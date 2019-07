Glassdoor, líder en "reviews" de empresas por parte de empleados, acelera su plan para Argentina

Tres emprendedores crearon una empresa en Brasil, la regionalizaron con apoyo de un fondo argentino, y en tres años se asociaron al líder del mercado

En esta era en la que las empresas dejaron de tener el poder absoluto en la relación con los talentos y en la que se habla de "elección mutua" entre empleado y empleador, no hay "puntocom" que haya aprovechado mejor este cambio cultural que Glassdoor.

La plataforma norteamericana fue la que se consagró como líder en un segmento relativamente nuevo, cuando abrió la posibilidad de que las personas dejaran en un sitio web, de manera anónima, "reviews" sobre los lugares de trabajo por los que pasaron en su trayectoria profesional.

Esa especie de referencia laboral en reverso, que ya ocurría en el boca a boca, explotó cuando llegó a la Red. Poco a poco esa posibilidad evolucionó permitiendo realizar evaluaciones más específicas sobre la cultura de una empresa y los CEO, los beneficios, el salario para cada posición y hasta las preguntas que se hacen en las entrevistas de ingreso.

Hace poco más de cinco años, tres jóvenes ya usaban ya esa plataforma desde Inglaterra. Una de ellas, Luciana Caletti, provenía del sur de Brasil y cursaba un MBA (maestría de administración de negocios, pos sus siglas en inglés) en Oxford con su compañero irlandés, Dave Curran. Así se conocieron los socios que decidieron lanzar una startup tecnológica en el país sudamericano que veían menos explotado que el "Viejo Continente".

"Usábamos Glassdoor porque nos gustaba la transparencia que traía al mercado y el empoderamiento que permite a las personas. Nuestro sueño era traer esa misma transparencia a Latinoamérica, empezando por Brasil, y tener un modelo de negocio sostenible financieramente, que caminara con sus propias piernas", recordó la ejecutiva brasileña en entrevista con iProfesional en Buenos Aires.

Los socios necesitaban un CTO o líder en tecnología que desarrollara esa plataforma que soñaban con traer a la región. Curran incorporó entonces a Shane O’Grady, quien sin haber pasado siquiera unas vacaciones en Brasil, no lo dudó y los siguió en este emprendimiento que dieron en llamar Love Mondays, y que seis meses después de arrancar ya se convertía en la primera plataforma de "reviews" de empleadores de la región latinoamericana.

"Al principio nos instalamos en Rio de Janeiro. Teníamos la utopía de trabajar cerca de la playa, de poder tomar un break y darnos un chapuzón a medio día, etc. Pero no es la realidad de una startup. No nos imaginábamos cuánto íbamos a trabajar, no podíamos disfrutar de la playa ni siquiera los fines de semana", recuerda ahora Caletti.

Tres meses después decidieron mudarse definitivamente a São Paulo. "Entendimos que lo que en Rio nos tomaba un mes conseguir, allí sucedía en una semana. Porque todas las personas, las empresas, las gerencias de Recursos Humanos, están en São Paulo y allí ha más acceso al talento y al financiamiento", dijo Caletti.

Y no se equivocaron, ya que poco después de esa mudanza recibieron apoyo de importantes grupos que vieron en esta startup potencial de "unicornio". Por caso, el fondo de base argentina, Kaszek Ventures, fue uno de los primeros en apostar por Love Mondays en dos rondas de financiamiento de riesgo.

De la mano de esa oportunidad, esa empresa "inspirada en Glassdoor" llegó también a la Argentina y a México en 2016. Pero pocos días después, a tan solo tres años de haber lanzado la startup, llegaba una propuesta desde California: "Siempre tuvimos buenas relaciones con Glassdoor, intercambiábamos ideas. Cuando ellos comenzaron a activamente a querer entrar en América Latina, la pregunta era si íbamos a unir fuerzas o a competir. Después de conversarlo con ellos decidimos unir fuerzas. Y fue genial porque son una empresa con una cultura muy parecida a la nuestra y con una misma misión", dijo Caletti.

Sin embargo, hasta la semana pasada Love Mondays siguió funcionando de forma independiente –como la "pata" de Glassdoor en la región- hasta que los últimos días de junio se habilitó para Argentina, Brasil y México la plataforma norteamericana, integrando la información y los contenidos que los usuarios locales habían volcado en Love Mondays.

