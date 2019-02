Por primera vez, Argentina es el país con más think tanks de la región

Es además el quinto país a nivel mundial. Cuáles fueron las instituciones distinguidas por el índice que elabora la Universidad de Pennsylvania

La Argentina es el país Latinoamericano con la mayor cantidad de think tanks, de acuerdo al relevamiento que realiza el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania.

Desde 2006, el "Global Go To Think Tank Index Report" evalúa el rol de estas instituciones que revisan e investigan políticas públicas alrededor del mundo.

En esta última edición, el instituto encontró 8.162 think tanks en todo el mundo, de los cuales 1023 están en Latinoamérica (incluyendo al Caribe).

En ese marco, la Argentina es el país de la región con la mayor cantidad de think tanks (227) y el quinto a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, India, China y el Reino Unido respectivamente. En Latinoamérica le siguen Brasil y México con 103 y 86 entidades.

Al hacer un análisis más detallado, los expertos de la Universidad de Pennsylvania eligieron al norteamericano Brookings Institution como el mejor de este tipo en todo el mundo.

Luego seleccionaron a las que consideran las 177 instituciones de todo el mundo. En esta clasificación, dominada por organizaciones de Estados Unidos y Europa, la Argentina aparece recién en el puesto 44, de la mano del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Esta es además la entidad latinoamericana con el puesto más alto en esta edición del Index.

Argentina vuelve a aparecer recién al final de la tabla, en el puesto 177, con la Fundación Libertad.

Pero al realizar la clasificación exclusivamente para el continente sudamericano y el Caribe, la casa de estudios norteamericana elige a la Fundación Getulio Vargas de Brasil para encabezar el índex.

En ese caso, además del CARI la Argentina tiene otra entidad dentro del top 10: el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el puesto nueve.

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) aparece en el escalón número 20, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en el 24, la Fundación Pensar en el 30, Libertad en el 36, seguido del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) inmediatamente abajo.

El Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) figura en el 55 y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) viene después. Fundación Bases está en el puesto 70 y Fundación de Investigaciones Económicas en el 74. Latin American Security and Defence Network (RESDAL) y Libertad y Progreso cierran el ranking latinoamericano con los puestos 87 y 88.

Luego el reporte distingue a los mejores think tanks de acuerdo a su área de investigación.

Por caso, en lo que refiere a Defensa y Seguridad Nacional, el primero que aparece en relación a Argentina es nuevamente el CARI, en el puesto 58 a nivel mundial. En cuanto a Política Internacional quedó en el 38 y en Políticas Económicas Internacionales en el 46.

No obstante, en el área de Políticas Económicas Domésticas el primero a nivel local fue el Centro de Implementacion de Políticas Publicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en el espacio 23 del ranking. CIPPEC también quedó primero entre los argentinos en materia de Políticas Sociales (puesto 16).

Según informó CIPPEC, esta entidad fue además consagrada como el think tank mejor gestionado de la Argentina, el mejor de investigación transdisciplinaria del país y el que cuenta con la mejor red de trabajo con otras entidades y el mejor programa de relaciones públicas.

También es el think tank argentino con la mejor estrategia de medios de comunicación (impresos y digitales) y uso de internet. Además, es el que desarrolló en 2018 la mejor conferencia.

En cuanto a Educación, el think tank local que aparece primero entre los argentinos –en el puesto 60 a nivel mundial- fue el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que también quedó en el 45 en materia de Salud Doméstica y en el 35 en cuanto a Asuntos de Salud Global.

Y en Políticas Medioambientales apareció la Environment and Natural Resources Foundation (FARN) en el espacio 65 a nivel mundial.