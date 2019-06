Jefes de terror: bestiales, psicópatas y abusivos "anti líderes"

Andrés Hatum ejemplificó a través de personajes de populares series y películas cuáles son los tipos de líder que hacen renunciar a los empleados

El profesor de management de la Universidad Torcuato Di Tella, Andrés Hatum, compartió una vez más la "taxonomía" de jefes horribles que describe en detalle en su libro "El Anti Líder".

En este texto, el también columnista de LN+, asegura que las personas no renuncian a sus trabajos sino a los malos jefes. En esa línea, distingue por lo menos cuatro tipos de líderes que las personas buscan evitar:

1. El jefe bestial

De acuerdo con Hatum, lo bueno de este tipo de jefes es que se exponen como lo hizo el CEO de una empresa española llamada Iberdrola, cuando, en una presentación, se enojó con las personas que manejaban la luz y les gritó: "¡Ejecuten, no piensen, ya piensan otros por ustedes!".

"La gente sabe que hacer cuando le toca un jefe así que es salir de la mira de esa persona y conseguir los resultados que él quiere porque sino te pasan estas cosas. Es terrible, pero es fácil darse cuenta de que es bestial. Si tu jefe es el presidente de la compañía es una cosa, pero si te toca de casualidad un jefe bestial y la empresa te gusta, entonces se puede tratar de zafar porque los jefes cambian", aconsejó por LN+.







2. El jefe abusivo

Para ilustrar este caso, el profesor de management utilizó al personaje de Berlín en La Casa de Papel. "Un líder abusivo lo que hace es intoxicar a la organización y cooptar a la gente lavándoles el cerebro y la gente sigue a ese líder, está alineada a esa persona tóxica. Este ejemplo es abusivo y narcicista", consideró.

3. El jefe narcicista

Según Hatum es el peor que puede tocar porque ahí la única salida es irse de la organización: "El jefe narcisista es aquel que de tanto mirarse al espejo no puede ver lo que lo rodea. Generalmente eligen equipos directivos de obsecuentes con poca calidad profesional. Nunca se puede crecer con alguien así al lado y, si le haces sombra, te hace la vida imposible. El abusivo a lo sumo te da una patada".

4. El jefe maquiavélico

El docente de UTDT ejemplificó este caso con el jefe que muestra la serie The Office. "El juego de poder que hacen por detrás los jefes maquiavélicos es terrible. Te dicen por delante que está todo bien y por atrás te clavan el puñal. No te das cuenta enseguida cuanto tenes un jefe maquiavélico y psicópata", alertó.



Otro ejemplo de líder maquiavélico es el personaje de J.K. Simmons en la película Whiplash: "Acá lo ves en su función más toxica y abusiva en la que le hace imposible la vida a la gente. No sabés qué hacer. Porque poner en un curriculum que trabajaste con alguien así es fantástico, pero te arruinó la vida. Tienen manejos muy turbios y en los trabajos es mejor evitar a estos personajes".