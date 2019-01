Satya Nadella sobre la Globalización 4.0: "Necesitamos un crecimiento realmente inclusivo"

El CEO de Microsoft habló sobre la privacidad de los datos y reveló qué profesionales serán necesarios para crear productos tecnológicos en el futuro

Satya Nadella, CEO de Microsoft, es uno de los principales referentes en la organización de la edición 2019 del Foro Económico Mundial, que se desarrolla esta semana en Davos, Suiza.

Participó en uno de los paneles inaugurales sobre la temática central en torno a la cual gira el evento multinacional este año: la Globalización 4.0. Los principales actores políticos, económicos y empresariales del mundo están convencidos de que la tecnología está generando una nueva fase en este proceso iniciado hace décadas, que provocará nuevos desafíos.

En ese marco, Nadella dio una charla en la cual se explayó sobre el debate en torno a la privacidad de los datos.

"Una de las cosas que va a pasar en la cuarta revolución industrial es que los datos y la tecnología digital son el nuevo factor de producción. Así estés en retail, salud o seguros, cualquier sector de la economía va a estar impulsado por esas dos cosas. Por eso creo que, así como la electricidad fue democratizada y fue el motor del crecimiento de la productividad en la revolución industrial anterior, lo mismo debe pasar con los datos", vaticinó el CEO.

Te puede interesar Jack Ma dice que no es importante que Alibaba gane dinero

Para Nadella, ese nuevo entorno creará una necesidad de generar un set de reglas o normas globales para operar y crear nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y el reconocimiento facial, que tienen inmenso potencial tanto para generar valor como para provocar verdaderos desastres a nivel mundial. Y sobre esas premisas, las naciones y gobiernos tienen un deber, "pero las grandes compañías globales tampoco pueden abdicar su responsabilidad", expresó.

El tecnólogo considera que "es necesario que todos adhiramos al concepto central de que los datos son un derecho humano y de la privacidad como derecho humano. Tenemos que empezar por el principio básico de que el usuario está en control de sus datos. Son los dueños. Una compañía como la nuestra debería ser a lo sumo un custodio de esa información al ganarse la confianza del usuario".

Como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, Nadella se expresó a favor de que exista una autoregulación de la industria tecnológica, para evitar mayores restricciones que puedan ocurrir por parte del sector público. "Pero a la vez le damos la bienvenida a cualquier regulación que ayude al mercado a que no sea una carrera hacia el fondo. Porque si eso ocurre, deberemos lidiar con las consecuencias negativas y con regulaciones incluso más estrictas", dijo.

"Espero que el mundo entero converja en un estándar común porque una de las cosas que no queremos hacer es fragmentar el mundo e incrementar los costos de transacción", añadió.

Te puede interesar La UBA fue considerada la mejor universidad latinoamericana en un ranking internacional

En este sentido, pidió que las regiones que están liderando esta nueva revolución industrial -Estados Unidos, la Unión Europea y China- se pongan de acuerdo en estándares globales de base, con la inclusión como principio fundamental en lugar de solo buscar el crecimiento del producto bruto global.

"Tenemos que reconocer no solo la necesidad de diversidad, sino a la vez algunas normas globales en cuestiones clave. Lo que hoy criticamos de la globalización nos permite darnos cuenta de que lo que sí se logró es que haya un set de reglas realmente globales. La próxima fase de la globalización no debe volver a un mundo donde no haya normas globales sino a uno con una lista revisada de normas que reconozca las diferencias reales", detalló el CEO.

"Pero tenemos que entender que el reto no puede ser solamente crecer en productividad, necesitamos un crecimiento realmente inclusivo en cada región", dijo al declararse un "optimista" respecto de cómo la tecnología puede colaborar en esta tarea.

Te puede interesar Grupo Arcor busca jóvenes recién graduados en todo el país

En ese mismo sentido, aseguró que los equipos que conformen a las empresas deben armarse teniendo en cuenta esa diversidad, como una representación fiel del mercado al cual se dirigen. Y esa diversidad debe incluir la de género, la de etnias pero también la de habilidades y conocimientos.

"Es una falacia creer que los productos tecnológicos exitosos solo son creados porque empleamos solamente a los tecnólogos. Hoy cualquier equipo de Microsoft tendrá la siguiente composición: diseñadores –que pueden venir de la sociología, la antropología o diseño-, cientistas de datos (matemáticos) y 'product managers' que son personas de negocios que entienden al cliente; y luego tenemos también ingenieros de software y de hardware. Siempre se requiere que las ciencias sociales y las STEM trabajen juntas para crear", resaltó.

Para Nadella, el "argumento de negocios por la diversidad es más directo de lo que nunca fue. Pero es tiempo de actuar".

"No solo se trata de tener una representación de la sociedad, sino también de cómo la cultura de la propia organización puede ayudar a las personas que vienen de backgrounds diferentes para que den su máximo valor. Ese es el verdadero reto de la inclusión", agregó.