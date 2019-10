Ya podés tomar clases en El Balseiro por Youtube

El prestigioso Instituto inició así un proyecto que lo llevará a compartir algunas de sus clases y materias bajo el formato de MOOC

En un esfuerzo por difundir el contenido de sus cursos, el prestigioso Instituto Balseiro lanzó un proyecto para grabar sus clases y compartirlas vía YouTube.

Te puede interesar Sueldos: empresas negocian dar algunos puntos más de aumento este año y anticipan de cuánto será la suba en 2020

El proyecto surgió como una idea del equipo de docentes de la Licenciatura en Física, del Área Ciencias del Instituto. Según sus coordinadores, la propuesta tuvo eco inmediato en la oficina de Vicedirección de la misma área, dirigida por el también profesor Daniel Domínguez, que destinó los recursos necesarios para poner en marcha la actividad.

Te puede interesar Microsoft tiene nuevo CTO y director de Nuevos Negocios en Argentina

La "clase piloto" de este proyecto fue la última del semestre de la materia Electromagnetismo, dictada por el profesor César Fosco. Éste es un curso del tercer año de la Licenciatura en Física, que es en los hechos el primer año de los estudiantes que ingresan al Instituto, y hoy se encuentra disponible en el sitio web del Balseiro y en el canal académico de este instituto

Actualmente se están subiendo a este canal, las clases del curso de Mecánica Clásica, dictado por el profesor Guillermo Abramson correspondiente a las carreras de Licenciatura en Física, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Nuclear. Este curso comenzó en agosto pasado y culminará en diciembre.Abramson compartió su balance de la actividad: "Me parece una excelente iniciativa del Balseiro. Ya he tenido comentarios de gente que ha empezado a usar las clases, que además se complementan con mis notas", dijo. Además de docente del Balseiro, Abramson es egresado de este instituto, de la misma carrera en la que ahora dicta clases. "Me gustaría que se continúe haciendo, con otras materias tanto las formativas como las especializadas que tenemos en nuestro instituto", agregó.

A partir del impulso de docentes del Área de Ciencias, el Instituto Balseiro lanzó un proyecto para compartir sus clases bajo la modalidad de cursos abiertos masivos on-line (MOOC, por sus siglas en inglés).

Es la primera vez en la historia de este instituto, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), que se publican clases a través de YouTube.



"Nuestra motivación para este proyecto radica en difundir las experiencias de nuestros estudiantes, compartiendo las clases a las que asisten y de los docentes que vuelcan su experiencia y conocimiento en ellas", explicó Gladys Nieva, profesora asociada y directora de la carrera de Física del Instituto Balseiro.



"Buscamos contribuir con la tarea de docentes y estudiantes de habla hispana, fomentando la excelencia en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias físicas y las ingenierías", agregó Nieva, que es también investigadora principal de CONICET y trabaja en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche.



El Instituto Balseiro se caracteriza por tener estudiantes de todo el país e incluso de otros países de la región latinoamericana. La totalidad del alumnado recibe becas completas de la CNEA, para poder dedicarse de forma completa al estudio. Se dictan 11 carreras de física e ingeniería.