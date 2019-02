Fundación YPF: cómo evolucionaron en Argentina las carreras vinculadas a Energía

La entidad abrió la convocatoria para su programa de becas de grado, que hoy asiste a 200 estudiantes de universidades públicas

Desde que el Estado volvió a tener control accionario sobre la petrolera YPF, el foco de la Fundación homónima viró fuertemente hacia los ejes de educación y sustentabilidad.



La paradoja: el país que tenía en su territorio a la gran promesa de Vaca Muerta no contaba con los profesionales capacitados para emprender el tamaño desafío de su exploración y explotación, y tampoco había demasiada oferta académica vinculada en ese caso al área de Oil&Gas.



A esto se sumaba un cambio a nivel mundial, por el cual muchos países estaban ya más avanzados en la modificación de su matriz energética hacia fuentes renovables y menos contaminantes. También era necesario hacer foco en la capacitación para el futuro del sector.

Fundación YPF comenzó a de a poco a transitar este camino junto con las principales universidades e institutos de formación del país, sobre todo en el interior. Además de promocionar trayectorias profesionales en el campo de la energía entre los potenciales estudiantes, se relevó el panorama de carreras y especializaciones vinculadas a la energía, la tecnología y las ingenierías en la Argentina.

Según pudo saber iProfesional, ese análisis de la evolución de la matrícula universitaria en un período de 15 años (2001-2016) arrojó los siguientes resultados:

Te puede interesar Cuáles son los tres tipos de trabajos que tendrán mayor demanda en el futuro, según el BID

Carreras que habían tenido un aumento en su matrícula:

-Ingeniería en Petróleo

En 2016 había 3.432 estudiantes más que en 2001 en el país. Esto representa un aumento del 455% de la matrícula.

"Se observa un importante crecimiento a partir de 2013, en simultáneo con el lanzamiento del Programa de Becas de Grado de Fundación YPF y con la ampliación de la oferta de esta carrera en diversas universidades nacionales", se lee en el reporte al que accedió iProfesional y que fue la base para luego diseñar el programa de becas de la mencionada entidad.

Te puede interesar ¿Cómo comunicar cuando no te quieren escuchar?: 7 secretos de un espía del FBI

-Ingeniería Química

En 2016 había matriculados 7533 estudiantes más que en 2001. Representa un aumento del 80%.

Carreras que habían tenido una disminución en su matrícula

- Ingeniería Electrónica

Te puede interesar Cuáles son las empresas más amadas por empleados argentinos

En 2016 había 2973 estudiantes menos que en el 2001 (- 15% en 15 años).

-Ingeniería Eléctrica

En 2016 había 371 estudiantes menos que en 2001 (-7%).

La Fundación YPF, que había avanzado ya en la promoción de diplomaturas, carreras de grado y de posgrado para formar los talentos necesarios para el sector, consideró que era el momento de dar el siguiente paso.



Fue así que en 2017 se redefinió un nuevo plan estratégico para profundizar esos esfuerzos iniciales. Viró hacia una iniciativa de educación digital con orientación STEAM (por sus siglas en inglés), que integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.



"No solo queremos promover un foco muy claro esas áreas sino también la innovación a partir de abordajes que fomenten mayor creatividad, experimentación e indagación", contó a iProfesional Ariel Gordon, gerente de Educación de la Fundación YPF.



Gordon estuvo a cargo de esta última evaluación del programa de becas, y reconoció que por un lado las iniciativas de la Fundación son para que haya más estudiantes vinculados a la industria energética, pero también para reducir sesgo de género en esas líneas de estudio y eliminar algunos mitos que rodean a estas carreras y las vuelven menos atractivas.



"Es un desafío multidimensional trabajar en el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas. Queremos que cada vez más chicas estudien estas carreras no por una cuestión de equidad, porque sería más justo en términos de más oportunidades para todos, sino porque necesitamos perfiles profesionales más diversos y mejor preparados para los retos de futuro", aclaró.



En este sentido, al analizar el otorgamiento de las becas, se priorizan los candidatos que muestran interés en las áreas con menor cantidad de inscriptos. "La carrera de Ingeniería eléctrica venía con muy baja matrícula, había perdido un poco de su atractivo, pero en el contexto actual de mayor protagonismo de las energías renovables en la matriz energética, vuelve a cobrar relevancia tanto para la industria como para las universidades. Resurgió la discusión sobre la actualización curricular para el ingeniero eléctrico. Es uno de los temas emergentes más interesantes que se están dando hoy", ejemplificó Gordon.



Por otro lado, a partir del enfoque STEAM asegura que intentan "romper los arquetipos que asocian la ingeniería y las carreras científicas con un perfil más duro, vinculado a los números, y no con la experimentación y la creatividad".



"Tenemos que tener un abordaje más holístico respecto a qué es un buen profesional integral de estas áreas", remarcó.



El desafío, según el directivo de la Fundación, es lograr una combinación entre talentos con carreras generalistas que pueden cumplir diversos roles en la industria –como los de ingeniería química o mecatrónica- pero que a la vez tengan habilidades específicas, como por ejemplo los de geociencias, ingeniería en perforaciones, etc.