"Glassdoor cree mucho en América Latina. Ven un potencial de largo plazo y junto con Asia es uno de los mercados donde están enfocando su expansión, porque en Estados Unidos y Europa tienen un mercado consolidado", contó al respecto Caletti.

A todo ritmo

Parece ser una época de muchas transformaciones para la "puntocom" norteamericana que por estos días se muda de su Mill Valley natal a la meca de la tecnología en San Francisco.

La noticia llegó junto con el desembarco oficial en Latinoamérica, aunque puertas adentro no ha cambiado demasiado la operación. El equipo en la región seguirá siendo el mismo y no se instalará ninguna oficina de la empresa en la Argentina sino que se seguirá manejando el contenido local desde São Paulo, según contó Caletti, ahora bajo el cargo de vicepresidenta y managing director de Glassdoor en Latinoamérica.

"Creo que la principal modificación es el ritmo al cual avanzamos, porque cuando sos parte de un grupo global podes invertir más y crecer de manera más acelerada. Creo que con esta fuerza podremos desarrollar una expansión más agresiva que con Love Mondays", reflexionó la ejecutiva brasileña.

Y puertas afuera, claro, ahora los usuarios acceden a algunas herramientas de Glassdoor que antes no estaban disponibles en la Argentina, como mayor cantidad de filtros para las búsquedas laborales y para evaluar a los empleadores.

"Es todo muy reciente pero ya estamos recibiendo un feedback muy positivo. Sobre todo porque ahora tenemos más búsquedas de personal, que es el punto de entrada principal para los usuarios, a partir del cual luego siguen recorriendo el contenido", afirmó Caletti.

Otro cambio fundamental será para las empresas, que ahora podrán tener en Glassdoor una página corporativa donde dar a conocer sus búsquedas y beneficios. "Era algo que la plataforma en Estados Unidos ya tenía y que los clientes aquí nos estaban pidiendo. También es algo muy bueno porque muchas veces las empresas son las que dan a conocer internamente la plataforma", dijo Caletti.

La VP reconoce que aún la marca Glassdoor no es muy conocida en la Argentina y darla a conocer será el primer paso. Cosecharon más de 350.000 usuarios locales a través de Love Mondays, que integran los seis millones obtenidos en los tres mercados latinoamericanos. "Es interesante porque nosotros esperábamos que por ser un mercado mucho más chico que Brasil, demorara mucho más la expansión pero fue más rápido de lo que esperábamos. Ahora con Glassdoor entraremos más fuerte a Argentina", aventuró.

Para mejorar en el reconocimiento el objetivo será mostrarle a los usuarios la utilidad de la plataforma y cómo funciona. Lo harán a través de canales como la prensa, las redes sociales y también, según espera la ejecutiva brasileña, de la posibilidad de que los voceros de la empresa comiencen a participar en Argentina de eventos sobre carreras como ya lo hacen en Brasil, e interactuar más directamente con los usuarios.

"Creemos que a diferencia de lo que ocurría antes, además del salario las personas en el trabajo buscan felicidad y realización personal. Hasta hace algunas generaciones atrás no era así, y las personas procuraban realizarse a través de la familia, o la religión, el arte o la política. Dada esta mudanza cultural, vemos el valor de Glassdoor", expresó la ejecutiva.

El paso final, según anticipó Caletti, será estudiar la metodología con la que Glassdoor elabora los rankings de "Mejores lugares donde trabajar" para eventualmente integrar los puntajes de las empresas de la región, algo que no ocurrirá este año. Por el momento seguirá habiendo rankings por países (Argentina, Brasil y México) como elaboraba Love Mondays.

Aunque Glassdoor permite además una opción que hasta ahora no estaba disponible: la de darle un puntaje al CEO de la empresa. Con esa información la plataforma da a conocer cada año el ranking de CEO mejor valorados por los empleados, algo que hasta el momento no se desarrolló en la Argentina o en la región. Al ser consultada al respecto, Caletti fue tajante: "Por el momento nuestra prioridad en ese sentido será el ranking de mejores lugares donde trabajar. Pero no ocurrirá tampoco en el corto plazo".