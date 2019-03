La Ciudad lanzó un concurso para jóvenes emprendedores gastronómicos

Hay $600 mil para repartir entre tres ganadores para que pongan en marcha sus proyectos, además de tutelado para desarrollar sus planes de negocios

La Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad lanzó un concurso para jóvenes emprendedores que tengan una idea o proyecto gastronómico.



Los interesados deben tener entre 18 y 35 años y pueden participar en forma individual o en equipos de hasta 5 integrantes.

Este concurso de emprendurismo forma parte del programa #Potenciate y su objetivo es fortalecer emprendimientos de los jóvenes para lograr consolidarse en el mercado gastronómico y transformar sus ideas en negocios sustentables que generen empleo.



Los 15 proyectos destacados por su impacto social positivo, innovación y creatividad, escalabilidad, viabilidad y habilidades avanzarán a la gran final, donde deberán describir y convencer al jurado de que su proyecto es el más creativo y con posibilidades de tener éxito en el mercado.



De allí surgirán los 3 ganadores, que obtendrán un capital semilla de 250, 200 y 150 mil pesos, según el puesto, y un plan de tutelado para desarrollar su plan de negocios.

Más allá de los tres primeros puestos, durante las distintas etapas que van transitando en el #Potenciate Gastronómico, los participantes obtienen diversas capacitaciones y mentorías, muchas de ellas con empresas líderes del sector y reconocidos profesionales. De esta manera, se garantizará que todos los participantes enriquezcan su proyecto, independientemente de quien gane los premios.



Las capacitaciones no sólo tienen que ver con la gastronomía, sino que abarca un abanico interdisciplinario para que los jóvenes introduzcan diversos conocimientos aplicables a su modelo de negocio, como marketing, comunicación, comercio electrónico, finanzas, administración, aspectos legales, ventas, sustentabilidad, etc.).



Además, dentro del concurso se desarrollarán Jornadas de Ideación, donde aquellos que no tengan un proyecto definido puedan aprender técnicas para darles darle forma, fortalecer su idea o descubrir cómo afrontar alguna situación del mercado.



El rubro gastronómico es un potente motor económico en la Ciudad de Buenos Aires, ya que en la Ciudad genera 150 mil empleos aproximadamente en un universo de casi 20 mil locales.



Existen varios proyectos que a través del programa se convirtieron en realidad, son la fuente de ingreso de muchos jóvenes y generan empleo, como por ejemplo Ice Roll -una nueva manera de preparar, hacer y tomar helado en rollos, hechos en el momento- de Iván Zuvi, y Simpleat, la empresa de Tomás Iakub de elaboración y entrega de los ingredientes para crear platos elaborados de manera simple, entre otros.

Los emprendedores podrán inscribirse hasta el 18 de marzo en la web del programa #Potenciate.