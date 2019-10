Un 11% de los CEO ya tiene "dolarizado" su sueldo, por más que cobra en moneda local

Incluso los bonos para este selectivo grupo se medirán en moneda dura en el corto plazo. También se mejoró el paquete de beneficios

Según un reciente relevamiento realizado por la consultora global de Recursos Humanos, Mercer, el contexto económico actual de la Argentina ha provocado que la mayoría de las compañías tengan que revisar salarios, beneficios e incentivos de corto y largo plazo para sus ejecutivos: Director General, CEO, primera y segunda línea de reporte.



Un 50% de las compañías espera acompañar la inflación para su CEO y primera línea de reporte, mientras que las que no lo harán estiman al momento un incremento promedio del 41,31 por ciento.

Sueldos: empresas negocian dar algunos puntos más de aumento este año y anticipan de cuánto será la suba en 2020

En ese marco, según pudo saber la consultora, el 11% de los CEO locales ya define su salario en dólares y, para pagarlo, lo convierten a pesos considerando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del mes.

Se trata de un porcentaje importante, sobre todo si se considera que, a diferencia de lo que indica el sentido común, la dolarización de los sueldos no es una práctica común ni está extendida en la Argentina. Hace tan solo un año, la misma consultora consignó que solo el 5% de las empresas había pasado a medir en moneda dura algunos de los componentes de la compensación.



Pero ahora las mismas compañías que definen el salario en dólares dan incluso el bono en esa moneda para el corto plazo y para el caso del CEO.



Respecto al incentivo de largo plazo, la mayoría tiene un plan para el CEO y la primera línea de reporte, mientras que para los siguientes niveles es menos prevalente. En aquellos casos en que el plan existe, está mayoritariamente definido en dólares.



Asimismo, el 18% de las 45 grandes firmas nacionales y filiales de multinacionales consultadas por Mercer planea o ha efectuado cambios en el paquete de beneficios para sus ejecutivos, fundamentalmente referidos a extensión del beneficio auto a una mayor cantidad de empleados.



"Si bien con posterioridad a la devaluación hemos recibido consultas respecto a la dolarización de la compensación ejecutiva, no es una práctica generalizada del mercado. La volatilidad de Argentina en términos de devaluación y alta inflación, en donde en algunas ocasiones la inflación crece más aceleradamente que la devaluación y, viceversa, hace que a las compañías le resulte difícil migrar su política de pago a dólares, porque entienden que, lo que puede resultar beneficioso para un ejecutivo en un momento determinado, puede perjudicarlo en un plazo no muy lejano. En general, aquellos casos que tienen su compensación definida en dólares responde más a que son perfiles o puestos empleables en el mercado internacional, más que a una respuesta específica a la coyuntura actual", expresó Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer.