Viajes de negocios: las empresas cambian sus hábitos en una América latina convulsionada

Mujeres y personas de la comunidad LGTBQ son quienes generalmente sufren inseguridad en mercados extranjeros. Se suma una coyuntura compleja en la región

Los viajeros de negocios enfrentan distintos riesgos en destinos inhóspitos o con costumbres diferentes de aquellas de su país de origen.

En Latinoamérica recientemente se sumaron nuevas dificultades para el segmento corporativo de viajes, de la mano de revueltas sociales en países tradicionalmente tranquilos, como Chile, Bolivia, Ecuador y Perú.

Según contaron a iProfesional distintas fuentes vinculadas al sector de hospitalidad, se notó un cambio de tendencia de parte de las empresas respecto de los ejecutivos que transitan frecuentemente a esos mercados. Incluso en algunas multinacionales se pidió a los mandos altos evitar también viajes personales a esos destinos donde hoy abundan los conflictos.

"Efectivamente la inestabilidad siempre es motivo de preocupación cuando deben desplazar a sus empleados a zonas conflictivas. No cabe duda de que el efecto en los viajes de negocios es visible y va desde la anulación de viajes no críticos hasta la cancelación de grandes eventos como la Cumbre Mundial del Clima, que iba a celebrarse en Santiago y que se ha trasladado ahora a Madrid", mencionó Florencia Scardaccione, Sr. Director de Customer Management de Carlson Wagonlit Travel (CWT) para Argentina, Chile, Colombia & Perú.

"Hemos notado una reducción en la cantidad de viajes de trabajo como consecuencia de la situación, política y social de estos países, lo que demuestra que la seguridad es un factor importante a la hora de planificar un viaje de negocios", confirmó también Tom Helou, vicepresidente senior de Innovación y gerente general de SAP Concur para SAP Latinoamérica (la unidad de soluciones de gestión de viajes, reporte de gastos y facturas de SAP).

"En general, los contextos de crisis generan preocupación y una evaluación acerca de los riesgos por parte de las organizaciones y los propios viajeros. La situación actual de algunos países de Latinoamérica se encuentra en esta línea, donde algunos viajes se han dilatado a la espera de mejores condiciones", añadió.

Y en casos en los que la situación es incierta pero el viaje es impostergable, las organizaciones también deben extremar las precauciones. "Lo más importante entonces es ofrecer a los viajeros información previa y asesoramiento sobre qué canales están a su disposición en caso de emergencia. Asimismo, es esencial continuar con el flujo de comunicación y apoyo durante el viaje y ofrecer actualizaciones de cómo evoluciona la situación, zonas a evitar, nuevos riesgos, precauciones a adoptar, etc.", dijo al respecto Scardaccione.

"Tampoco hay que olvidarse de estar preparado para el peor de los escenarios posibles y determinar los planes de evacuación y medidas a adoptar en caso de que surjan complicaciones. Por eso es importante trabajar con empresas de viaje que dispongan de una oferta en materia de seguridad y protección, y un fuerte plan de contingencia que agilice al viajero en situaciones imprevistas", sentenció la directiva de CWT.

Helou por su parte, destacó que hoy la tecnología permite ubicar a los viajeros en todo momento, anticipar escenarios y niveles de riesgo, así como brindarles asistencia para que puedan ellos mismos tomar medidas en tiempo real en caso de que ocurran disturbios como los que se están viviendo actualmente en Chile o Bolivia.

"Incluso a mí, por ejemplo, hace algunos días cuando estaba camino a tomar un vuelo de Miami a Santiago, la aplicación SAP Concur Travel me desplegó un mensaje que me sugería no viajar a Chile por la situación", contó el ejecutivo de la multinacional de tecnología a iProfesional. También destacó que es importante conocer los planes de viaje y los cambios de itinerario o cualquier modificación que la aplicación detecte por medio de técnicas de Machine Learning.

En otras agencias de viajes con unidades para clientes corporativos aseguraron que no se extremaron las medidas por los hechos de coyuntura sino que son parte del trabajo estándar. "No estamos viendo que se tomen medidas extra de seguridad de parte de las empresas, pero porque de por sí nuestro servicio es hiperpersonalizado y por eso tenemos siempre conocimiento de dónde están nuestros viajeros. El propio sistema hace que si tenemos cualquier tipo de inconveniente de seguridad, automáticamente se vea cómo reprogramamos el plan o qué alternativas podemos ofrecer en caso de que el cliente quiera volver", dijo a este medio José María Mollerach, CEO y fundador de la agencia especializada Business Travel Management LATAM.

Mollerach recordó que si tuvo que poner en marcha este tipo de mecanismos con los huracanes en Estados Unidos o con nubes de ceniza en Europa, pero no registra todavía cambios de planes en las empresas por los hechos recientes en la región.

Esto se debe también a que el volumen de viajes corporativos a Bolivia no son grandes, y a que "a Venezuela, por ejemplo, hace tiempo que vienen bajando bastante los viajes, tanto corporativos como desde el segmento vacacional", dijo el titular de BTM Latam.

