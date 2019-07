PepsiCo lanza programa para facilitar que las madres en posiciones ejecutivas retornen al trabajo

La iniciativa, que ya se había desarrollado en Brasil, ahora llegó a Chile. Es para candidatas que han estado fuera del mercado laboral 18 meses o más

La conciliación entre familia y trabajo es uno de los tantos problemas que deben enfrentar las mujeres durante su vida laboral. De hecho, el 30,8% de mujeres que trabajaban antes de tener hijos, no vuelven a trabajar, según una encuesta de ComunidadMujer y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

Las razones para no regresar son variadas, no necesitan volver o lo hacen de forma independiente.



Asimismo, más del 97% de quienes se declaran fuera de la fuerza laboral por razones familiares, fueron mujeres. Y el 91,6% de estas, declara que la principal razón para no poder seguir trabajando es el cuidado de personas en el hogar, según la Encuesta Nacional de Empleo 2010 – 2017 realizada en Chile.



En este contexto, PepsiCo, compañía multinacional de alimentos y bebidas, lanzó en Chile "Ready To Return", un programa pionero en la industria del consumo masivo que busca promover la reinserción laboral de mujeres que, por distintos motivos, debieron abandonar o hacer una pausa en su carrera profesional.



Al respecto, el gerente general de PepsiCo para Cono sur, José María Bagnardi, explicó que el desempleo, particularmente entre las mujeres y los jóvenes, sigue constituyendo un desafío económico a nivel mundial y local.

"Desde PepsiCo queremos contribuir a un ecosistema laboral más diverso e inclusivo, con programas que nos permitan atraer talento e incrementar el número de mujeres en puestos de liderazgo. Estamos convencidos que esta iniciativa será un éxito en Chile y que el aprendizaje será enorme. Lo que buscamos es reincorporar talento y tener visiones diversas en la compañía, y ese es el gran valor para nosotros", dijo el ejecutivo.



Chile fue el segundo país en América Latina en donde PepsiCo implementó el programa. El primero fue Brasil. El foco del programa está en mujeres profesionales, que antes de la pausa laboral tuvieron roles de liderazgo y hoy desean retomar su carrera.

En Chile el programa ya cuenta con una contratación: Ángela Molina (en foto), abogada de la Universidad de Chile con experiencia en área corporativa y especialista en códigos de ética, relaciones laborales y seguridad social. Ella ocupó el cargo de Gerente de Relaciones Laborales de PepsiCo Chile. En su nuevo rol, Ángela deberá desarrollar e implementar una estrategia laboral integral para la compañía y trabajar en estrecha colaboración con la administración y el personal de recursos humanos para responder las inquietudes de colaboradores y sindicatos.



El programa "Ready to Return" en Chile estará buscando perfiles específicos y será una estrategia constante de búsqueda de talento de mujeres que cumplan con los requisitos para entrar. Es decir, llevar al menos 18 meses fuera del mercado laboral y tener experiencia laboral anterior.