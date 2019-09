Amazon llegará a las metas del Acuerdo de París 10 años antes de tiempo y alienta a otras empresas a seguir sus pasos

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, prometió este jueves que la empresa tendrá una huella de carbono cero en 2040 y alentó a otras firmas a seguir el ejemplo para adelantarse diez años a uno de los objetivos para el clima trazados en el Acuerdo de París.



"Queremos usar nuestra influencia y nuestro alcance para liderar el camino", dijo Bezos, el hombre más rico del mundo, en una conferencia de prensa en Washington.



Amazon anunció sus objetivos para el clima afirmando que será la primera empresa en comprometerse en un esfuerzo para reducir las emisiones, adelantándose a la meta trazada por el Acuerdo de París de tener una huella de carbono neutra en 2050.



Parte de los esfuerzos se concentrarán en el proceso de reparto de los envíos con una flota de vehículos eléctricos. "Los primeros vehículos eléctricos van a estar en la calle en 2021", dijo el ejecutivo que prometió que para 2024 habrá 100.000 de estos camiones de reparto.





Además, la empresa prometió que invertirá 100 millones de dólares en proyectos de reforestación, mediante una asociación con la organización Nature Conservancy.



El anuncio de Bezos se produjo un día antes de una jornada mundial de manifestaciones para exigir acciones sobre el cambio climático, antes de una cumbre de la ONU sobre cero emisiones, el 23 de septiembre.

También se produjo luego de que semanas atrás varios de los empleados de la compañía irrumpieran en una junta con directivos a pedir, en representación de 7.000 colegas que habían firmado un petitorio, que Amazon se comprometiera con políticas amigables con el medio ambiente. Amazon enfrenta una creciente presión para abordar su impacto ambiental, con más de 1.000 de sus trabajadores planeando ausentarse al trabajo el viernes como parte de la "Huelga por el Clima".



Preguntado sobre los empleados de Amazon que se unirían a la protesta, Bezos aseguró que era "totalmente entendible".



"La gente es apasionada sobre este tema", dijo. "Todos en esta sala deberían ser apasionados por este tema".

Super excited about The Climate Pledge. Impossible to do this without @CFigueres. So grateful to you, Christiana. #ClimatePledge #Paris10YearsEarly pic.twitter.com/E9hkaLat5V