OIT: las mujeres cobran menos, pero las desventajas para ellas en el mundo del trabajo van más allá del salario

Las trabajadoras cobran en promedio 17% menos que sus pares varones y aún se encargan del 80% de las labores domésticas en la región

Las mujeres ganan 17% menos que los hombres en América Latina y el Caribe, pero las "condiciones desfavorables" que enfrentan en el mercado laboral no se restringen a los salarios, destacó el martes la Organización Internacional del Trabajo, OIT.



"La tasa de desempleo femenina excede a la masculina y persisten las barreras culturales en el ingreso de hombres y mujeres a segmentos importantes de los mercados de trabajo predominantemente femeninos (servicio doméstico) y predominantemente masculinos (minería)", dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe difundido en Lima.



Si bien ha aumentado notablemente la presencia de la mujer en el mercado laboral, ha sido en mayor medida en el "trabajo a tiempo parcial, informalidad, empleo esporádico y autoempleo", resaltó la OIT.



Estas "brechas de género" son "una de las formas de desigualdad claramente injustificables hoy en día", dijo el organismo, advirtiendo que estas no constituyen un problema de derechos únicamente, sino económico pues frenan el crecimiento de los países.



La OIT recomendó adoptar políticas para fomentar la incorporación de la mujer al mundo laboral y propuso que las empresas se doten de sistemas de contratación de personal "sin sesgos de género", entre otras medidas.



Destacó que las mujeres perciben salarios en promedio "17% inferiores a los de los hombres con la misma edad, educación" y advirtió además que "la velocidad a la que venía aumentando la participación laboral femenina se ralentizó" después del año 2000.



El informe "Mujeres en el mundo del trabajo. Retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe" destaca asimismo que las "brechas de ingresos laborales están cayendo", pero "a un ritmo lento".



Una de las vías para favorecer la incorporación de la mujer al trabajo remunerado es acabar con la "desigual" distribución de las tareas domésticas, según el informe presentado por el director regional de la OIT, Juan Felipe Hunt, y relevado por AFP.



"El reparto por género de las tareas domésticas aún es abrumadoramente desigual. Las mujeres se encargan de 80% de las tareas del hogar, lo cual restringe su participación efectiva en el mundo del trabajo", dice el documento.



La experta María Arteta explicó en la presentación del informe que una reducida presencia de mujeres en el mundo laboral causa perjuicios económicos a los países. "Si no se incorporan las mujeres al mercado del trabajo va a haber un costo"; en cambio, "si las incorporamos, el PIB sube", indicó.



La funcionaria advirtió que "nuestra población ocupada va a reducirse si las mujeres no participan" en el mercado laboral, lo que será una carga creciente para los sistemas de pensiones. Dijo que ahora trabajan tres personas por cada pensionado, pero de persistir la situación actual "serán dos por uno".

El experto Hugo Ñopo, autor del informe de 200 páginas, afirmó que para terminar con la desigualdad en el mercado laboral latinoamericano se requiere un "cambio cultural".