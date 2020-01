Kobe Bryant y polémica: denuncian que Nike sacó todos los productos de la estrella de la NBA

Fanáticos y usuarios de redes sociales denunciaron que no se conseguían artículos oficiales con el sello de este deportista en la tienda de la marca

En todo el mundo se suceden los homenajes al jugador de basket Kobe Bryant, quien falleció en un accidente el 26 de enero junto con su hija y otras personas, cuando viajaban en helicóptero en Los Angeles.

La ex estrella de la NBA y de Los Angeles Lakers recibió homenajes desde distintas esferas; los fans, el mundo de los negocios, otros deportistas, la misma industria del deporte, la NBA, y un gran número de marcas, como Nike.



La firma y Kobe tuvieron una relación durante la mayor parte de sus 20 años de carrera, tal vez por eso llamó tanto la atención el hecho que todos los productos relacionados con el exjugador hayan desaparecido de la tienda online de la marca deportiva.



El hecho fue denunciado por diversos consumidores y reportado por medios de comunicación, como Merca2.0. Esto debido a que al realizar la búsqueda de zapatillas, ropa o accesorios relacionados con Kobe Bryant en la tienda online de Nike, todos eran redirecciovados a un obituario en el que la marca le rinde homenaje.



"Fue uno de los más grandes atletas de su generación y tuvo un incalculable impacto en el mundo del deporte y la comunidad del básquet. Fue un amado miembro de la familia Nike. Lo vamos a extrañar. Mamba por siempre", apunta parte del mensaje.



Los primeros reportes de medios estadounidenses la noche del lunes, apuntaban que la firma deportiva retiró de su tienda en internet todos los productos para evitar lucrar con el incremento de demanda y cerrar la posibilidad de que parte de esa mercancía se venda después en mercados secundarios a un precio elevado.



No obstante, este martes Nike aclaró que realmente sí existió una fuerte solicitud por parte de los fans de los productos vinculados al jugador, por lo que se agotaron. Aunque, añadió que, no habrá desabastecimiento. "No venderemos productos de Kobe hasta nuevo aviso", informó un vocero de la firma a ESPN.



Kobe Bryant ganó 5 títulos de la NBA con los Lakers y 2 medallas de Oro, en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos. Tras una breve etapa como embajador de Adidas, jugó casi toda su carrera con Nike, incluso tras su retiro.



Según datos de Forbes, la fortuna de Kobe se estima en 800 millones de dólares, producto de su carrera como basketbolsta y contratos publicitarios, sólo por este último concepto percibió uno 320 millones de dólares; entre las marcas para las cuales fue embajador, se destacan: Coca Cola, McDonald’s, Nutella, Lenovo, Turkish Airlines, Hublot, y Nintendo.