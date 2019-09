Video: la emotiva despedida de Christine Lagarde en su último día como directora del FMI

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, envió un mensaje a través de las redes sociales a modo de despedida en su último día al frente de este organismo multinacional.

Lagarde fue sin dudas instrumental en el préstamo de 57.100 millones de dólares que recibió la Argentina, el más grande emitido en la historia de esta entidad.

En aquel momento, tanto el presidente Mauricio Macri como el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se esforzaban por hacer "buenas migas" con el equipo conducido por Lagarde, por un lado, y por otro de insistir en que se trataba de "otro FMI", con políticas diferentes a las que llevaron al país a sobreendeudarse en los años '90.

A nivel internacional, Lagarde fue también referente del liderazgo femenino en las cumbres del Foro Económico de Davos, exigiendo a empresas y gobiernos la implementación de medidas para lograr la inclusión de la mujer en la educación y en el trabajo, así como para combatir la informalidad que afecta mayormente a las trabajadoras en todo el mundo.

Quizás sea por todo esto que al evaluar su gestión en el FMI decidió describir al Fondo como un organismo con "corazón".

Today is my last day as Managing Director of the @IMFNews, an institution with a brain, a wallet—and a heart. During the past eight years, we strengthened the Fund’s commitment to serve its member countries. It is an experience that I will treasure forever. pic.twitter.com/yo62P9j7h4