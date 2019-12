Ranking de "Top Voices" 2019: los 4 argentinos más influyentes en LinkedIn

La red social para profesionales reveló quiénes fueron los usuarios de Latinoamérica con mayor presencia e interacciones en esa plataforma este año

La red social para profesionales, LinkedIn, reconoce cada año a los miembros que, a través de publicar en esa plataforma contenido original e interactuar en conversaciones relevantes con otros usuarios, inspiran a otros profesionales.

Son los editores de LinkedIn quienes tienen a cargo esa tarea, y desde hace dos años la editora para Latinoamérica, Natalia Fabeni, selecciona a quiénes cumplieron esos requisitos en todos los países hispanoparlantes de la región.

"Para descubrir a estas voces destacadas, usamos una combinación de aspectos cuantitativos y cualitativos: utilizamos un algoritmo personalizado de nuestro equipo de científicos de datos, combinado con el análisis de los editores de LinkedIn", describió Fabeni en un artículo publicado en la red.



De esta manera, se conformó la lista Top Voices 2019 de América Latina, donde figuran cuatro argentinos. Ellos son:

- Facundo Manes, neurólogo, investigador y clínico de INECO

- Daniel Colombo, master coach especializado en CEO y Alta Gerencia, autor de 39 libros (y columnista de iProfesional, entre otros medios locales e internacionales)

- Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica

- Andrés Hatum, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, autor de libros y columnista de LN+

Éste es el segundo año consecutivo que el ranking se publica en Argentina (ver ranking 2018), y para elaborar la clasificación de este año los "Top Voices" del año anterior no son considerados.



La lista reconoce a los miembros de LinkedIn cuyas publicaciones, artículos, videos y comentarios de calidad los han posicionado como referentes en su sector e inspiración para los usuarios que conforman su red, poniendo sobre la mesa temas relevantes para sus industrias y regiones, lo cual ayuda a que todos estén mejor informados.



Para seleccionar a las Top Voices, LinkedIn toma en cuenta factores como la interacción generada, es decir, comentarios y compartidos que hay en sus publicaciones; el crecimiento de seguidores relativos, o sea, cómo el usuario atrajo a seguidores de su sector profesional; y, por último, la diversidad y relevancia de los temas sobre los que publican.

Adicionalmente, los editores de la lista trabajan de la mano con el equipo de LinkedIn Data Science para medir el engagement y el volumen de las contribuciones, así como las respuestas secundarias de dicho material, en un periodo de doce meses.



El listado de América Latina incluye a 16 Top Voices, 8 hombres y 8 mujeres de sectores diversos como periodismo, alimentos y bebidas, recursos humanos y administración de negocios.



Además de los nombres ya mencionados, los siguientes usuarios latinoamericanos completan la lista de los 16 elegidos para este año:



México

- Lyz Escalante Fernández, fundadora y CEO de Expertos en Modelos de Competencias.

- Genaro Mejía, director de Entrepreneur en Español

- Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Latam.

- Moris Dieck Kattás, consultor de negocios.

- Alejandro Ureña Amieva, gerente general de Wellness in Business.



Colombia

- Melanie Amaya, coach ejecutiva en Amaya & Co.



Chile

- María Eshter Segura, creadora del programa de coaching #ReinvéntateMujer.

- Alan Meyer, director general de Chile en Mercado Libre.

- Karina Perez Galindo, directora asociada en Robert Half.



Perú

- Inés Temple, presidenta y CEO de LHH.

- Alfredo Alfaro, gerente general de First People.

- Luciana Olivares Cortés, CEO de Bust.



De acuerdo con Natalia Fabeni, "Top Voices, como parte de la serie de listas editoriales de LinkedIn, busca premiar el esfuerzo y compromiso de las personas que comparten información valiosa y colaboran con otros profesionales para convertirse en fuentes de inspiración de los más de 95 millones de profesionales en la región. Estamos muy felices de reconocer a estos usuarios que, al compartir sus ideas únicas, generan el tipo de conversaciones que hacen que todos estemos mejor informados a través de la plataforma".



LinkedIn es la mayor red social profesional del mundo, presente en más de 200 países con más de 660 millones de usuarios, de los cuales más de 7 millones son argentinos.