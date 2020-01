Casi la mitad de los argentinos dice que su jefe no lo deja desconectarse en vacaciones

Además, el 31% de los consultados por Randstad indicó sentirse presionado a responder llamadas, correos electrónicos y mensajes relacionados con el trabajo

De acuerdo con el último informe del Randstad Workmonitor, el 49% de los argentinos afirma que su empleador pretende que esté disponible por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto durante sus vacaciones.

Además, el 31% de los consultados indicó específicamente sentirse presionado a responder llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con el trabajo aun estando de vacaciones.

Los resultados de la encuesta trimestral realizada por la firma de recursos humanos, Randstad, pone en evidencia las tensiones que la tecnología y la conectividad permanente generan en el necesario equilibrio que debería existir entre trabajo y vida personal.



Al analizar los datos históricos disponibles, se percibe una clara tendencia que confirma que se trata de un fenómeno que, lejos de mejorar, se viene agravando con el paso del tiempo. En 2012, solo el 35% de los consultados locales sentía que su empleador esperaba que estuviese disponible durante su receso.

Sobre esta tendencia, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, sostuvo: "Los resultados del Workmonitor indican que la deuda pendiente en relación al tan ansiado equilibrio entre trabajo y vida personal se agranda, y que el nuevo paradigma que ha traído la omnipresencia de la tecnología, haciendo que el trabajo ya no esté en la oficina, sino allí donde uno vaya, está generando efectos no deseados que las organizaciones deben atender para que las presiones y las demandas del trabajo no invadan el tiempo de descanso y esparcimiento de sus colaboradores".

"Muchas veces no se trata solamente de establecer políticas y límites, sino también de trabajar en la formación de los líderes, para que el concepto de work & life balance se incorpore y tome vida como un elemento clave de una cultura corporativa mucho más sana", añadió.



Al comparar los indicadores del país con los resultados a nivel global, puede verse que tanto jefes como organizaciones demandantes no son un patrimonio exclusivo de la Argentina. En este sentido, los resultados globales del último Randstad Workonitor arrojan que el 45% de los encuestados en 34 países considera que su empleador pretende que esté disponible durante sus vacaciones, dato que se encuentra bastante alineado con el resultado para la Argentina (49%).



Y en la región, consideran que su empleador pretende que estén disponibles durante sus vacaciones en un 48% los chilenos, en un 51% los brasileros y muy por sobre esas cifras se encuentran los mexicanos, que consideran que su empleador pretende que estén disponibles durante sus vacaciones para ser contactados por temas laborales en un 67%.



Pero el período vacacional no es el único momento de la vida de los trabajadores que se ve afectado por límites cada vez más difusos. En este sentido, el Workmonitor también da cuenta que el 59% de los entrevistados argentinos considera que su empleador espera que esté conectado y disponible fuera de su horario habitual de trabajo, valor que también ha aumentado 15 puntos porcentuales respecto del sondeo realizado por Randstad en 2015.

A nivel global este número es levemente menor, con un 56% de encuestados en 34 países que consideran que su empleador requiere que estén disponibles fuera su horario laboral. En los extremos, se destacan el caso de China, donde el 89% de los consultados considera que su empleador espera que esté disponible fuera de su horario habitual de trabajo y el caso de Japón donde apenas lo hace un 37%.



Al analizar los datos Argentina con los países de la región, el 58% de los trabajadores chilenos consideran que su empleador espera que estén disponibles fuera del horario laboral habitual, argentinos y brasileros coinciden en un 59% y muy por sobre estos valores se ubican nuevamente los trabajadores mexicanos, que indicaron que su empleador espera que se encuentren disponibles en su tiempo libre para actividades laborales en un 74%.



A partir de la percepción que tienen de la expectativa de sus empleadores, el 66% de los argentinos encuestados indicó que responde llamados o e-mails en forma inmediata estando fuera de su horario regular de trabajo. Los mexicanos lideran la tabla con un 70% que afirma responder asuntos laborales de manera inmediata aún en su tiempo libre, seguidos por los trabajadores chilenos (63%) y los brasileros (62%).



No obstante, también es importante destacar que el 61% de los participantes argentinos aseguró que no le importa tener que atender asuntos de trabajo en su tiempo libre en un horario conveniente, seguidos por los trabajadores brasileros (68%) y los mexicanos (69%).

En el caso de los consultados chilenos, solo un 38% sostiene que no le importa atender cuestiones laborales en su tiempo personal en un momento conveniente. A nivel global, esta cifra alcanza al 65% de los consultados.



"Aun cuando las personas consideren que no les genera una molestia estar disponibles fuera del horario laboral, estar pendientes del trabajo 24x7 no es algo que pueda considerarse una conducta saludable, independientemente de las facilidades que brinda la tecnología para estar conectados permanentemente", concluyó Ávila.