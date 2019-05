CEO pidió a sus empleados que no se disculpen por tener una vida personal y se volvió viral en LinkedIn

El credo sobre "work-life balance" de Ian Sohn, titular de Wunderman Thompson Central, puso en escena el valor de los líderes dentro de las empresas

Desde la semana pasada todos en el universo creativo quieren trabajar en Wunderman Thompson Central.

¿Por qué? Porque el presidente de esa filial de la agencia digital hizo un post que se volvió viral en LinkedIn sobre por qué las personas no deberían disculparse con sus jefes por tener una vida fuera del trabajo y no estar disponibles para temas laborales 24x7.

Se trata de Ian Sohn quien durante un fin de semana publicó en su perfil en la red social para profesionales algo que los medios ya están llamando el "Single dad's credo" o decálogo de los padres solteros.

"Nunca necesito saber que te volverás a conectar después de la cena", asegura Sohn. Tampoco quiere que le cuenten si un empleado llegará tarde por tener un turno con el dentista o si se irá más temprano para asistir a un partido de fútbol de sus hijos.

"No necesito saber porqué no podés viajar un domingo. Nunca quiero enterarme porque no querés cenar conmigo cuando estoy en tu ciudad un martes a la noche. No necesito saber que estás trabajando desde tu casa hoy porque sencillamente precisas el silencio", continúa el decálogo del creativo norteamericano.

Sohn asegura entonces que resiente profundamente como hemos infantilizado el trabajo, al punto en que sentimos que debemos una disculpa por tener una vida, que no confiamos que los adultos tomarán las decisiones correctas y que la disponibilidad o conectividad constante se volvió una habilidad valiosa.

"Estoy agradecido por la confianza y el respeto de mis pares, mis jefes y mis equipos. Hace años un colega senior reaccionó con incredulidad porque no podía viajar con solo 12 horas de aviso porque tenía a mis hijos esa noche (y soy un padre soltero). No me sentí en lo mínimo culpable, pero igual me sentí horrible", reveló.

Te puede interesar El salario real seguirá cayendo este año y la recuperación llegaría en 2020

"Nunca quiero que te sientas horrible por ser un ser humano", termina el texto que al cierre de esta nota, solo en LinkedIn había tenido más de 28.000 vistas y mil comentarios.

Luego de convertirse en toda una estrella en esa red social para profesionales, Sohn accedió a responder algunas preguntas a iProfesional desde Chicago.

"Honestamente, en cualquier momento dado tengo una lista de cerca de 10 temas que me interesan y sobre los cuales desarrollo un punto de vista. Algunos son personales, otros profesionales; muchos son las dos cosas. En este caso particular, lo que me motivó inicialmente fue el hecho de que estuve viajando mucho. Fue casi como un recordatorio (para mi mismo) de que necesito cuidarme sobre todo en un momento tan ajetreado", contestó al ser consultado acerca de qué lo impulsó a hacer esa publicación.

"Así fue como comenzó a germinar la idea, que se expandió desde allí. Creo que solo salió, no me llevó más de cinco minutos escribirlo", añadió el presidente de Wunderman Thompson Central.

"Nunca quiero que te sientas horrible por ser un ser humano" (Ian Sohn)

La mayoría de los usuarios que comentaron el "post" celebraban la visión del directivo, le contaban anécdotas de cómo aprendieron de otros líderes en el pasado a tener un mejor equilibrio entre su vida personal y laboral, o a mostrarle a sus equipos que estaba OK pasar tiempo con sus familias. Tampoco faltaron quienes declararon su deseo de trabajar para Sohn.

A él de todas maneras le sorprendió la reacción que provocó su texto entre los usuarios. "Creo que es porque todo el mundo puede verse a sí mismo en esa pieza. Basándome en las notas que recibí, todo el mundo se sintió como si yo estuviese escribiéndolo para ellos específicamente. Mamás que trabajan, papás solteros, jefes, recién graduados de la universidad, es un tema que aplica a todo el mundo sin importar su situación", opinó el presidente de Wunderman Thompson Central.

"También creo que no encontrarás demasiadas personas en mi situación que usen el tono y estilo que yo uso. Nuevamente, basándome en los comentarios que recibí, creo que se sintió real, como de alguien accesible. Aunque para mi, quizás, solo suena razonable", le dijo a iProfesional.

Te puede interesar Empleados de Comercio acordaron aumento salarial del 30% anual

El factor líder

Sohn tiene una trayectoria de 20 años en la industria creativa, desarrollada dentro de algunos de los más grandes nombres de ese sector: Wunderman, SapientRazorfish y Ogilvy & Mather, entre otras.

Además tiene dos hijos pequeños, y según declara en su biografía, le gustan los deportes y cocinar platos con kétchup. En sus ratos libres incluso escribe columnas sobre crianza en la comunidad digital "Fatherly".

