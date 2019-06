Los mejores consejos para potenciar el perfil profesional según los representantes de LinkedIn en Latinoamérica

La editora de esta red social, Natalia Fabeni, y el líder de ventas para Latinoamérica, Gustavo Pagotto, participaron de Social Media Day Buenos Aires

El martes se llevó a cabo la décima edición de Social Media Day, el evento sobre comunicación digital más importante de la Argentina.

Durante toda la tarde se celebraron charlas y workshops enfocados en el desarrollo de medios y negocios digitales, a sala llena en el auditorio de la Usina del Arte del barrio de La Boca.

Fue una exitosa edición que reunió a más de 1.300 personas. La organización estuvo a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, coordinadores generales del Social Media Day Argentina.

Una de las disertaciones más destacadas fue la de Natalia Fabeni, editora para Latinoamérica de la red social para profesionales, LinkedIn. La periodista Argentina que desde hace años vive en São Paulo (donde se encuentra la sede de esta empresa para la región) brindó los consejos para "rockear" en esa plataforma y construir la propia marca personal.

"En LinkedIn tenemos un espacio para construir nuestra propia voz y mostrar quienes somos como profesionales", aseguró. Por eso, el primer "tip" de la editora es ser siempre lo más auténtico posible en cada interacción por medio de esta herramienta.

Por un lado, cada miembro de la red tiene un perfil donde detalla sus logros y trayectoria profesional. Para potenciar ese espacio, que es mucho más que un mero CV –puede incluir recomendaciones de colegas y jefes, archivos y portafolios de trabajo, etc.- los consejos de Fabeni son tres:

- Siempre tener una buena foto, de carácter profesional, como foto de perfil. "Está comprobado que los perfiles sin foto de perfil reciben menos atención y generan menos interacción", declaró durante Social Media Day.

- Tomarse un tiempo considerable para completar a conciencia la sección "Acerca de", que es la que aparece en la parte superior del perfil, debajo de título. En este punto la editora recomienda ser breve y destacar aquellos logros y habilidades principales, así como las expectativas laborales a futuro.

- El último consejo es "estar siempre lo más activos posible", interactuando con otros usuarios para lograr conexiones de calidad.

Para construir la marca personal en esta red profesional, no solo el perfil es lo que cuenta. LinkedIn tiene otras herramientas para utilizar y Fabeni mencionó las más importantes.

La primera y más común son las publicaciones breves. Estas sirven para brindar un dato puntual, compartir una noticia, etc. "Hacer frecuentemente estas publicaciones permite aparecer en el 'feed' de los contactos e interactuar a través de comentarios. Lo importante es darles un toque personal para que sumen para construir la propia voz", dijo Fabeni.

Otra de las herramientas son los artículos que permite publicar LinkedIn, y que a diferencia de las publicaciones tradicionales, permanecen más tiempo como destacadas en el perfil. Si esto se toma como hábito, se puede construir una suerte de colección de columnas y artículos del mismo autor, que colaboren en la construcción del perfil como experto en determinado tema o área.

"Mucha gente me dice que quiere utilizar esta herramienta pero no se anima o no sabe cómo arrancar. Lo mejor es empezar por ver qué está ocurriendo en la propia industria, qué tendencias o noticias se destacan, y hacer un aporte. También se pueden compartir experiencias personales, ya que todos tenemos experiencias sobre nuestros espacios de trabajo o nuestra trayectoria que pueden resultar interesantes para otros usuarios", dijo Fabeni.

También recomendó mantener los artículos en menos de mil palabras, y siempre añadir una foto que se destaque, que es lo que primero llamará la atención de quienes vean ese artículo al navegar en su propia "feed" de LinkedIn.

Por último, de acuerdo a la editora "lo que mejor funciona" para potenciar el perfil profesional son los videos. Todos los usuarios de la plataforma pueden publicar un video o un archivo (infografía, portafolio, presentación de Power Point, etc.) Pero de hecho, algunos de los perfiles premium ya están experimentando también con transmisiones en vivo y en directo.

"Para grabar los videos lo mejor es mostrarse con naturalidad, elegir un espacio tranquilo y sin ruidos, con luz natural dentro de lo posible, y mantenerlos breves, de entre 30 y 40 segundos de duración", añadió la experta.

En resumen, lo que todas estas herramientas permiten es que las personas que las utilicen regularmente logren una mayor visibilidad en LinkedIn y potencien así tanto su marca personal como su network de contactos.

El objetivo, detalló la editora, es construir una audiencia. Para eso "es conveniente compartir regularmente, promocionar las publicaciones en otras redes sociales para atraer más tráfico hacia el perfil, y comentar o etiquetar a personas que sabemos que van a interactuar con nosotros".

De esta manera se generan lo que LinkedIn llama "conversaciones de calidad". De hecho, parte del trabajo del equipo de 60 editores que la empresa tiene repartidos en todo el mundo es seleccionar algunas de ellas como "temas de tendencia", que luego los usuarios de mercados determinados pueden ver en sus perfiles. En Latinoamérica, los usuarios de México y Brasil ya pueden acceder a esas conversaciones que generalmente giran en torno a temas de carrera, capacitación, el futuro del trabajo, entre otros.

En números

Con las redes tradicionales como Facebook o Instagram estallando en cantidad de usuarios y engagement, muchos se preguntan por qué es importante tener una buena presencia en LinkedIn cuando no se está buscando empleo.

La respuesta es que esta red, de ser utilizada con regularidad, permite desarrollar una marca profesional que no siempre es evidente en las otras redes. Además tiene un valor extra: LinkedIn hace públicamente esfuerzos para que las "conversaciones" que se mantienen en su plataforma sean respetuosas y constructivas.

Además de esto, en la presentación de Gustavo Pagotto quedó clara la importancia que tiene esta red para quienes se dedican a negocios y marketing digital: en esta plataforma "hay más de 630 millones de usuarios activos y dos miembros nuevos se suman a cada minuto", dijo el Head de Enterprise Sales de LinkedIn Para Latinoamérica.

Unos 84 millones de estas personas están en la región y la Argentina acaba de llegar a los siete millones de usuarios locales.

"La penetración que tiene la plataforma en la Ciudad de Buenos Aires es de las más altas de la región, más que en otras capitales y metrópolis de Brasil o Chile", añadió Pagotto. También reveló que hay más de 72.000 empresas argentinas que tienen una página corporativa en LinkedIn.

De acuerdo al ejecutivo brasileño, una de las claves es que las personas con cargos de gerencia hacia arriba –"tomadores de decisión"- tienen un 125% más de actividad en la plataforma que el promedio general de usuarios.

También destacó que en la propia red social se detecta una tendencia muy marca de cambio en la profesión de ventas en todo el mundo. "Al vendedor le resulta más efectivo pasar tiempo online que lograr la misma cantidad de interacciones de manera personal", aseguró.

Por eso, si bien hay más de 201.000 vendedores ya trabajando a través de estas herramientas en LinkedIn, Pagotto recomendó poner el ojo en otra tendencia: la mayor cantidad de búsquedas de talento especializado en marketing y en Inteligencia Artificial. Él asegura que las empresas están intentando sumar a aquellas personas que puedan interpretar la gran cantidad de datos disponibles sobre los consumidores y elaborar estrategias que permitan incrementar la productividad y las ventas.