Video: la publicidad de Brahma Lime que AB InBev tuvo que levantar por "machista"

El aviso mostraba como una mujer a la que no le gustaba la cerveza era forzada a encajar en el grupo de la mayoría al tomar un nuevo producto de esa marca

La cervecería Brahma quitó de las redes sociales una de las dos piezas de su campaña publicitaria "Brahma Lime" que llevaba unas horas en el aire, a partir del fuerte repudio en redes sociales por el spot que fue calificado de "machista", "misógino" y "violento" por referentes del feminismo, pero también de la comunicación social y la publicidad.



"Cerveza, nos gusta a todos, pero a vos, te parece amarga. Y te sentís afuera, tomando traguitos de colores. No desesperes. Este verano te trae Brahma Lime: una Brahma con un toque de Lima, menos amarga", comienza diciendo una voz en off mientras se ve a una joven en traje de baño tomando un jugo en una rueda de chicos y chicas que beben cerveza en la playa.





Entonces, una de sus pares le saca el vaso, tras lo cual varios jóvenes la toman de los brazos y la arrastran contra su voluntad hacia el mar, haciéndola caminar por una pasarela de gente que la impulsa al tiempo que le abre paso aguas adentro, donde la recibe un hombre vestido como una especie de gurú o sacerdote.



"¡Vamos mi reina, ya es hora de que tengas tu bautismo birrero!", prosigue la locutora mientras esta especie de maestro de ceremonias, en una suerte de iniciación, la toma de la cintura y la sumerge bajo el agua mientras le hace tomar un sorbo de la cerveza.



"Probá Brahma Lime, la cerveza para los que no les gusta la cerveza", concluye la publicidad mientras se ve a la joven tomando la bebida por su cuenta, alegre y rodeada de amigos.



Por eso el fin de semana #Brahma fue la primera tendencia de Twiter en Argentina, con más de 11.000 tuits, según relevó Télam.

Desde 'Mujeres que no fueron tapa', uno de los primeros espacios que denunció el spot, cuestionaron "el viejo recurso de hacernos sentir unas nenas bobas para vendernos cosas" y que se utilice la falacia de la universalidad de algunos gustos "para obligarnos a encajar".



"No alcanza con decirte que sos una tonta que no sabe divertirse (...)No alcanza con mostrarte como una nena que 'todavía' no se convirtió en mujer, que no sabe lo que le gusta, sino que para 'convencerte' de que 'te guste lo que les gusta a todos' te fuerzan, sos empujada y obligada a atravesar el rito de iniciación a 'probar' lo que 'cuando probas te gusta'. ¿A qué les suena esta publicidad?", se pregunta el blog en clara alusión a las iniciaciones sexuales forzadas en la pareja.

No es la dictadura de lo políticamente correcto. Criticamos el comercial de @CervezaBrahma porque refuerza la cultura de la violencia contra las mujeres en un país en donde matan a una mujer cada 26 horas por su condición de mujer y en donde crecen las violaciones en grupo. — ???? ???????????????????????? ???????????????? ???? (@soyingridbeck) January 12, 2020

Te puede interesar Las diez profesiones que serán más buscadas según el Foro Económico Mundial

"No es la dictadura de lo políticamente correcto. Criticamos el comercial porque refuerza la cultura de la violencia contra las mujeres en un país en donde matan a una mujer cada 26 horas por su condición de mujer y en donde crecen las violaciones en grupo", escribió la escritora y periodista Ingrid Beck.



La escritora y politóloga María Esperanza Casullo aseguró que este spot es propio de un "equipo publicitario que no contiene mujeres, o personas diversas, o alguien al que le hicieron un 'bautismo' violento, o sentido común".

Que desastre @CervezaBrahma !???? Esto está al aire? Sáquenlo ya! Qué agencia hizo esto? Nadie advierte la violencia y el sexismo? — María José Lubertino (@Lubertino) January 12, 2020





"Que desastre! ¿Esto está al aire? ¡Sáquenlo ya! ¿Qué agencia hizo esto? ¿Nadie advierte la violencia y el sexismo?", escribió la ex titular del Inadi María José Lubertino.

Basta de publicidades que nos hacen sentir que tenemos que encajar, basta de publicidades que dicen que nuestras elecciones y gustos están mal, basta de publicidades que muestran mujeres siendo forzadas. — Publicitarias.org ???? (@publicitariastw) January 11, 2020





"Basta de publicidades que nos hacen sentir que tenemos que encajar, que dicen que nuestros gustos están mal, que muestran mujeres siendo forzadas, que perpetúan estereotipos de género, de cuerpos hegemónicos, de lenguaje sexista", sostuvieron desde Publicitarias.org.



"Sabemos que el camino está lleno de aciertos y errores, pero basta, marcas y agencias, de no darse cuenta y no incorporar especialistas en perspectiva de género a sus procesos", agregaron desde esta comunidad de mujeres trabajando en publicidad, marketing, diseño y comunicación que buscan promover la diversidad, el liderazgo femenino y la perspectiva de género.

La publicidad de Brahma utilizando concepto de "pertenecer" en mujeres que no consumen, muestra claramente la imposibilidad de poner freno a estos conceptos publicitarios que no solo son discrminatorios, profundizan la epidemia de alcoholismo en jóvenes. https://t.co/ThKF6Sce0e — Walter Martello (@WalterMartello) January 11, 2020





"Estos conceptos publicitarios que no solo son discriminatorios, sino que profundizan la epidemia de alcoholismo en jóvenes", afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.

Te puede interesar Lanzan en Argentina academia online especializada en ciberseguridad

Por todas estas criticas, la marca emitió un comunicado con el que intentó pedir disculpas.

"En Brahma respetamos y celebramos las individualidades. Y como sabemos que no a todos nos gusta lo mismo, decidimos lanzar una cerveza con un toque de lima", comienza el comunicado emitido cerca de la pasada medianoche por la empresa cervecera.



"Pedimos disculpas a quienes sintieron lo contrario. No logramos expresarnos de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva en la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la manera que elijamos", concluye.



En tanto, la cerveza mantiene en sus redes y en su canal de Youtube la pieza publicitaria "Terraza" que tiene el mismo discurso en off, pero que está protagonizado por un joven que participa de una reunión de amigos en una terraza.