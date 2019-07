Qué hacer y qué no para pedir un aumento de sueldo

Solicitar una suba salarial demuestra interés en permanecer en la compañía. Pero hay formas correctas e incorrectas de negociarlo

Muchos empleados sienten que su trabajo no está bien remunerado. En esos casos, quienes se animan, emprenden la difícil tarea de negociar con su empleador un aumento de salario.

Este paso es algo que le da terror a mucha gente, pero no debería ser motivo de miedo. "Nadie es despedido por pedir un aumento de sueldo", dijo Pip Jamieson, fundador del sitio para profesionales The Dots .

"Al contrario: pedir más dinero muestra ambición y que deseas permanecer en la empresa", indicó el experto a BBC Mundo.

Pero Jamieson también advierte que hay maneras correctas y formas incorrectas de pedir un aumento de sueldo. Estas son algunas de ellas:

Correcto: hacer una investigación apropiada

Antes de iniciar la conversación, visita un sitio web de comparación de salarios o habla con una agencia de contratación o con su departamento de Recursos Humanos para averiguar el tipo de pago que deberías tener tu trabajo.



Necesitas también evidencia sólida para respaldar tu pedido: objetivos de ventas alcanzados, contratos firmados, metas cumplidas.

"Trabaja en función de eso", dice Dulcie Shepherd Swanston, autora de It's Not Bloody Rocket Science (No es tan malditamente difícil) y fundadora de la empresa de capacitación empresarial Profitably Engaged . "El tipo de cualidades que necesitas para obtener un aumento es el mismo tipo de cualidades que necesitas para ser un buen empleado", afirmó.

Incorrecto: exigir más dinero sin una justificación

Tessa Fyson había estado trabajando para el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido durante seis meses, cuando decidió pedir más dinero por su trabajo. "Cuando me hicieron la inevitable pregunta '¿Por qué deberíamos darte un aumento salarial?', me quedé helada", dice. "Las reuniones con la gerencia me ponen muy nerviosa y perdí la capacidad de hablar. Me sentí ingenua cuando me dijeron que pensara en las razones y luego volviera", contó.



Jamieson insiste en que los empleados deben ver el pago como un contrato comercial (no como un favor) y que por eso debe ser negociado seriamente. Por lo tanto, no debes decir que necesitas el dinero para pagar el alquiler o comprar bolsos de Prada.

Pero Lou Goodman, director de marketing del sitio web de empleo Monster, advierte: "Siempre vale la pena que una empresa sea empática con tu vida personal, porque si pierden a un empleado, los recursos necesarios para encontrar, reclutar y capacitar a alguien nuevo puede ser considerables".



"Pero al final, el pago debe reflejar el desempeño de alguien y el desempeño de la propia compañía", resaltó.

Correcto: escoger un buen momento

Elige un momento en el que todos estén de buen humor, por ejemplo, después de la finalización exitosa de un proyecto.

Y averigua cuándo tu empresa planifica su presupuesto, para estar seguro de que no estás pidiendo un imposible.



"Tienes que ser inteligente", dice Shepherd. "Habla con tu jefe tres o cuatro meses antes de la próxima revisión salarial", apuntó a BBC Mundo.

Incorrecto: solicitar un aumento demasiado pronto

"Demasiada gente comienza un nuevo trabajo y luego quiere un aumento de sueldo. Esto me desconcierta cuando el trabajo fue aceptado con esa oferta de salario", dice Charlotte Green, una entrenadora de desarrollo personal en Aprendizaje y Capacitación .

"Un aumento de sueldo premia la lealtad y el tiempo. El trabajo duro cosechará recompensas financieras", aseguró.

Correcto: asegurarte de estar en el rango de salario correcto

Cada vez más las empresas están definiendo los salarios por puesto, reduciendo la posibilidad de negociaciones individuales de salario.



"Para los empleadores es muy útil tener una estructura. Si no la tienen y comienzan a pagarle a cada persona diferentes cantidades por hacer el mismo trabajo, las cosas pueden ponerse feas", explica Swanston.

Incorrecto: pedir un salario por encima del rango

"Estás siendo ingenuo si pides más", dijo Swanston. "De todos modos, es normal que tengas curiosidad por tu calificación de pago. Puede haber un error, o puede haber una buena razón por la que deberías estar en un nivel de salario distinto del que tienes", sugirió.

Sin embargo, Goodman dice que aunque los rangos de salarios pueden limitar la cantidad que puedes pedir, tienen ventajas: "Puede haber un amplio margen de movimiento dentro de un rango de pago. En realidad, es bastante útil ya que proporciona un marco para las negociaciones y te brinda puntos de referencia".

Correcto: expresar seguridad

El sitio web de Monster aconseja a los empleados "sentarse derecho, tener contacto visual con tu jefe".



"La confianza es clave en esta conversación, así que habla lentamente y con un propósito, y usa gestos con las manos para reforzar tus puntos, si este es tu estilo natural", describió.

Incorrecto: agitarte, reírte nerviosamente o permitir que tu mirada vague por la habitación mientras hablas

Monster dice que todo esto sugiere a la persona que está al otro lado del escritorio que te sientes incómodo o inseguro con lo que estás pidiendo. También dice que debes tratar de no rellenar ningún silencio o dar un paseo. Solo espera una respuesta y dale a entender a tu jefe que esperas una.

Correcto: solicitar una suma concreta

Una investigación hecha por Columbia Business School encontró que pedir un salario específico y preciso funciona mejor que una cifra redondeada.

Los investigadores ubicaron a los "negociadores" en escenarios tales como comprar joyas o negociar la venta de un automóvil usado. Algunos hicieron ofertas precisas, otros hicieron ofertas redondeadas. En general, se vio que las personas que ofrecían una cantidad precisa estaban más informadas sobre el valor real del artículo en venta.



Uno de los autores del informe de 2013, la profesora Malia Mason, dijo: "La aplicación práctica de estos hallazgos, que indica que estás informado y estás utilizando un número preciso, se puede utilizar en cualquier situación de negociación para sugerir que hiciste tu tarea. "

Incorrecto: ser ambiguo

"Los negociadores deben recordar que, en este caso, los ceros realmente no agregan nada a la mesa de negociaciones", dijo el profesor Mason. Pero ten en cuenta que si solicitas un aumento salarial de US$1.245,25, es posible que tengas que explicar por qué esos 245 o esos 0.25.

Correcto: hablar sobre el futuro

"Hay más cosas de las que hablar que solo del salario", dice Jamieson. "Hay otras cosas que afectan tu felicidad en el trabajo: flexibilidad, vacaciones, beneficios. Estas son todas las cosas de las que deberías hablar", agregó.

Incorrecto: ceder

"Si no quisieron darte más dinero ahora y no creen que ese sea tu valor, pregúnteles qué es lo que aumentará tu valor y qué debes hacer. Ese tipo de retroalimentación es muy útil y sienta las bases para la próxima discusión," dice Shepherd.



Y por supuesto siempre puedes dejar ese trabajo. "Cuando estás negociando", señala Jamieson, "la amenaza de irte siempre está implícita", cerró.