Capitales privado y emprendedor de Argentina recaudaron casi 500 millones de dólares en 2018

Mariano Mayer indicó que el Estado co-invirtió en más de 1200 emprendimientos en etapas tempranas y 35% de ellos son liderados por mujeres

Este miércoles se desarrolla el tercer Foro Argentino de Inversiones, organizado en conjunto por ARCAP (la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla), el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y la Secretaría de Emprendedores y Pymes.

En el Centro Cultural de la Ciencia del barrio porteño de Palermo se reunieron los principales referentes del ecosistema startup de la Argentina, así como autoridades del Gobierno nacional y de la industria de capital privado.

La mañana arrancó temprano con las palabras de bienvenida a cargo del secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, quien reveló cómo se están invirtiendo las partidas designadas por el Estado Nacional para el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce).

A través del primero de los Fondos, el de Capital Semilla, Mayer aseguró que el Gobierno apoyó ya a 1.200 proyectos en todo el país, de los cuales un 35% están liderados por mujeres.

"Es un momento particular de la Argentina, un momento bisagra", admitió el secretario, "pero si hubo un momento para dedicarnos a hablar de inversiones y del futuro de nuestro país, es ahora".

Te puede interesar Empleados de Comercio acordaron aumento salarial del 30% anual

"Los ecosistemas emprendedores crecen federalmente, con un gran trabajo de incubadoras, aceleradoras y el Fondo Semilla", añadió.

El FONDCE le permite al gobierno nacional co-invertir con los privados exclusivamente en proyectos de base cientí­fica, agronegocios, biotecnología y fintech.

"Hoy la situación macro del país lamentablemente no es mejor, sumado a lo que es un año de elecciones, por lo que las decisiones de inversión tienden a entrar en un estado de 'wait and see'" (Diego González Bravo)

Además de esos proyectos en estados inciales, a través del Fondo Aceleración se seleccionaron startups en un proceso de desarrollo más avanzado, en conjunto con 13 aceleradoras e incubadoras repartidas en todo el país.



En su primer año, en el programa Fondo Aceleración se están desembolsando USD 4.200.000 en 43 emprendimientos dinámicos a través de 11 aceleradoras. La co inversión del estado está acompañada por USD 3.400.000 del sector privado.



Luego fue el turno de Diego González Bravo, presidente de ARCAP y socio del fondo de Venture Capital (VC): "El año pasado en el Foro abrimos mostrando las cifras de un 'research' de ARCAP que indicaban un importante crecimiento de nuestra industria en los últimos tres años, pese al difícil contexto macroeconómico".

"Hoy la situación macro del país lamentablemente no es mejor, sumado a que es un año de elecciones, por lo que las decisiones de inversión tienden a entrar en un estado de 'wait and see', lo cual dificulta el incremento de transacciones y el levantamiento de nuevos fondos", anticipó González Bravo.

Te puede interesar Trabajadores de Alijor tomaron la planta de Garín y piden reincorporaciones

Sin embargo, aseguró que al menos en 2018 el sector no ha dejado de crecer, "en consonancia con lo que viene ocurriendo en la región". Vale la pena agregar que también se notó el efecto que tuvo el inicio de la actividad de las organizaciones vinculadas al FONDCE.

"La actividad ha crecido en cuanto al monto de transacciones tanto en capital emprendedor como en capital privado", indicó González Bravo al revelar los últimos datos de ARCAP, que muestran que el año pasado entre fondos privados, capital emprendedor y semilla se desembolsaron 493 millones de dólares.

En total la recaudación fue superior a los 443 millones reportados en 2017 por la misma entidad.

En rigor, las inversiones de capital semilla pasaron de ser 7,7 millones de dólares a más de 10; las de capital emprendedor o VC ascendieron de 126 millones a 153 en 2018 y los privados invirtieron 330 millones, unos 20 millones más que el año anterior.

Te puede interesar ¿Cómo impactó la inflación en los sueldos de los ejecutivos?

También destacó que en el segmento de emprendedores o Venture Capital, más del 70% de los compromisos anunciados en 2018 fueron del sector privado y el público constituye alrededor de un tercio del total.

Por último, al hacer referencia a la gira global que los referentes y emprendedores de ARCAP llevaron adelante el año pasado, González Bravo mostró cómo la región sigue siendo un porcentaje menor en el desembolso global de capital emprendedor, pero no ha dejado de crecer en los últimos años.

En ese marco recordó que mucho del VC de y otros países de oriente se está fijando en Sudamérica y están muy interesados en iniciativas de agrotecnología como las que caracterizan al ecosistema argentino.