdings PLC

- Royal Bank of Canada

- S&P Global

- Sanderson Farms

- SAP

- Schneider Electric

- Scholastic

- Schroders

- Scotiabank

- Sempra Energy

- Shinhan Financial Group

- Signet Jewelers Limited

- Silicon Valley Bank

- Singtel

- Sodexo

- Sonova

- SSE PLC

- Standard Chartered Bank

- Standard Life Aberdeen PLC

- State Street Corporation

- STMicroelectronics

- Sumitomo Mitsui Financial Group

- Sumitomo Mitsui Trust Holdings

- Sun Life Financial

- Swedbank

- Swiss Re

- Symantec

- Tahoe Resources, Inc.

- Taylor Morrison

- TD Bank Group

- Teck

- Telefónica

- Telia Company

- Terna

- Tokyo Electron Limited

- TransCanada Corporation

- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

- UBS

- Unilever

- Unum Group

- UOB Group

- UPM-Kymmene Corporation

- Visa, Inc.

- Vodafone Group

- Voya Financial, Inc.

- Walmart

- Walmart de México y Centroamérica

- Wells Fargo & Company

- Welltower

- WESCO International, Inc.

- Westpac Group

- Weyerhaeuser

- Willis Towers Watson

- WPP

- Yum China Holdings, Inc.

- Yum! Brands, Inc.

- Zillow Group, Inc.

- Zurich Insurance

- Zynga, Inc.

Si bien son muchas las firmas de este catálogo que tienen una fuerte presencia en la Argentina, Pampa Energía es la única de ellas que tiene su casa matriz asentada en el país y cotiza además en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y también en la New York Stock Exchange.