Consejos de LinkedIn para tener un perfil perfecto y actualizado

Nueve de cada 10 reclutadores usan la plataforma para encontrar candidatos y el 75% de los gerentes de RRHH mira los perfiles antes de contratar a alguien

No importa en qué momento de tu carrera profesional te encuentres, tener el perfil de LinkedIn actualizado es un excelente punto de partida para prepararte para el éxito.

Unos pocos minutos es todo lo que se necesita para actualizar tu perfil y asegurarte de que lo estás aprovechando al máximo.



¿Qué tan importante es? Datos de la plataforma para profesionales indican que 9 de cada 10 reclutadores usan LinkedIn para encontrar candidatos, y el 75% de los gerentes de recursos humanos miran los perfiles de la plataforma antes de decidir la contratación de un empleado.



En ese marco, expertos de LinkedIn elaboraron esta guía de consejos para diseñar el perfil de cada uno, de manera de destacarse a la hora de buscar empleo.

Agregá una foto de perfil para ser reconocido instantáneamente

Una foto ayuda a las personas a reconocerte y además le da legitimidad a tu perfil, así que es muy importante no omitir este paso.

No es necesario que sea elegante, incluso podés sacarte una selfie con tu celular y subirla directamente a tu perfil.

Sin embargo, recordá que tu futuro empleador va a ver esta foto, así que asegúrate de vestirte apropiadamente y no incluyas en la fotografía a tu mascota o a tus amigos. Guardá esta foto para tus otros perfiles.



Tener una foto realmente hace la diferencia: los miembros que la incluyen reciben hasta 21 veces más visitas a su perfil y hasta 36 veces más mensajes.

Resaltá tu educación y cualquier experiencia que tengas

Tu educación y los cursos que realizaste te ayudan a mostrar quién sos y qué sabes. No es necesario que te intimides si no tenés mucha experiencia profesional.

En la sección de experiencia podés incluir puestos part-time, trabajos de verano, pasantías y trabajos voluntarios, todo lo que contribuye en gran medida a mostrar tus habilidades y ponerte frente a posibles empleadores.

Asegurate de que tu cargo e industria estén actualizadas, ya que mencionarlas puede ayudarte a conectar con trabajos, contenido y grupos en los que puedas estar interesado.

No te olvides de la ubicación: puede ayudarte a que te descubran hasta 23 veces más en búsquedas por ex alumnos, reclutadores, antiguos colegas y otros.

Resaltá tus habilidades para obtener recomendaciones

Ya sea mediante cursos o experiencia laboral, sin duda adquiriste habilidades relevantes. No te preocupes si no sos un experto en programación o en marketing: las habilidades blandas como la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo son tan importantes como las habilidades duras, si no más.



Asegurate de agregar en tu perfil las habilidades por las que querés ser reconocido, y LinkedIn se va a ocupar de ponerlas frente a las personas adecuadas que puedan respaldarlo.



Es muy importante que mantengas esta sección actualizada para mostrar lo que sabes hacer.



¿Por qué es importante enumerar tus habilidades? Tener al menos 5 habilidades en tu perfil te permite tener hasta 17 veces más visitas a tu perfil y hasta 31 veces más mensajes de reclutadores y otras personas que te pueden ayudar a salir adelante.

Utilizá la sección “Summary” o “Resumen” para mostrar quien sos

Tu perfil no debe ser sólo una lista de cursos y experiencia. Mostrá personalidad y compartí lo que te apasiona. La sección “Summary” o “Resumen” es el lugar perfecto para hacer esto.

De hecho, casi el 87% de los reclutadores le dan más importancia a la personalidad de una persona.En esta sección compartí tus calificaciones, habilidades, objetivos y lo que te hace único. No tengas miedo de ser entusiasta y audaz.

Publicá actualizaciones y participá activamente

Mantené tu perfil de LinkedIn actualizado y visible para posibles empleadores publicando periódicamente actualizaciones, compartiendo artículos y redactando contenido sobre temas de tu interés y mirá quienes leen tus publicaciones.

Esto puede ponerte frente a personas importantes para tu trayectoria profesional y comenzar conversaciones con ellos.

Últimos retoques

Una vez que la posición, sector, ubicación, resumen y habilidades están actualizados, echa un vistazo para ver si hay otras secciones que deseas agregar a tu perfil.

Por ejemplo, ¿haces actividades de voluntariado en tu comunidad? Agregá esta sección a tu perfil para resaltar tus pasiones.

También podés agregar nuevos logros, como algún certificado, curso o premio. Agregar estas secciones es una excelente manera de completar tu perfil, más allá de tus habilidades y experiencia.



Las pequeñas actualizaciones pueden generar grandes oportunidades, como encontrar un trabajo nuevo o conocer a otras personas que compartan tu definición de éxito, así que tomate tu tiempo para actualizar tu perfil.