En tanto que a Chile, por ahora, los ejecutivos siguen viajando. "Como no está habiendo cancelaciones de compañías aéreas, las empresas siguen operando normalmente. Chile no es necesariamente un mercado corporativo grande, pero sí es un mercado de tránsito. Muchos ejecutivos que viajan a México o a otros puntos de la región como Colombia, hacen conexiones en Santiago, algo que por ahora sigue de manera normal", sentenció Mollerach.

Más allá de los viajeros frecuentes por negocios, la coyuntura de la región no tuvo un fuerte impacto en otro segmento de los viajes corporativos: los que adquieren las empresas como incentivo para vendedores o clientes. En esos casos, "los lugares en donde hoy está habiendo problemas no son destinos a donde un viaje de incentivos valdría la pena", comentó Mollerach.

Además, a medida que la devaluación encareció los costos para los argentinos, "no había en este momento en que estallaron varios conflictos muchos grupos con salidas al exterior", dijo a este medio Alejandro Verzoub, presidente de AV-Business & Communication, firma especializada en este tipo de experiencias.

Hubo una gran excepción que justamente involucra a la Argentina: el cambio de sede para el partido final de la Copa Libertadores. Se suponía que el encuentro entre Flamengo y River Plate debía disputarse en el estadio Nacional de Santiago de Chile, pero la CONMEBOL decidió por causa de las revueltas sociales, moverlo al día 23 de noviembre en el estadio Monumental de Lima (Perú).

Empresas que estaban haciendo cuentas para llevar clientes, proveedores o empleados a la final se encontraron con algunos problemas. "Los costos en dólares son un poco elevados y la demanda es alta. Definitivamente no fue positivo que al momento en que las entradas salían a la venta para Chile, estallara allí el conflicto. Después de eso, los clientes no querían confirmar porque se presumía que era posible que existiera un cambio de sede", contó Verzoub.

La elección de Lima en lugar de Santiago implica casi el doble de tiempo de vuelo para los hinchas argentinos, lo que complicó los planes de algunas de las compañías que no se terminaron de decidir por hacer el viaje.

La seguridad siempre en agenda

Más allá de las distintas coyunturas regionales, a nivel mundial los viajes de negocios están aumentando y se prevé que este mercado alcance los 1.657 mil millones para 2023, lo que implica un crecimiento del 4.1% anual, según Allied Market Research.

En ese marco, Helou estimó que "como en toda situación que implique posibles riesgos para las personas, se continuarán evaluando cuidadosamente las opciones en cada caso y los pasos a seguir, de acuerdo con las necesidades que se presenten". Sobre todo porque a pesar de las crisis puntuales que vive cada país, "es responsabilidad de los empresarios no solo velar por la seguridad de sus empleados, sino también por el bienestar de sus empresas, lo que muchas veces, en situaciones de crisis, implica salir a buscar negocios en nuevos mercados. Esto consecuentemente genera un aumento de los viajes corporativos fuera del país", sentenció el directivo de SAP Concur.

Más allá de los riesgos particulares de la coyuntura actual de la región, en SAP Concur revelaron recientemente los problemas de seguridad que más preocupan en rubro. Para ello se entrevistaron a más de 7.800 viajeros de negocio en 19 mercados.

La encuesta muestra claramente cómo las mujeres y las personas de la comunidad LGTBQ son las que han experimentado durante sus viajes momentos de inseguridad.

Tres de cuatro mujeres que viajan por trabajo han sufrido acoso, y de cada dos personas más de una ha cambiado sus planes de viaje por preocupaciones relacionadas a la seguridad, afirman desde SAP Concur.

El 58% dice que ha cambiado sus planes de viaje porque sentía inseguridad -esto ocurre más comúnmente en Asia Pacífico (63%) y América (63%)-, mientras que el 52% de quienes viajan por negocios cita la seguridad en los viajes como la capacitación más valiosa que su compañía puede proporcionar.

Por otra parte, el 77% de las viajeras consultadas aseguró haber sufrido algún tipo de acoso o maltrato mientras viajaba. A las mujeres se les pregunta si viajan con su marido (42%), si son ignoradas por los trabajadores de servicio (38%) o si son piropeadas en el trabajo o las confunden con personal del hotel (31%). Esto ocurre más frecuentemente entre las que realizan viajes internacionales (84%) que entre las viajeras en un mercado doméstico(69%).

Casi la mitad de las jóvenes viajeras de negocios sufren discriminación. El 46% de las mujeres de la Generación Z informa que se les ha preguntado si viajaban con su esposo, en comparación con el 31% de las mujeres de la generación de la posguerra.

Al mismo tiempo, el 41% de las mujeres Millenial ha sido ignorada por los trabajadores de servicio, en comparación con el 23% de la generación baby boomers.

En la misma línea, el 95% de quienes viajan de la comunidad LGBTQ ha ocultado su orientación sexual durante un viaje de negocios, siendo la razón más común proteger su seguridad (57%).

El 85% ha cambiado sus planes de viaje por una preocupación relacionada con su seguridad personal, en comparación con sólo el 53% de sus colegas no LGBTQ.

Además de cambiar su lugar de hospedaje, otras estrategias que implementan los viajeros de negocios para sentirse más seguros son la aplicación para compartir ubicación en su celular (el 91% de los consultados dijo usarla y el 58% dijo que lo hace por seguridad).