Los empleados eligieron a los 100 mejores CEO de 2019

El portal de reviews de empleadores y búsqueda laboral, Glassdoor, reveló cuáles son los 100 Chief Executive Officers (CEO) más valorados por parte de los trabajadores.

Por el premio mayor participaron los titulares de compañías de más de 1.000 empleados de Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Francia y Alemania. Para pequeñas y medianas empresas (solo de EE.UU.) hay otro ranking por separado.

El "Employees’ Choice Awards" este año fue para Pat Gelsinger, de VMware. Se trata de una compañía de Palo Alto, California, que trabaja en infraestructura y software para la "nube" y movilidad. Es parte de Dell Technologies, que es su socio mayoritario. En Glassdoor recibió 4290 reviews, y tiene más de 20.000 empleados en 120 países.

Gelsinger (en foto), de 58 años, agradeció este galardón por redes sociales: "Estoy honrado de haber sido rankeado en la lista de #TopCEOs de Glasssdor 2019. Vale la pena decir que no podría ser el líder que soy sin el apoyo y dedicación de nuestra increíble comunidad #VMware".

I’m honored and humbled to be ranked on @Glassdoor’s 2019 #TopCEOs list. It’s safe to say I couldn’t be the leader I am without the support and dedication of our incredible #VMware community. https://t.co/2P96N3H0ki