De empresario a Presidente sin escalas: el exCEO de Starbucks planea postularse en 2020

EL exCEO de Starbucks, Howard Schultz, es reconocido por haber sido hasta el año pasado uno de los empresarios "con conciencia social" más prominentes de los Estados Unidos.

Es conocida también la historia de como pasó de ser un vendedor de cafeteras a empleado de Starbucks, y luego su dueño en 1982. Llevó a la cadena de tener 11 locales que vendían café en grano a tener más de 28.000 tiendas en 77 países, antes de renunciar el año pasado.

Pero ahora Schultz está pensando dar un nuevo giro a su carrera: competir contra Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas en 2020.

Así como lo hizo su contrincante del sector de real state, sin pasar por cargos menores ni construir una base sólida dentro de un partido político, Schultz confirmó a través de su cuenta de Twitter que estaría seriamente pensando en postularse a la Presidencia. En su caso, y pese a haber comulgado siempre con el partido Demócrata, lo haría como un "independiente de centro".

I love our country, and I am seriously considering running for president as a centrist independent.

"Nuestros dos partidos están más divididos que nunca. Discutamos cómo podemos reunirnos para crear oportunidades para más personas", escribió el empresario, y lanzó el hastag #ReimagineUS .

This moment is like no other. Our two parties are more divided than ever. Let’s discuss how we can come together to create opportunities for more people. #ReimagineUS https://t.co/9UY46OTO0I