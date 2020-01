El trabajo no remunerado de las mujeres suma 10,8 billones de dólares al año a la economía mundial

Las 2.153 personas más ricas del mundo dispusieron de más dinero que las 4.600 millones de personas más pobres juntas en 2019, mientras que el trabajo no remunerado o infrapagado de mujeres y niñas anualmente aporta tres veces más a la economía global que la industria de la tecnología, dijo Oxfam el lunes.

Inequality is worse than ever with the world's richest 1% holding more than twice as much wealth as 6.9 billion people.



Read @Oxfam's new report: https://t.co/BkZeVQ71KF #wef20 pic.twitter.com/OXUlFcvN5y