En un mercado laboral cauteloso, las expectativas de contratación salieron del "rojo"

Para el segundo trimestre del año los empleadores anticipan que la actividad estará amesetada, si no cambia la situación económica del país

Luego de que a fin del año pasado las expectativas de contratación en las empresas argentinas tocaran el nivel más bajo de los últimos 12 años, para el próximo trimestre se espera un leve repunte pero poca actividad concreta.

De acuerdo al estudio que regularmente conduce la filial local de ManpowerGroup, las perspectivas de incrementar el personal cerraron en -4 el 2018. Ahora, al quedar nuevamente en cero, por lo menos las señales para el mercado laboral salieron del "rojo".

La encuesta de ManpowerGroup para el segundo trimestre de este año mostró que Expectativa Neta de Empleo (ENE) es de 0%, representando una mejora de 4 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, y una caída de 6 puntos en comparación con el mismo período del año pasado.

La ENE se obtiene al restarle al porcentaje de empleadores que anticipa un aumento en sus dotaciones y el de aquellos que avizoran una disminución en el mismo período.

En ese sentido, 9% de los empleadores prevé incrementar su nómina de personal en los siguientes tres meses, un 8% anticipa una merma y un 79% no hará cambios en su plantilla, lo que arroja una ENE de +1%. Al ajustar los datos para tener en cuenta la variación estacional, la expectativa de empleo se coloca en 0%.

"Empezamos a vislumbrar una leve mejora en las intenciones de contratación con respecto al resultado del trimestre anterior" explicó Fernando Podestá, Vicepresidente, Director Comercial y de Operaciones de ManpowerGroup Argentina. Y agregó: "Los 4 puntos de mejora respecto del trimestre anterior son traccionados por los sectores de Agricultura y Pesca, Administración Pública y Educación y por Transporte y Servicios Públicos".

Consultado por iProfesional, Podestá añadió que "si bien la encuesta no evalúa los motivos que conducen a tales decisiones, en términos generales podríamos afirmar que toda actividad vinculada con Vaca Muerta continúa atrayendo la atención y generando expectativas positivas en la región de la Patagonia, especialmente en la provincia de Neuquén". Dichos resultados coinciden con el reciente informe publicado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que recopila información correspondiente a diciembre del 2018.

"Asimismo, se genera una situación similar en la provincia de Formosa, en la que la industria del litio comienza a generar interés para atraer inversiones en el corto-mediano plazo, cuestión que también se demuestra en el estudio gubernamental", dijo el VP del grupo de Recursos Humanos.

Por otra parte, si bien el informe evalúa las intenciones de contratación en el segundo trimestre del 2019, Podestá no niega que "podríamos haber llegado a un piso, con lo cual entendemos que la situación podría llegar a mejorar en adelante (tal como lo reflejan los cuatro puntos que se registraron por encima del valor del trimestre anterior) si la actividad económica evoluciona".

"Desde luego, si la situación no cambia, la tendencia de amesetamiento podría continuar", indicó.

Cosa de grandes

Al desagregar los datos de la encuesta se nota que las perspectivas mejoraron en las compañías medianas y grandes, por más que en la comparación interanual siguen manifestando intenciones más débiles de sumar talento a sus filas.

Los empleadores de grandes empresas pronostican un alza modesta para el período entre abril y junio, con una ENE de +5%, mientras que las expectativas para los empleadores medianos se encuentran en +1%.

Por otro lado, los micro y pequeños empleadores esperan recortar sus plantillas, con expectativas de -5% y -1% respectivamente.

"Para que las pequeñas y microempresas puedan generar empleo es prioridad reducir la incertidumbre y dar certezas en el mercado. El panorama actual suele impactar más fuertemente sobre las pymes que sobre las grandes compañías, ya que desalienta nuevas contrataciones y puede generar desconfianza para la inversión", avaluó Podestá al respecto.

"Además, en un contexto de inflación y grandes vacilaciones, en general en las pymes las decisiones son mucho más rápidas que en las medianas y grandes empresas, dado que dichas organizaciones cuentan con proyectos a largo plazo y presupuestos que condicionan todo tipo de cambios en las dotaciones de personal. En cambio, las pequeñas organizaciones se desenvuelven de manera más ágil e inmediata", añadió.

Por otra parte, cuatro de los nueve sectores industriales analizados presentan expectativas positivas. Agricultura & Pesca es la actividad que lidera la encuesta, con una ENE de 7%, seguida por la Administración Pública & Educación y Transporte & Servicios Públicos, ambos con 4%, y Construcción con 1%.

En tanto que el sector de Comercio Mayorista & Minorista es el que informa las intenciones más débiles, con una ENE de -5%, seguido por los sectores de Manufacturas y Servicios, ambos con -1%.

Finalmente, tanto Minería & Extracción como Finanzas, Seguros & Bienes Raíces tienen expectativas nulas (0%).

En comparación con el trimestre anterior, los planes de contratación se fortalecen en siete de los nueve sectores de la industria. Transporte & Servicios Públicos es el que muestra el mayor crecimiento, con 14 puntos porcentuales por encima del valor anterior.

Pero si analizamos el contraste interanual, las perspectivas se debilitan en ocho de las nueve actividades estudiadas. Los empleadores del sector de Agricultura & Pesca son los únicos que reportan una mejora de un punto respecto al mismo período del año anterior. En cambio, los del sector de Comercio Mayorista & Minorista reportan una disminución de 10 puntos, reflexionaron desde ManpowerGroup.

Es decir, pareciera ser que solo el agro y el sector público tienen expectativas optimistas, y no ya rubros que en otros momentos eran más activos, como el comercio y los seguros. "En lo referido a manufacturas, comercios y seguros, podemos afirmar que no son los sectores que muestran signos de recuperación. De hecho, la situación se mantendría si no se muestran indicios de activación en el corto plazo", adelantó Podestá.

"Por el contrario, podrían vislumbrarse mejoras en los sectores vinculados al agro, la minería y el petróleo dado que son las áreas que traccionan levemente los resultados positivos en las últimas mediciones. Dichas industrias se caracterizan por implicar decisiones e inversiones a largo plazo, con lo cual los resultados tampoco se reflejan de manera inmediata ", continuó.

Análisis regional

Durante el próximo trimestre, se esperan perspectivas de contratación positivas en dos de las seis regiones del país que evalúa la consultora de Recursos Humanos.

La región de Cuyo es la que refleja las intenciones más altas, con 14 puntos porcentuales, seguida por Patagonia con 7. "Cuyo es la que reporta las mejores perspectivas, impulsada probablemente por la agricultura del vino", indicó Podestá.

La región Pampeana, por su parte, informa una ENE nula, mientras que AMBA y NEA (Noreste) reportan -1% y -6%, respectivamente. El NOA (Noroeste) es la región con la expectativa más baja, con una ENE de -8%.

"Argentina es un país que cuenta con recursos naturales y capital humano suficientes para ponerse a la vanguardia y convertirse en un polo productivo de la región, pero para ello resulta necesaria la implementación de cambios estructurales que garanticen el desarrollo sostenido del talento y una estructura tributaria que atraiga inversiones de largo plazo", expresó al respecto el VP de ManpowerGroup Argentina.

Es importante destacar que todas las regiones informan mejores intenciones con respecto a los resultados del trimestre anterior, siendo Cuyo la que mayor incremento espera, con +12.

Asimismo, Cuyo y la Patagonia son las únicas dos que reportaron crecimientos interanuales -con 13 y 4 puntos por encima respectivamente- en las perspectivas de reclutar personal que tienen las empresas radicadas allí.