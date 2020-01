Empresas en ambiente de recesión, inestabilidad e incertidumbre: cuáles son las recetas para liderar en tiempos de crisis

No hay un manual sobre cómo llevar adelante un equipo durante una crisis, pero sí un menú de estrategias que se pueden implementar de acuerdo al caso

Ya pasaron las elecciones e inició un nuevo año. Las primeras políticas del Frente de Todos empiezan a asomar y el panorama económico en la Argentina comienza a tomar forma, aunque en muchos aspectos aún no haya aclarado el horizonte.

Pese a estas definiciones y con el verano por delante, las empresas y sus equipos deben comenzar a adaptarse al nuevo entorno para los negocios. Para muchos no será ni la primera ni la última vez; el empresariado argentino está acostumbrado a los cambios de nombres y de reglas de juego.

Sin embargo, no dejará de ser un desafío para los líderes de compañías gestionar en medio de la incertidumbre y con un mercado interno aún alicaído y en recesión.

El mundo, allá afuera, también impone desafíos. Con la devaluación muchas industrias y sectores lograron una mayor competitividad para exportar sus servicios. Pero a la vez la tecnología automatiza muchas de las tareas que antes realizaban las personas. Posiciones desactualizadas desaparecen a la par del surgimiento de otras nuevas, para las cuales la fuerza laboral aún no está preparada.

A esto se suma, según recordó recientemente Por Paula Molinari, fundadora y presidente de Grupo Whalecom, que "en muchos ámbitos, ciudades, países de la región y en el mundo en general se están viviendo situaciones económicas y sociales complejas que afectan los ánimos de todos y que nos conectan con los miedos".

Ese miedo, la reacción instintiva y básica, tiene una influencia tanto sobre los colaboradores como sobre quienes gestionan. "En este escenario, los mandos medios necesitan aprender a manejar las exigencias de los directores y los jefes, y las inquietudes de sus colaboradores", insiste Molinari.

"Los líderes suelen ser los primeros consultados ante comentarios que surjan del 'radiopasillo' y tienen la tarea de apaciguar el malestar que genera. Es sabido que el famoso 'me dijeron que…' opera con gran impacto en las organizaciones y es capaz de impactar negativamente en el clima organizacional si no se desactiva rápidamente", agregó Lucrecia Mendes da Silva, consultora organizacional y fundadora de LM Know!

En estos tiempos complejos, Mendes da Silva asegura que "la mayor parte de las consultas realizadas por empresas del sector industrial refieren a la necesidad de poder desarrollar herramientas, mejorar procesos y generar estrategias a largo plazo para sostener la motivación y el sentido de pertenencia de los colaboradores". El objetivo, indica la consultora, es reinvertir las ideas de sus equipos en nuevos productos, posibilidades de negocios y en prácticas que permitan reducir costos y tiempos.





Definir estrategias

No hay una receta unificada sobre cuál es la mejor forma de liderar un equipo para atravesar la crisis. No obstante, existen algunas pautas consensuadas sobre el camino para transitar esta etapa.

"Existen algunas buenas prácticas que resultan infalibles para que los líderes enfrenten la crisis y aprovechar las infinitas oportunidades de aprendizaje que ella les ofrece. Son clave para armar estrategias de abordaje frente al cambio empresarial que es necesario hacer", opinó Hilda Cañeque, consultora en creatividad y autora de "Lecciones de Liderazgo" (Granica, 2018)

En su orden de prioridades, el primer paso es "resolver necesidades inmediatas o importantes de los clientes", y recomienda "escucharlos atentamente porque orientan con precisión".

Asimismo, en cuanto a las prioridades de la empresa, el consejo es concentrar la atención en lo esencial. Atender lo imprescindible, lo importante y urgente. Reducir la complejidad de los hechos. Fijar metas cortas y evaluar".

Para Cañeque hay que "ejercer un liderazgo firme, confiable y solidario. Ser guía y director, eliminando todo tipo de barreras en la comunicación. Facilitar un encuentro efectivo que encamine hacia los objetivos y marque el rumbo a seguir", sin dejar de hacer un seguimiento y control diario del trabajo a realizar.

Molinari, la fundadora de Whalecom también sugiere algunas estrategias de liderazgo que resultan útiles en escenarios de incertidumbre en los que cunde el miedo:

- Activar la cooperación y el trabajo en equipo. "Todos tenemos miedo y compartir hace bien porque disparamos hormonas como la oxitocina que nos hacen sentir bien. Siempre es mejor conversar acerca de los miedos y encarar acciones para el buen clima laboral", asegura.

