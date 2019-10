Havanna celebra la navidad con Impacto Social

Para estas Fiestas, y con el objetivo de difundir su mensaje de inclusión, Havanna convocó por primera vez a Gota para diseñar sus Cajas Navideñas 2019

Gota es un estudio de comunicación profesional con valor social, formado por diseñadores, publicitarios y un equipo de creativos con discapacidad intelectual. Es parte de La Usina, una organización social sin fines de lucro que nació hace 17 años y trabaja con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad a través de dos acciones: su inclusión laboral y la sensibilización de su entorno.



"Para nosotros, cada empresa cliente es un aliado que nos permite concientizar sobre la discapacidad y visibilizar al colectivo como personas activas dentro de la sociedad", cuenta Javier Lioy, arquitecto y director de Gota.



En Argentina existen más de 5.000.000 de personas con algún tipo de discapacidad, el 75% estan desocupados. Por eso el objetivo de La Usina es dar visibilidad, generar oportunidades y llevar la temática a otros espacios, teniendo como prioridad dentro de este contexto, la generación de trabajo.



"Que Havanna apostara a estos valores de inclusión en el diseño de sus cajas navideñas, que se estima llegará a más de 30.000 familias y 200 empresas durante estas Fiestas, fue un desafío y una gran satisfacción para Gota", cuenta el director, quien explica que "el trabajo creativo que realizó el equipo integrado por diez personas con discapacidad intelectual, fue centrado en "Una Navidad Diferente". Llevando a cabo la metodología Gota, el proceso es incentivar a los creativos para lograr la materia prima (conceptos e ilustraciones), y luego el desgloce, la digitalización de los trabajos y la composición gráfica. En Gota intentamos que en la propuesta de los productos se note nuestra singularidad y particularidad. Queremos que se vea nuestro sello distintivo, la mirada transversal."





Algunos de los que integran el equipo tienen una formación artística y otros, naturalmente buena mano para el dibujo que se destaca por sus trazos particulares y usos distintivos del color. Cada creativo va desarrollando su perfil. Algunos se convierten en expertos en tipografías, otros, en conceptos o en ilustrar íconos.



"Creo que uno es parte del problema si no interviene positivamente en el entorno. Yo no lo hacía y me di cuenta que una pequeña acción puede impactar muchísimo. Cuando uno se va metiendo en un grupo socialmente tan vulnerado, con tantas desigualdades e injusticias, no podés salir más, porque la causa se te hace piel.", concluye Lioy.



Juan Cruz Correa Urquiza, Jefe de Nuevos Negocios de Havanna, resalta la importancia del mensaje que la compañía desea transmitir en estas fiestas: "Cada Navidad es diferente, pero en Havanna creemos que todas pueden ser mágicas (…) porque creemos en el valor de la inclusión y en que siempre puede ser mejor si somos más, es por eso que este año encontramos en Gota la mejor alianza para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y contribuir así a un mundo mejor".