"Parte de lo que trabajamos con nuestros mentores de YPF es fortalecer tanto el conocimiento específico como las habilidades generales que preparen a estos futuros profesionales para ser versátiles e insertarse en una industria que está en transformación en todo el mundo, con el avenimiento de los pro-sumidores, los 'smart grids' y el protagonismo de las renovables. Van a desempeñarse en desafíos profesionales nuevos y que en muchos casos no conocemos", reflexionó Gordon.

Becas 2019

Como parte de los esfuerzos continuos para promover trayectorias profesionales vinculadas al área de hidrocarburos, la Fundación YPF relanzó en febrero su convocatoria para renovar su programa de becas de grado.



Se trata de una asistencia que la entidad pone a disposición de estudiantes de segundo y quinto año de carreras vinculadas a la energía, tecnología, Ciencias de la Tierra y del ambiente. Tiene como objetivo premiar la excelencia académica, además de favorecer la permanencia y graduación.



¿Qué criterios pone en juego la Fundación para definir quiénes reciben las vacantes? "Es un programa con un enfoque muy federal, pero sobre todo el primer criterio es el merito académico. El reconocimiento a ese esfuerzo es uno de los aspectos más destacados de la beca", explicó el gerente de Educación de la Fundación.



"Hay una presencia muy importante de las mujeres en el programa porque como parte del diseño fomentamos que cada vez más chicas estudien estas carreras que históricamente tienen un sesgo muy masculino. Pero no establecemos cupos femeninos. Ponderamos principalmente las postulaciones en consideración al mérito, luego se tiene en cuenta el equilibrio regional, y por otra parte la inclusión de las mujeres de forma inversamente proporcional a su participación en cada carrera", detalló Gordon.



Es decir, el factor de género solo se aplica en los casos en los que no haya muchas alumnas en el área de estudio particular. "En ingeniería química la matrícula está muy equilibrada entre hombres y mujeres, es casi un 50% y un 50%. Por eso en ese caso no hay una ponderación hacia las candidatas. En cambio, en ingeniería eléctrica, donde casi el 95% de la matrícula es masculina, si se pondera", apuntó.



Durante el 2018, se otorgaron 200 becas a estudiantes que cursaban primero o cuarto año de las carreras aplicables. La cantidad a otorgar en 2019 está sujeta al cupo disponible para cada Consejo de Planificación Regional de Educación Superior (CPRES), el cual se determinará por la evaluación anual que la Fundación YPF realiza a los becarios actuales de su Programa de Becas de Grado.



"Cada becario que cumple con los requisitos al momento de la evaluación anual -que son un promedio mayor a siete, y avanzar con el plan de estudios- tiene los elementos para renovar la beca. Si no cumple con ellos o se gradúa (en el caso de los estudiantes avanzados), deja un lugar vacante que se renovará con esta convocatoria", explicó Gordon.



Las becas son para carreras de grado que se dictan en las universidades públicas nacionales. Las incluidas en esta convocatoria son:



- Ingeniería en Petróleo;

- Ingeniería en Perforaciones;

- Ingeniería Electrónica;

- Ingeniería Mecánica;

- Ingeniería en Energía;

- Ingeniería Aeronáutica;

- Ingeniería en Geodesta/Geofísica;

- Licenciatura en Geoquímica;

- Licenciatura en Ciencias Ambientales/Gestión Ambiental;

- Ingeniería Electromecánica; Licenciatura en Energía;

- Licenciatura en Geología;

- Licenciatura en Física;

- Licenciatura en Geofísica;

- Licenciatura en Química;

- Ingeniería en Recursos Naturales Renovables;

- Licenciatura en Energías Renovables;

- Ingeniería Ambiental;

- Ingeniería en Materiales;

- Ingeniería Química;

- Ingeniería Eléctrica/Electricista;

- Ingeniería Mecatrónica





"En general todas tienen vinculación con lo científico y tienen mucho de experimentación, no son carreras de escritorio. Para ese futuro de la industria de la energía necesitamos perfiles más diversos en todo sentido", afirmó el gerente de Educación.



En este sentido, por ejemplo, el año pasado se incluyó la carrera de Aeronáutica. "Hay ingenieros aeronáuticos trabajando en YPF tanto en el negocio vinculado con proveer de combustible a todos los aeropuertos del país, como en la industria de energía eólica, por sus conocimientos de aerodinámica", aclaró.



La duración de este beneficio será de 12 meses a partir del otorgamiento y los seleccionados tendrán la posibilidad de renovarlo si cumplen los requisitos solicitados.



Las becas incluyen un estipendio diferencial para ingresantes y para avanzados, y además hay un adicional por necesidad socioeconómica. Parte del programa son también las mentorías a cargo de profesionales de YPF (ingenieros, geólogos, geofísicos, químicos, entre otros).



El programa cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.



Y los becarios participan del "Encuentro Anual de Becarios" en la Ciudad de Buenos Aires con todos los gastos pagos y acceden a recursos educativos e instancias de formación online.



Los interesados podrán informarse sobre los requisitos para la beca e inscribirse en la página web oficial del programa de becas de Fundación YPF hasta el 15 de marzo.