Más allá de esto, no es un líder que esté todo el tiempo tratando de promover su propia imagen en Internet. No busca ser un guru o un "influencer" en el sentido estricto de la palabra, pero quizás sin proponérselo, terminó siendo un referente positivo sobre la organización del flujo de trabajo.

Y como todo líder, su reputación es directamente proporcional a su impacto en la marca empleadora de la organización en la que se desempeña. Por caso, una reciente encuesta de la consultora de talento argentina, AL grupo Humano, demostró que quienes le recomendarían a un amigo trabajar en su empresa casi duplican la valoración positiva que hacen de sus jefes respecto de quienes nunca darían esa recomendación.

"Pedimos mucho (cada vez más) a nuestros jefes. La relación de cercanía inevitable con ellos hace que la forma en que nos hacen sentir sea crucial para valorar nuestra experiencia laboral toda", dijo al respecto Miguel Cortina, director de la mencionada consultora.

Al ser consultado por el caso de Sohn, el fundador de la firma de talento a dijo que "lo bueno de la historia y la apuesta subyacente consiste en que en los momentos de apremio, siempre y cuando no se transformen en la regla, el equipo estará presente. Como dice Peter Senge: 'La gente no da lo mejor de sí porque se lo ordenemos, sino porque lo desea'".

"Creo que este posteo se viralizó de tal manera porque describe al jefe humano que no nos trata como parte de la maquinaria y que cuida nuestra vida e intereses. Además, este nivel de claridad mental me hace suponer que esta caballero aplica para sí el mismo respeto que muestra por el colaborador. Sinceramente, no me lo imagino al sr. Sohn viviendo a contramano de sus máximas. Y no se trata de ser un líder 'buenudo' al que le da lo mismo alcanzar o no los resultados, ganar o perder un buen contrato, etc. Se trata de la convicción de que con esta cultura más humana la empresa será más rentable", sentenció Cortina.

Te puede interesar Oradores confirmados para el Social Media Day Buenos Aires 2019

Por último, el analista consieró que "indudablemente esto genera una expectativa enorme sobre la Marca Empleador de Wunderman", pero advirtió que de todas maneras una marca tiene los atributos que el mercado laboral le asigna a partir de lo que los colaboradores dicen más que de lo que la empresa pregona. "Si coinciden, mucho mejor", aseguró.

En esa línea, desde la filial argentina de Wunderman están trabajando en atender políticas de diversidad y género que incluyen pero a la vez superan aquellas que permiten un mejor balance entre trabajo y vida personal.

"Retener a los colaboradores y crear buenos climas laborales es, en definitiva, generar la marca empleadora, que debe estar impregnada de sentido y valores, una exigencia que llega por una doble vía: las audiencias y los talentos", dijo al respecto Victoria Cole, general manager de Wunderman Buenos Aires, al conocer la publicación de Sohn.

Además, agregó otro punto central en la construcción de marca para las firmas del negocio de la creatividad. "La industria de la publicidad tiene en claro que la agenda de género es global y que las mujeres siguen demostrando por qué han ganado su lugar en el mercado. Las empresas con integrantes femeninas en su board son más productivas y creativas".

En pos de promover la equidad dentro de esta industria, es fundamental según Cole adoptar políticas que permitan flexibilidad horaria a los empleados, como menciona el posteo del CEO norteamericano, y además eliminar prejuicios tradicionales, como por ejemplo esperar que las mujeres tendrán un rendimiento menor al retornar de sus licencias por maternidad. "Esto no es así, está demostrado por estudios que ellas tienden a compensar sus salidas o cortes del día con horas de trabajo extra. Nunca me decepcionó una mamá que trabaja. Darle visibilidad también a las mujeres que nos son o no quieren ser madres, meritocracia no cupos desde mi punto de vista", añadió la directiva de la agencia en la Argentina.

"Hay que sumar políticas flexibles tanto para hombres como para mujeres. Esta igualdad de derechos, nos permite a todos trabajar y cuidar de nuestros hijos, inclusive cuando se enferman o si deseamos acompañarlos en un acto escolar. Con los nuevos modelos de familia, se hace más evidente y necesario que los padres también cuenten con ese espacio para cuidar y estar con sus hijos en momentos claves y poder combinar esto con su trabajo", prosiguió.

No es extraño que tanto la directiva de la agencia en la Argentina como el titular de la misma empresa en Chicago tengan una visión similar. "Un líder es ante todo alguien que tiene algo para decir. Esto es, su liderazgo parte de una propuesta para su equipo que abarca el proyecto, los objetivos a alcanzar y los valores que regirán la relación", dijo Cortina.

Pero no basta con que esas bases queden como mera declaración de principios. "Es necesario un mínimo