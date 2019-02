Por qué hay empresas que ofrecen vacaciones ilimitadas y cuál es la "trampa"

Esta política que es cada vez más común en empresas de mercados desarrollados, no funciona siempre a favor de los trabajadores en todos los casos

Vacaciones pagas sin límite de tiempo puede sonar un sueño hecho realidad en los oídos de muchos trabajadores.

Y si bien hay algunas compañías que no le ponen límites al tiempo de descanso de los empleados, no necesariamente esto estaría trayendo un beneficio real a sus vidas y su salud.

"Me encantaría decir que se trata de productividad, o empoderamiento o autonomía, pero la realidad es que vimos que algunas empresas lo estaban haciendo en Estados Unidos y pensamos que nosotros también podíamos implementarlo" dijo Ben Gately, director de Operaciones de la empresa británica de software CharlieHR, a la BBC sobre su política de vacaciones ilimitadas, implementada hace siete años.



Las firmas tecnológicas, en particular, están utilizando el sistema para atraer y retener trabajadores. En Reino Unido, por ejemplo, también hay sitios web de reclutamiento que han visto una pequeña cantidad de negocios que se han sumado a la tendencia, y advierten que está creciendo.



La firma Jobs board Reed detectó un aumento del 20% en las ofertas de trabajo que ofrecen vacaciones ilimitadas entre 2017 y 2018, mientras que TotalJobs y Jobsite, le dijeron al programa de la BBC Wake Up To Money, que han visto un alza anual de 10%.



Sin embargo, esta nueva tendencia estadounidense no funciona para todos. Gately dice que en el caso de su compañía el sistema no tuvo buenos resultados y al final terminó eliminando el beneficio para reemplazarlo por otras ventajas laborales como horarios de trabajo flexibles.



Frankie Parkinson, de la empresa británica Gradtouch, cuenta que implementaron el sistema en la firma como parte de su objetivo de crear una política laboral verdaderamente flexible. El año pasado, ella se tomó 30 días de vacaciones.



"Mientras todos cumplan con su labor y al negocio le vaya bien, es totalmente bueno irse de vacaciones cuando quieras", apuntó a la BBC Mundo.



En consecuencia, "vimos un aumento en la productividad, vimos a la gente progresando más rápidamente porque hay confianza y mucha responsabilidad. Los empleados asumen los objetivos de la compañía porque tienen flexibilidad y porque confiamos en ellos", agregó.



Rosie Haslem, directora de la empresa de arquitectura Spacelab, concuerda con Parkinson sobre los beneficios de la tendencia: "El trabajo es solo una parte de la vida, pero en la industria del diseño, puede ser una gran parte, con extensas jornadas de trabajo".



"Hemos eliminado los límites de las vacaciones, permitiendo que nuestro equipo se tome el tiempo que necesite para relajarse y recargarse", afirmó. "La flexibilidad ha creado una fuerza de trabajo más empoderada, más feliz y más productiva", añadió.



Mientras el sistema ha funcionado bien para estas empresas, no siempre ocurre lo mismo. En algunos casos la idea falló, no porque los empleados se tomaran demasiadas vacaciones, sino porque no se tomaron suficientes días fuera del trabajo.



Para los empleados de CharlieHR, las vacaciones ilimitadas fueron un problema, más que una ventaja. "La gente no tomó suficientes días de vacaciones", explicó Ben Gately. "Tenemos miedo de tomarnos vacaciones porque hay que cumplir con plazos y entregarle a otros las cosas que estabas haciendo", afirmó.



"Hay mucha ansiedad al no saber cuál es el límite. Un grupo del equipo se acercó a nosotros para pedirnos que les dijéramos dónde estaba el límite", apuntó. Había preguntas como: "¿está bien si me tomo 35 días?, ¿está bien si me tomo 25?, ¿cuál es el máximo?"



"La realidad es que no es realmente ilimitado", dice Gately sobre la "trampa" que trae aparejada esta modalidad.



Joe Wiggins es un experto en tendencias laborales para el sitio web Glassdoor, una empresa que le da a sus empleados en Estados Unidos vacaciones ilimitadas, pero no en el Reino Unido. Wiggins concuerda con que las vacaciones ilimitadas pueden quedar muy restringidas por las demandas del trabajo.



"En el área de San Francisco Bay es un beneficio común. Pero vacaciones ilimitadas no necesariamente significa que mucha gente se toma muchas vacaciones", dijo a BBC Mundo. "Es más común en empresas con objetivos y métricas claras, aunque a veces puede ser duro tomarse días libres en esos ambientes laborales", sumó.



"Para muchas personas las vacaciones ilimitadas no son lo que aparece en el envoltorio", agregó.



Así las cosas, las limitaciones de las vacaciones ilimitadas podrían ser pronto puestas a prueba a mayor escala.