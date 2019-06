Warren Buffett recomienda no tratar de construir la carrera perfecta

Para el "oráculo de Wall Street" es más importante encontrar un líder a quien se admire y respete antes que sumar compañías de renombre en el CV

El "oráculo de Wall Street", Warren Buffett, le dio a un grupo de estudiantes universitarios consejos de carrera que van en contra de subir la escalera corporativa para construir el currículum perfecto que permita ingresar en esa compañía soñada.



Buffett les dijo a los estudiantes: "Lo que hay que hacer es ir por alguna institución o persona que admire. Quiero decir, es una locura tomar trabajos intermedios solo porque se ven bien en su currículum, o porque obtiene pago inicial un poco más alto".



Para él es más importante encontrar un líder a quien se admire y respete antes que sumar compañías de renombre en el CV. "Vayan a trabajar para quien más admiren", porque no solo saltarán de la cama por la mañana para divertirse, sino que además "no pueden obtener un mal resultado".



Marcel Schwantes, periodista de Inc, asegura que entrevistó durante su carrera a personas que encajan en la "ley del admirable" de Buffett. Aquí hay cuatro de ellos:

Matt Cain, presidente y CEO de Couchbase

"Couchbase ha asumido un compromiso firme e intencional para poner a nuestros empleados en primer lugar. Continuamos realizando eventos internos para promover el diálogo, el crecimiento y el intercambio entre el equipo más amplio. Hemos hecho un esfuerzo concentrado para ser transparentes e inclusivos como empresa para conducir a casa nuestro valor del trabajo en equipo. Más importante para mí es responder a la pregunta: ¿hemos impactado positivamente las vidas de nuestros empleados con nuestro enfoque? Si tenemos éxito con eso, los resultados financieros seguirán", indicó este líder, según relevó Emprendedores News.

David Mesa, vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de PJ’s Coffee y Ballard Brands

"La cultura es la base que crea todos los valores y creencias que guían las acciones de nuestra organización. Es lo que atrae a las personas de calidad para unirse a una organización. Todo comienza con la transparencia. Desde el inicio, cuando los posibles franquiciados vienen a visitar nuestra oficina, somos transparentes. Nos responsabilizamos cuando cometemos errores y, lo que es más importante, hacemos todo lo posible para solucionar esos problemas cuando surgen. En realidad, no es que no cometamos errores, es lo que hacemos y cómo los manejamos cuando ocurren, lo que en última instancia genera confianza en nuestra marca", es la filosofía de esta compañía.

Terry Turner, CEO de Pinnacle Financial Partners

"Trabajamos arduamente y con intencionalidad para hacer que nuestro lugar de trabajo sea divertido, atractivo y basado en la camaradería. Si podemos hacer que la gente adore al trabajo todas las mañanas, podemos formar un equipo estable de profesionales y eliminar el sistema. Y eso tiene un efecto muy práctico en la satisfacción del cliente. Pero realmente ambas cosas se basan en una idea más grande, una que no se ve a menudo en los libros de negocios: compasión. Por eso, cuando creamos esta empresa, tratamos de mirar con compasión a nuestros asociados y dijimos: "¿Qué querrían de mi trabajo? ¿Qué me emocionaría de venir a trabajar?", reflexionó este líder en declaraciones relevadas por Emprendedores News.

Sudheesh Nair, CEO, ThoughtSpot

"Creo que todos los empleados contribuyen al éxito de una empresa, y trabajo para garantizar que todos sientan que tienen un interés en ThoughtSpot. Los empleados que simplemente sienten que están haciendo un trabajo nunca se mostrarán con la pasión necesaria para producir un verdaderamente excelente trabajo. Inculcar la pasión es una cuestión de hacer que todos se sientan como si pertenecieran y asegurarse de que conocen a la compañía en la que trabajan para que realmente se preocupe por su bienestar, que usted confíe en ellos, que ellos puedan confiar en usted, ser parte de la visión y querer ayudar a hacer crecer el negocio. Creo firmemente que todos deben amar lo que hacen: Los desarrolladores deben amar el diseño de productos, los editores de copias deben amar escribir y los líderes de una organización, bueno, deben amar a su gente", sentenció este referente.