El creador de Siri se une al equipo de Sherpa.ai

Tom Gruber trabajará con el equipo de Sherpa.ai para crear las nuevas funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial

La compañía de desarrollo de asistentes digitales predictivos e inteligencia artificial (IA), Sherpa.ai, anunció la incorporación de Tom Gruber, cofundador y ex Chief Technology Officer de Siri, como asesor estratégico.

Gruber trabajará con el equipo de Sherpa.ai para crear las nuevas funcionalidades basadas en IA, de esta manera, Sherpa.ai será la única compañía de asistentes digitales a la que Gruber prestará sus servicios.



La incorporación de Tom Gruber supone un importante hito para la compañía vasca, ya que se le considera como uno de los mayores expertos en IA y asistentes digitales a nivel global.



"La misión de Sherpa.ai es aumentar y acelerar el potencial humano a través del uso y la aplicación de IA. La experiencia y visión de Tom Gruber están perfectamente alineadas con este objetivo", afirma Xabi Uribe-Etxebarria, CEO y fundador de Sherpa.ai. "La llegada de Tom a nuestra empresa pone de manifiesto que estamos a la cabeza mundial en materia de IA y asistentes digitales", añadió.



"Visité la sede de la compañía en Bilbao y me impresionó su tecnología de IA. Entre las empresas de Digital Assistant que he visto, el producto y el equipo de Sherpa.ai es el que más me ha entusiasmado. Por eso he decidido unirme a la compañía", agregó Tom Gruber a través de un comunicado.



Gruber pondrá su experiencia y conocimientos al servicio de Sherpa.ai para potenciar el desarrollo de la nueva generación de funcionalidades para asistentes digitales, así como la personalización predictiva y proactiva.



Tom Gruber es investigador, diseñador y empresario, con un enfoque en la tecnología como herramienta para aumentar el bienestar humano. Fue cofundador y CTO del equipo que creó Siri en 2008, posteriormente adquirido por Apple en 2010.

Durante sus más de ocho años en Apple, Gruber lideró el grupo de Desarrollo Avanzado encargado de diseñar las nuevas funcionalidades de Siri y los productos relacionados para incrementar las capacidades inteligentes de la interfaz.



Por otra parte, su investigación en la Universidad de Stanford sobre IA ha sentado las bases para el intercambio de información semántica y la web semántica.



Además de cerrar importantes acuerdos con las principales compañías internacionales del sector automovilístico y de telecomunicaciones, la compañía vasca cerró a comienzos de año una importante ronda de financiación por un valor de $15 millones de dólares para acelerar su crecimiento.



Recientemente, Sherpa.ai ha lanzado importantes novedades al mercado como las plataformas Sherpa.ai Conversational OS, que permite integrar la tecnología de Asistente Digital en cualquier dispositivo, y Sherpa.ai Predictive and Recommending Engine, con la que las empresas pueden dotar de tecnología predictiva a cualquier producto.