El mensaje de renuncia del CEO de eBay

Devin Wenig anunció que deja la compañía de venta online por no estar "en la misma página" con la junta directiva. ¿Quién ocupa su lugar?

Devin Wenig, CEO de la multinacional de e-commerce, eBay, anunció sorpresivamente su renuncia y fue reemplazado ya de manera interina por Scott Schenkel, quien era su vicepresiente senior y CFO.

El ejecutivo saliente dejó a la vez un mensaje explicando su decisión en su cuenta de Twitter. En el mismo da cuenta de cómo no se sentía "en la misma página" que la junta directiva de eBay.

In the past few weeks it became clear that I was not on the same page as my new Board. Whenever that happens, its best for everyone to turn that page over. It has been an incredible privilege to lead one of the worlds great businesses for the past 8 years. — Devin Wenig (@devinwenig) September 25, 2019

Asimismo, consideró un privilegio dirigir la compañía durante ocho años y le deseó suerte al equipo de eBay para el futuro.

En medio de un tsunami de críticas y polémicas que rodean a las principales compañías tecnológicas del mundo, como Facebook y Amazon, en su mensaje de despedida Wenig quiso destacar la marca que dejaron en él los empleados y clientes de eBay, y cómo esa firma "es un ejemplo de porque no debemos rendirnos" en lo que refiere a las grandes tecnológicas.

we grew, and transformed, and added to one of the most special communities in the world. To the sellers, the consumers and the employees, you have made a lifelong impression on me that i wont soon forget. @ebay is an example of why we shouldn't give up on big tech companies — Devin Wenig (@devinwenig) September 25, 2019

it stands for economic democracy, and has a culture and community that are examples of how technology can enable, empower, and bring us together. I will be forever grateful for having been given the honor to lead this special place. and I will always, always, be in @ebay's corner — Devin Wenig (@devinwenig) September 25, 2019

Por su parte, desde eBay anunciaron oficialmente el miércoles la designación de Schenkel como CEO interino. "La Junta Directiva encarará la búsqueda para identificar al próximo CEO de la compañía, y considerará candidatos internos y externos", indicaron en un comunicado de prensa.

Schenkel tenía la posición de vicepresidente y CFO de eBay desde 2015. Previamente pasó seis años en una posición similar en el área de Marketplace de eBay, luego de haber estado desde 2007 en el área de Planificación y Análisis Financiero Global.

Antes de sumarse a las filas de eBay, estuvo 17 años en General Electric, en una variedad de posiciones de responsabilidad. También participó de la Junta Directiva de NetApp. Es graduado del Instituto Politécnico de Virginia.

Como CFO interino, en reemplazo de Schenkel, quedó Andy Cring, que era vicepresidente global de Planificación y Análisis Financiero.