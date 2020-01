Amazon amenazó a empleados con despidos por activismo climático

Dos trabajadores fueron advertidos sobre desvinculaciones y cuatro en total recibieron avisos por haber hablado con los medios sobre el cambio climático

Un grupo de empleados de Amazon.com Inc. que presionaron a la compañía para combatir el cambio climático dicen que Amazon amenazó con despedir a algunos de ellos si continúan hablando sobre los asuntos internos de su empleador.



Dos fueron amenazados con la terminación de su empleo, según dijo a Bloomberg un vocero de Amazon Employees for Climate Justice, y un total de cuatro fueron informados en reuniones de que estaban violando las políticas de la compañía sobre los trabajadores que hablan con la prensa y en las redes sociales.



Maren Costa, una diseñadora de experiencia de usuario, fue amenazada con el despido después de hablar con los medios, según un comunicado del grupo. "Este no es el momento de disparar a los mensajeros", dijo Costa en el comunicado. "Este no es el momento de silenciar a los que están hablando", prosiguió.



Jaci Anderson, una portavoz de Amazon, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la política de comunicaciones externas de la compañía no es nueva. Se alienta a los empleados a "trabajar dentro de sus equipos" y pueden sugerir "mejoras en la forma en que operamos a través de esos canales internos".



La industria tecnológica fue sacudida por el activismo de los empleados en los últimos años. Después de que los trabajadores de Google expresaran su preocupación por los contratos militares, la gigante de búsqueda de Alphabet Inc. se retiró de un programa de drones del Departamento de Defensa de EE.UU. y decidió no ofertar por un contrato para construir servicios en la nube para el Pentágono. Los empleados de Microsoft Corp. y Salesforce.com Inc. han presionado a los ejecutivos sobre los tratos de sus empresas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.



Amazon Employees for Climate Justice empezó a fines de 2018 a discutir formas de persuadir a su empleador para frenar sus contribuciones al cambio climático. La empresa de comercio electrónico hasta ese momento se había comprometido a impulsar parte de su infraestructura con fuentes de energía renovables, pero no cumplió con los compromisos más grandes –y la transparencia– prometidos por algunas otras grandes empresas de tecnología y logística.



El grupo presentó una resolución de accionistas, respaldada por miles de empleados en una carta abierta, que pedía a Amazon escribir un informe en el que detalle sus preparativos para los choques relacionados con el clima y sus planes para reducir el uso de combustibles fósiles a los que se atribuye el calentamiento de la Tierra. Los accionistas rechazaron la propuesta en la reunión anual de Amazon en mayo.



Amazon adoptó gran parte de la propuesta climática de los empleados unos meses después, cuando su director ejecutivo, Jeff Bezos, anunció en septiembre los objetivos de impulsar las operaciones de Amazon con energía renovable para 2030 y ser carbono neutral para 2040. El anuncio llegó un día antes de que cientos de empleados realizaran una concentración en la sede de Seattle para iniciar una marcha con otros activistas climáticos en la ciudad y en todo el mundo.



Los empleados dicen que Amazon cambió su política de trabajadores que hablen con los medios después de que los trabajadores anunciaran la marcha de septiembre. La política actualizada requiere que los empleados busquen aprobación antes de hablar sobre Amazon en cualquier foro público en el que estén identificados como empleados de Amazon, explica el grupo de empleados.



Anderson dijo que el trabajo sobre esa política actualizada comenzó en la primavera de 2019 y fue diseñado para facilitar la gestión de las aprobaciones para las participaciones de los empleados.



"Le animo a que revise la política nuevamente y en el futuro cada vez que considere hablar sobre los negocios de Amazon en un foro público", escribió Eric Sjoding, un empleado del grupo de recursos humanos de Amazon, a Costa en un correo electrónico del 22 de noviembre visto por Bloomberg.