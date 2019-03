La empresa láctea Verónica pidió el Procedimiento Preventivo de Crisis

La compañía con tres plantas productivas y 700 empleados estaría trabajando a menos del 40% de su capacidad instalada. Los sueldos se abonan en 3 cuotas

Hace un mes aproximadamente la compañía láctea Verónica pidió el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), lo que acrecentó los rumores acerca de su compleja situación y continuidad.

Desde la empresa se asegura que no habrá cambios en la estructura de personal, según informó Radio Belgrano de Suardi, Santa Fe.



La empresa tiene tres plantas y emplea en total a 700 trabajadores. Una de ellas está ubicada en Suardi y genera 105 puestos de trabajo directos.



En estos momentos el uso de su capacidad instalada es de entre un 30% a un 40% aproximadamente, ya que tiene una capacidad de procesamiento de unos 600 mil litros por día, aunque ahora se están industrializando no más de 200 mil.



Según Radio Belgrano, la empresa se lleva de la zona de Suardi unos 200 mil litros que luego distribuye en sus otras dos plantas ubicadas en Lehmann y Totoras.



Como consecuencia de la poca cantidad de materia prima que se elabora, la planta de leche en polvo funciona cada 15 días y en ese sector trabajan unas 30 personas.



Por otra parte, la empresa le informó a sus empleados que los sueldos se iban a pagar en tres veces, medida que ya está implementando.



Un alto directivo consultado por Radio Belgrano, manifestó que la fuente de trabajo está asegurada y que todo funciona con normalidad. Y al ser consultado por el PPC respondió que el objetivo es salvaguardar la fuente de trabajo y evitar que la situación del país y el sector en particular, los lleve a poner en discusión la dotación de personal.



Según voceros gremiales, la planta tuvo una importante inversión hace unos dos años atrás, con un mejoramiento general de la infraestructura, el cuidado y puesta a punto de maquinaria.



Sin embargo, las mismas fuentes indican que la falta de uso de la capacidad instalada provoca un inevitable deterioro, con lo que a futuro podría sufrir dificultades en su funcionamiento, fundamentalmente la planta de leche en polvo.



En Suardi ya cerraron dos plantas lácteas: hace 10 años, SanCor y en setiembre del 2018, Williner.