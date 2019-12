Ranking de los países más prósperos del mundo: ¿en qué puesto quedó la Argentina?

La Fundación del Instituto Legatum, dedicada a financiar instituciones e ideas dedicadas a la población que se encuentra en la "base de la pirámide" de ingresos, publicó la edición 2019 de su ranking de países más prósperos del mundo.

De acuerdo a esta entidad británica, desde 2007 este ranking muestra los cambios a largo plazo en materia de prosperidad, resaltando los "drivers" del progreso en las naciones que hacen mayores avances.

En el Legatum Prosperity Index 2019 se evaluaron 165 países por sus avances en cuanto al bienestar institucional, económico y social en esas naciones.

En ese marco, los 10 países más prósperos este año fueron Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Luxemburgo y Islandia, respectivamente.

En esta edición, Dinamarca superó a Noruega como el país más próspero. "Rankea en el 'top 10' en cada uno de los pilares de medición y es el mejor posicionado en cuanto a Condiciones de Vida", remarca el informe.

Norteamérica, sin embargo, continúa siendo calificada como la región con mayor nivel de prosperidad, si bien sus países están ausentes del "top 10".

Por otra parte, los de Latinoamérica quedaron, sobre todo, en el grupo de países con prosperidad media. El mejor calificado este año fue Chile, que quedó en el escalón 37, seguido inmediatamente por Costa Rica en el 38 y Uruguay en el 39.

La Argentina, por su parte, quedó en el puesto 59 a nivel global y es el séptimo mejor posicionado de la región, también detrás de Panamá, Trinidd y Tobago, y Perú.

"Argentina ha mejorado 24 posiciones en materia de Gobernanza desde 2009, ayudada por los esfuerzos de la administración del presidente Mauricio Macri para mejorar la transparencia y perseguir a ejecutivos corruptos", destacó Legatum en su cuenta de Twitter.

Argentina has risen 24 ranks for Governance since 2009, helped by President Mauricio Macri's administration's efforts to improve transparency and prosecute corrupt executives.



