La Campagnola paralizó su producción en Mar del Plata y suspendió a 76 empleados por tres meses

Las ventas de la firma de alimentos cayeron un 40% y tomó esta medida, que será efectiva hasta diciembre, por los altos costos que le genera la operación

La Campagnola decidió suspender desde este jueves y hasta diciembre la producción de conservas en su fábrica de Mar del Plata.

Te puede interesar Por la crisis, crecen en las empresas los despidos de gerentes y mandos medios

Unos 76 trabajadores resultarán afectados por la medida que será por lo menos hasta diciembre. Según se informó, los obreros permanecerán "en garantía horaria" y cobrarán un monto "garantizado", y la última cuota de $5.000 que otorga un programa oficial del gobierno provincial.



Las ventas de la firma de alimentos cayeron un 40% y por eso cesa la actividad hasta el 9 de diciembre en su planta de Ayolas 4451, Mar del Plata. Allí la empresa tiene la producción de conservas de atún, caballa y sardinas, en época de zafra.



Los operarios percibirán una suma que es la exigida por convenio del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) y la última de las tres cuotas de $5.000 enmarcadas en el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (Preba) que otorga la Provincia a personas desocupadas, en condiciones de informalidad laboral o cuyo puesto está en riesgo. El año pasado también recibieron ese aporte con los pagos de octubre.

Esta no es la primera vez que se toma una medida de este tipo, ya que el año pasado también recibieron ese aporte con los pagos de octubre.



"Por la estacionalidad hay muchas empresas que hoy están con garantía horaria. Nos llama la atención que La Campagnola, una empresa con tantos años y que no solía hacerlo, esta sea la segunda vez que lo hacen en el año", Cristina Ledesma, secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) según NA.



Agregó que "hay que saber que estas decisiones no sólo se toman por cuestiones de zafra, sino por los altos costos que hoy mantienen las empresas".