- Calma mientras se disparan los niveles de ansiedad. Molinari recuerda que está demostrado que la meditación estabiliza. "Otra técnica es dejar reemplazar el pensamiento negativo por uno que te conecte con pensamientos positivos", añadió.

- Hacer ejercicio, no dejar de dormir y de reírse. Para generar buenos niveles de serotonina la clave es hacer ejercicio físico, dormir bien y aprender a relajarse, a meditar, o practicar cualquier actividad que nos ayude a estar tranquilos.

- "En un entorno adverso, los líderes tenemos que volvernos comunicación-intensivos". De acuerdo con una famosa investigación realizada por la Doctora Kubler Ross, la primera emoción que surge ante una situación de crisis es la parálisis. La segunda es la negación. Luego se dispara la ira y el miedo. Después, cuando asumimos que estamos instalados en algo por lo que no vale la pena enojarse, empieza la curva. "Solo cuando la persona se hace cargo del contexto es cuando la curva emocional se empieza a conectar con emociones positivas y empiezo a negociar", dice Molinari.

Por último, la consultora insiste en que en este tipo de contextos de crisis, "es importante darle espacio a las eventualidades y no hacer que el problema técnico ocupe toda la agenda, porque se puede tapar el verdadero problema".

Por su parte, Mendes da Silva se enfocó en la situación que traviesan las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en una etapa en la que les cuesta sostenter la rentabilidad y las fuentes de trabajo: "El liderazgo en Pymes requiere de construir compromiso con su capital humano, de desarrollar prácticas que permitan sostener la motivación, que logre sacar lo mejor de cada colaborador haciendo frente a la incertidumbre del mercado", indicó.

Asimismo, quienes tengan puestos con capacidad de toma de decisiones en este tipo de compañías, harían bien en diferenciar el liderazgo del rol jerárquico: "Los líderes de Pymes, deben ser lo suficientemente hábiles y contar con las herramientas necesarias para asumir el desafío de ver en la crisis, sus oportunidades. Es un trabajo casi artesanal, de cercanía a los colaboradores que requiere influenciarlos positivamente, motivarlos a generar ideas y construir creativamente nuevas formas de hacer en la organización".

Para eso, la fundadora de LM Know! Recomienda comunicar con mensajes claros y transparentes, generar oportunidades de conversación con los equipos para conocer qué piensan y mostrar apertura al diálogo. "Hay que incentivar la creatividad de los colaboradores, pueden ser los pilares para un liderazgo efectivo en tiempos de crisis", sentenció.

Liderar el talento emprendedor

Muchos utilizarán como "excusa" el comienzo del año para emprender nuevos proyectos, a nivel laboral y personal. Federico Peiretti, líder de Wunderman Invention Platform (WIP), asegura que el contexto que vive la Argentina y que puede sonar desalentador, no es motivo para no hacerlo.

"Desarrollar el talento emprendedor es tender puentes entre nuestra creatividad, nuestra visión y la realidad. Es llevar adelante eso que soñamos. ¿Es el mejor momento para emprender? Sí, siempre lo es", le dijo recientemente a iProfesional, y aclaró que no en todos los casos eso significa iniciar una compañía desde cero.

Lo complejo, señaló, puede ser renunciar a la estabilidad de un empleo en relación de dependencia para "lanzarse a la aventura". Tras haber pasado por esa experiencia él mismo, Peiretti recomienda transitar ese camino gradualmente, y no soltar del todo el trabajo "oficial" hasta haber puesto a prueba la idea de negocio. Un buen parámetro, asegura, es esperar hasta tener los primeros clientes.

Respecto a liderar un emprendimiento en este contexto complejo, el titular de la plataforma de creación de startups de Wunderman Buenos Aires expresó: "Como emprendedores tenemos el desafío de traducir nuestra visión y generar un camino para quienes queremos que sean nuestros sponsor, inversores, clientes, para que puedan ser parte. Para ello debemos hacerlos parte, traducir todo lo que vemos a un lenguaje común, tender puentes, caminar junto con ellos y contar cada paso".

Para "hacernos entender" y que las personas comprendan nuestra visión, cuando lideramos un proyecto Peiretti mirarse desde afuera y preguntarse

"La crisis, el caos, traen cambios de contexto, cambios de comportamiento que siempre significan oportunidades si nos paramos en los pies de las personas, las comprendemos y entendemos sus dificultades. Por eso proponemos 'amar el caos'", sentenció citando el título de su último libro, publicado en 2019 por Wunderman Cato Johnson.