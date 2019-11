El 64% de las personas confían más en un robot que en su gerente

Investigación a nivel mundial de Oracle destaca que la inteligencia artificial está cambiando la relación entre las personas y la tecnología en el trabajo

La gente confía más en los robots que en sus gerentes, según el segundo estudio anual AI at Work (la Inteligencia artificial en el trabajo) llevado a cabo por Oracle y Future Workplace, empresa de investigación dedicada a preparar a los líderes para las disrupciones en el reclutamiento, desarrollo y contratación de empleados.



La investigación efectuada en 10 países, a 8.370 empleados, así como a gerentes y líderes de recursos humanos, encontró que la inteligencia artificial cambió la relación entre las personas y la tecnología en el trabajo, y le está dando una nueva forma a la función que los equipos de recursos humanos necesitan asumir para captar, contratar y desarrollar talento.



El estudio encontró que la tecnología está cada vez más presente y ha sido adoptada con gusto y optimismo, contrario a la noción de temor por la forma en que la inteligencia artificial podría afectar el empleo. Entre los principales descubrimientos hallados se encuentra que:



• 78% de las personas en Brasil le tendría más confianza a un robot que a su gerente. El promedio mundial es de 64%, con India (89%) y China (88%) como los países con los porcentajes más altos de trabajadores que confían más en la tecnología.



• El 65% de los encuestados a nivel mundial se mostraron optimistas y entusiasmados por tener robots como compañeros. En Brasil, el 72% de sus habitantes están entusiasmados con la inteligencia artificial.



• 38% de los brasileños piensa que los robots sustituirán a los gerentes en el futuro;



• Las grandes compañías de Brasil parecen estar adoptando la inteligencia artificial con mayor rapidez que las pequeñas. En Norteamérica, las empresas más grandes a menudo se tardan más en adoptar las tecnologías emergentes.



La creciente adopción de la inteligencia artificial en el trabajo está teniendo un impacto considerable en la forma en que los empleados interactúan con sus gerentes. El estudio anual Al at Work también mostró que en el mundo:



- Más hombres (56%) que mujeres (44%) recurrieron a la inteligencia artificial a causa de sus gerentes



- 82% de las personas piensa que los robots pueden hacer las cosas mejor que sus gerentes



Cuando se les preguntó a los encuestados qué pueden hacer los robots mejor que sus gerentes, respondieron que los robots son mejores en proporcionar información imparcial (26%), mantener los programas de trabajo (34%), resolver problemas (29%) y administrar el presupuesto (26%)



Y cuando se les preguntó a los encuestados qué pueden hacer los gerentes mejor que los robots, respondieron que las tres tareas principales eran comprender sus sentimientos (45%), capacitarlos (33%) y crear una cultura de trabajo (29%).



El 64% de las personas confiaría en un robot más que en su gerente y la mitad ha recurrido a un robot en lugar de a su gerente en busca de consejo. Los empleados en India (89%) y China (88%) confían más en los robots que en sus gerentes, seguidos por Singapur (83%), Brasil (78 %), Japón (76 %), EAU (74%), Australia / Nueva Zelanda (58%), Estados Unidos (57%), Reino Unido (54%) y Francia (56%).



"Los últimos avances en aprendizaje automático e inteligencia artificial se están convirtiendo rápidamente en tendencia, dando como resultado un cambio importante en la manera en que la gente de todo el mundo interactúa con la tecnología. Como lo muestra este estudio, la relación entre los humanos y las máquinas se está redefiniendo en el trabajo, y no existe una estrategia única para manejar con éxito este cambio. En su lugar, las compañías necesitan colaborar con recursos humanos para personalizar la estrategia de implementación de la inteligencia artificial ​​en el trabajo, a fin de satisfacer las expectativas cambiantes de sus equipos en todo el mundo", señaló Emily He, vicepresidenta senior de Oracle Human Capital Management Cloud Business Group.