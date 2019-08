Banco Santander dará 100 becas para estudiar habilidades digitales en la española IE Business School

Treinta seleccionados tendrán además la chance de realizar prácticas en la entidad financiera. Y mil finalistas a las becas accederán a un curso online

La casa matriz española del Banco Santander lanzó recientemente una convocatoria para 100 becas que otorgará para interesados en estudiar habilidades digitales en la prestigiosa escuela de negocios, IE Business School.

Este programa de becas, que forma parte de "Becas Santander | Digital Skills", seleccionará en su primera fase a 100 universitarios de perfil destacado procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, EEUU, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay que podrán optar a una Beca Santander IE - Digital DNA.

Los 100 seleccionados recibirán formación en inglés y español por parte del claustro de profesores de IE School of Human Sciences and Technology, una de las escuelas que integran IE University.



El programa Santander IE-Digital DNA está formado por dos cursos Hiops (High Impact Online Programs) de 6 semanas de duración cada uno. El primero, Nuevas Tecnologías para la Innovación, está diseñado para conocer el impacto de la disrupción digital desde una perspectiva empresarial y cómo las empresas están creando ventajas competitivas utilizando estas tecnologías.



A través del segundo Hiop, Data Science y Visualización para Negocios, los beneficiarios obtendrán las bases y fundamentos de la ciencia de datos y una experiencia práctica en información y visualización de datos para poder tomar las mejores decisiones en el día a día empresarial.



Además, 30 de estos becados formarán parte de un proceso de selección para prácticas profesionales en Banco Santander con la posibilidad de incorporarse a plantilla.



Con el objetivo de potenciar la empleabilidad de los universitarios, los 1.000 finalistas del programa Santander IE - Digital DNA que finalmente no consigan una plaza, podrán acceder a un programa de formación MOOC sobre "Intelligence Tools for Digital Age" de IE University en la plataforma Coursera, y ambas instituciones les financiarán el certificado de dicho curso que les permitirá acreditar esta capacidad en sus futuros procesos de selección.

Los interesados en aplicar o conseguir más información pueden hacerlo en el sitio oficial de las becas.