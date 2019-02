Renault canceló la indemnización de 30 millones de euros a Carlos Ghosn

La automotriz no abonará las 460.000 acciones atribuidas a su expresidente ni el "paracaídas dorado" que le garantizaba una cláusula de no competencia

El consejo de administración de Renault anunció este miércoles que no pagará el equivalente de dos años de sueldo a su exdirector, Carlos Ghosn, una suma que debía recibir bajo una cláusula de no competencia que figuraba en su contrato.



Al cierre de una junta el miércoles, el consejo señaló también que Ghosn, que se encuentra detenido en Japón, tampoco recibirá millones de euros en acciones que estaban "sujetas a su presencia en Renault".



Renault cancelará alrededor de 460.000 acciones atribuidas a Ghosn desde 2014-2015, con un valor actual de 26 millones de euros, a instancias de una propuesta del Gobierno francés, según confirmaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.



Además, el consejo probablemente invalidará una cláusula de no competencia por dos años que implicaba una compensación de entre 4 y 5 millones de euros a Ghosn, quien se vio forzado a abandonar su cargo en enero tras ser detenido en Japón por supuestas malas prácticas cometidas al frente de Nissan , socio de Renault.



El expresidente del constructor francés de automóviles, considerado hace poco como uno de los hombres más poderosos de la industria, renunció a su cargo en Renault el mes pasado, después de haber sido arrestado bajo cargos de malversación financiera en Tokio en noviembre.



El Estado francés, que es uno de los principales accionistas de Renault, había dicho que haría todo lo posible para evitar que este hombre de 64 años reciba un "paracaídas dorado".

Y esta semana también Nissan Motor anunció que canceló el contrato de alquiler del lujoso departamento que Ghosn ocupaba en Tokio.