¿Cuáles son los riesgos de no tomarse vacaciones?

Adecco asegura que las empresas también deben organizar muy bien estos periodos para potenciar la productividad de sus equipos de trabajo

Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, explica por qué es importante tomarse vacaciones, tanto para los empleados como para las empresas donde ellos desarrollan sus tareas.



Si bien el primer beneficiado con la llegada de las vacaciones es directamente el empleado, las empresas también deben organizar muy bien estos periodos para potenciar la productividad de sus equipos de trabajo.



Para algunas personas, las vacaciones no son síntoma de descanso y relajación, y su adicción al trabajo o el compromiso por cumplir sus obligaciones hacen que no anhelen, como la mayoría, la llegada de este receso laboral.



No tomar vacaciones puede traer consecuencias graves a nivel físico y mental, pero también puede afectar el ámbito social del trabajador. A continuación los principales riesgos:



- La mente: cuando el cerebro se acostumbra a la rutina, la motivación personal y laboral baja considerablemente, por eso las vacaciones son necesarias para concentrarse en nuevas sensaciones, lugares y personas, y así regresar motivado y con una actitud positiva hacia la actividad laboral.



- La salud: a medida que el nivel de estrés incrementa, el cuerpo identifica que algo anda mal y las probabilidades de enfermarse aumentan. Las defensas no son las mismas cuando se acumulan largos periodos de trabajo sin receso.



- La vida social: no tomar vacaciones potencia la ansiedad y el malestar del trabajador, por lo que los compañeros de equipo percibirán que no está dispuesto al cien por ciento, alterando de esta forma el entorno laboral y la productividad.





¿Cómo organizarse antes de salir de vacaciones?

Para comenzar el periodo de receso laboral y disfrutarlo al máximo es importante dejar todo en orden antes.

Las compañías utilizan diferentes procesos para organizar las vacaciones de los empleados, y probablemente sean más largos en las que haya equipos de muchos integrantes. Es necesario conocer con exactitud los límites de tiempo para presentar la solicitud y las opciones de fechas disponibles entre los compañeros de trabajo.

Se aconseja solicitarlas con bastante anticipación. Muchas veces es la compañía misma la que empieza a solicitar las fechas de descanso de sus empleados para poder coordinarlas correctamente.



También es clave definir las funciones y los relevos. Para que la organización pueda continuar con sus obligaciones diarias y mantenga el equilibrio sin alterar la productividad laboral, es necesario que se planifique y establezcan las funciones pertinentes a cada puesto de trabajo en los distintos equipos.

Será importante priorizar y cubrir los puestos que requieran de mayor atención.



Y ante cualquier eventualidad resulta útil contar con un manual en el que se vean plasmadas las tareas y los procedimientos, para poder responder a todas las inquietudes que puedan surgir en el transcurso del horario laboral. De esta manera, los empleados podrán recurrir al material para esclarecer cualquier duda y así poder cumplir con las tareas asignadas de manera proactiva y exitosa.



Por último, es fundamental que durante este período la persona se desconecte totalmente para trabajar de manera eficaz.

Resulta paradójico que muchos empleados pasen sus vacaciones respondiendo emails de la compañía, atendiendo llamados y resolviendo problemas. Para que realmente funcionen todos los puntos mencionados anteriormente, los empleados necesitan desconectarse totalmente de sus tareas y, de esta manera, un trabajador bien descansado podrá retomar sus ocupaciones de manera eficiente.