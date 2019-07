En qué empresas quieren trabajar los jóvenes profesionales argentinos

Más de 12.000 estudiantes de 60 universidades del territorio nacional participaron de la encuesta de Empleadores más atractivos de la Argentina 2019

La firma especializada en educación superior, Universum, publicó su ranking de "Los 100 Empleadores Más Atractivos del 2019" para los jóvenes de Argentina.

La encuesta está diseñada para obtener un entendimiento detallado de lo que busca el talento en una carrera profesional, y en un empleador ideal, basándose en un marco de 40 atributos diseñado por Universum. Los resultados de este año provienen de las respuestas de 12.871 jóvenes, provenientes de 60 universidades de todo el país.



En ese marco, la consultora evalúa cuáles son las empresas más atractivas para los universitarios locales, de acuerdo a su área de estudio.



Negocios y Carreras Afines

En este tipo de profesiones, los jóvenes argentinos prefieren trabajar en Google, el Banco de la Nación Argentina, BBVA, Coca-Cola Company, Walt Disney Company, Gobierno de Argentina, Banco Galicia, Aerolíneas Argentinas, Santander, y LATAM Airlines.

Los empleadores más atractivos para las mujeres jóvenes del área de negocios son Google, Banco de la Nación Argentina y Walt Disney Company, mientras que para los hombres son: Google, J.P. Morgan y BBVA.

Estos jóvenes además evalúan a los empleadores, sobre todo, por el nivel de "formación y desarrollo profesional" que ofrecen. Las empresas que asocian a este factor son PwC (PricewaterhouseCoopers), Globant, Grupo Techint, KPMG y McKinsey & Company.

La capacitación fue el factor al que le dieron mayor importancia en su elección, seguido de las "oportunidades de alcanzar puestos de liderazgo", obtener "buenas referencias para el futuro profesional", "éxito en el mercado", "ingresos elevados", un "plan de carrera claro", "viajes de trabajo", "seguridad laboral", "líderes inspiradores", y por último, "un ambiente de trabajo dinámico y creativo".

Ingenierías y Tecnologías de la Información

Los talentos tecnológicos eligen trabajar en Google, Microsoft, YPF, Intel, Samsung, Gobierno de Argentina, Grupo Techint, IBM, Facebook, y Toyota.

En este caso, los estudiantes valoran en primer lugar las posibilidades de "formación y desarrollo profesional" que les brinde la empresa en la cual se desempeñan, seguido de buenas referencias, oportunidades de alcanzar puestos de liderazgo, innovación, ingresos futuros altos, un plan de carrera claro, viajes de trabajo y traslados al extranjero, buen ambiente y éxito en el mercado.

Syngenta, McKinsey & Company y Accenture son empresas que estos alumnos asocian a óptimas oportunidades de formación y desarrollo.

Ciencias Naturales

Los alumnos de carreras vinculadas a esta área de estudio valoran la oportunidad de desempeñarse en Laboratorios Bagó, YPF, Gobierno de Argentina, Bayer, Laboratorio Roemmers, Google, The Coca-Cola Company, Farmacity, Minera Alumbrera YMAD-UTE y Banco de la Nación Argentina.

Salud y Medicina

En esta industria los jóvenes profesionales prefirieron al Gobierno de Argentina, Laboratorios Bagó, Grupo OSDE, Bayer, Laboratorio Roemmers, Google, Aerolíneas Argentinas, Farmacity, Walt Disney Company y L'Oréal Group.



Humanidades y arte

En esta área Universum incluyó a los estudiantes de carreras vinculadas a Humanidades, Arte, Derecho y Educación. En ese marco, los consultados eligieron al Gobierno de Argentina, Google, Walt Disney Company, Telefe (VIACOM), Aerolíneas Argentinas, Banco de la Nación Argentina, The Coca-Cola Company, La Nación, LATAM Airlines y Nike.

Análisis

Universum llegó a estas conclusiones tras analizar más de 50.860 evaluaciones de parte de los más de 12.000 universitarios argentinos, obtenidas entre septiembre de 2018 y febrero de 2019.

Los datos de este año revelan algunos cambios en las características de lo que los jóvenes buscan a la hora de seleccionar un empleador ideal. En particular, un "plan de carrera claro" aumentó en más de 20 puestos, tanto para los jóvenes provenientes del área de negocios y carrera afines (de 29 a 6) como para el talento de ingenierías/TI (de 33 a 6).



Para aquellos de negocios y carreras afines, "líderes que apoyarán mi desarrollo" se ha vuelto más relevante, subiendo al puesto 9, cuatro puestos arriba versus el 2018.

Por su parte, estudiantes de ingeniería/IT le dieron más importancia "ingresos futuros elevados", posicionado en el 13 en el 2019, subiendo 7 puntos comparado con el 2018.



Dos de las industrias más atractivas para el talento joven en Argentina son la industria bancaria para los estudiantes de negocios y carreras afines, y la industria de software y tecnologías de la información para los estudiantes de ingenierías/ IT.



En el top 5 de empleadores de la industria bancaria en 2019 para el talento de negocios y carreras afines están: Banco de la Nación Argentina (líder de la industria: rankeado 2), BBVA (líder de la industria, 3), Banco Galicia (posición 7), Santander (9), HSBC (11). Los tres atributos asociados con las compañías top de esta industria, son: "buena referencia para el futuro profesional", "formación y desarrollo profesional" y "prestigio".



Por otro lado, cabe resaltar que 4 empleadores de la industria de software están en el Top 10 para el grupo de jóvenes proveniente de ingenierías y tecnologías de la información: Google (1), Microsoft (2), IBM (8) y Facebook (9).



Otras compañías automotrices que forman parte de este ranking son: Oracle (subió 21 posiciones, al puesto 23), Globant (subió 6 posiciones, al puesto 37) y Hewlett Packard Enterprise (subió 19 posiciones, al puesto 58). Los atributos asociados a estas empresas son "buena referencia para el futuro profesional", "éxito en el mercado" y "Prestigio".

Las compañías mejor rankeadas en la industria de retail para los estudiantes de negocios son Mercado Libre (18), Falabella (35) y Walmart (53). Y las mejores en la industria de consumo masivo para los estudiantes de negocios son The Coca- Cola Company (4), Grupo Arcor (27) y L’Oreal Group (28).



El estudio de reputación externa como empleador de Universum es independiente, por lo cual sólo los encuestados pueden proponer nuevos empleadores para incluir dentro de la lista y ninguna empresa puede ingerir sobre la misma. Despegar es el entrante más importante para el ranking de Universum en 2019, y entró en la posición 23 para los jóvenes de negocios y en la posición 30 para estudiantes de ingenierías / TI.

Grupo Renault también es un nuevo integrante, posicionándose en el puesto 94 para los jóvenes de negocios y en la posición 72 para estudiantes de ingenierías / TI. Finalmente, para el ranking de empleadores más atractivos para los estudiantes de ingeniería/TI, LafargeHolcim también fue un nuevo integrante en la lista.