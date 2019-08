Qué pasa con el feriado del 17 de agosto

La fecha patria que conmemora el aniversario de la muerte del General José de San Martín, este año cae en día sábado

El sábado 17 de agosto, fecha que marca el aniversario de la muerte de José de San Martín, es una fecha patria que es feriado.

Te puede interesar Designaron personal de planta permanente en Casa Rosada

Este año se pasará al lunes 19, que se considera puente por tratarse de un día no laborable con fines turísticos.



Por un lado, desde la Cámara de Comercio indicaron que, pese a ser feriado, el sábado 17 los comercios van a abrir de manera normal.



Por otro, es probable que los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, como aquellos empleados de bancos y seguros, accedan al día no laborable del lunes 19 de agosto, indicó La Voz.



El artículo 167 de la Ley de Contrato de trabajo define que en los días No laborables "el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple."



Además, indica que "en caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador".