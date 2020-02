Davos 2020: los 5 libros que el CEO de Microsoft recomienda a los líderes de negocios

Durante el Foro Económico Mundial, el CEO de Microsoft mencionó varias lecturas que abordan los cambios del capitalismo a nivel tecnológico y social

Durante el Foro Económico Mundial desarrollado la semana pasada en la ciudad de Davos, el fundador del evento, Klaus Schwab, entrevistó al Chief Executive Officer (CEO) de Microsoft, Satya Nadella, durante más de media hora.

La conferencia se desarrolló el anteúltimo día del evento. Es una semana en la cual líderes de los negocios, de la academia y de distintos gobiernos, exponen sobre distintas temáticas. Este año una de las más recurrentes fue la reconversión del sistema capitalista en un entorno plagado de conflictos sociales y económicos en todo el mundo.

"El año pasado se escribieron más libros sobre el capitalismo y sobre cómo debe ser redefinido que nunca antes", afirmó Nadella.

El CEO mismo mencionó, durante la conversación en el escenario, cinco libros en torno a temáticas actuales, que son recomendables para conocimiento de parte de cualquier líder de negocios a nivel mundial.

En principio, recomendó "Prosperity" del economista de la Universidad de Oxford, Colin Mayer: "Tiene una muy buena definición sobre el propósito social de una firma".

"Una corporación encuentra soluciones rentables a los problemas de las personas y el planeta. La palabra clave es 'rentables', porque sabemos que el capitalismo tiene la capacidad de ubicar recursos de la manera más eficiente. Pero también es clave que no se trata de crear nuevos problemas para las personas en el planeta sino de tener soluciones reales", describió.

"Creo que se reduce a tener un modelo de negocio 'core' que incorpore el hecho de que te va bien cuando al mundo alrededor tuyo le va bien. Si hacés eso bien, todo lo demás decantará en su lugar, pero si tu modelo de negocio no está alineado con el resto del planeta, entonces realmente tendrás una dificultad", agregó.

"Prosperity" es un libro editado por Oxford University Press en 2018. Plantea que por circunscribir el objetivo de las empresas a un solo propósito, generar ganancias para los inversores y dueños, se provocaron innumerables consecuencias negativas en el plano político, social, económico y medioambiental. El economista abre la discusión a una nueva agenda de las corporaciones en todo el mundo, para que comprometiéndose con la prosperidad de las sociedades, alcancen en última instancia mejores beneficios.

El segundo libro que Nadella recomendó al auditorio de Davos, en una conferencia transmitida por streaming a todo el mundo, fue "The Narrow Corridor" (El Corredor Estrecho) del economista Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y James A. Robinson, experto británico en economía y ciencias políticas.

En el libro se da cuenta de las tensiones surgidas entre los deseos y necesidades de las sociedades y las de los gobiernos. Según Nadella, "similarmente, entre los mercados, las democracias y los valores liberales tenemos que encontrar ese corredor estrecho que funcione".

En "El Corredor Estrecho" los autores continúan preguntándose por qué fallan algunos países en generar bienestar y riqueza, y ponen el foco en el rol que cumplen las instituciones. En el actual clima convulsionado, consideran que se estrechan la delgada línea que separa la libertad política y social de la ruina. El texto fue editado por Penguin Random House el año pasado y se consigue en formato impreso, digital y audiolibro.

Cerca de la mitad de la charla, fue Schwab quien sacó en la conversación el último libro publicado por Nadella, "Hit Refresh" (Harper Collins Publishers, 2017) para consultarle sobre el rol de la ética y los límites de la Inteligencia Artificial (IA) la Cuarta Revolución Industrial que estamos transitando.

"Por primera vez tenemos la oportunidad de que el software sea escrito por los datos en lugar de generar los datos. Ese es el cambio de paradigma", reflexionó el CEO de Microsoft. "Pero no debemos ser veloces para abdicar en nuestra responsabilidad en lo que está sucediendo. Hemos establecido estándares en cuanto a transparencia, seguridad de los datos y de los negocios, sobre robusteza, intelegibilidad, entre otros principios. Pero tenemos que convertirlos en práctica de desarrollo de software", agregó, en pos de eliminar el prejuicio humano "para construir las mejores herramientas".

No obstante, a la vez consideró que la mejor manera de eliminar esos prejuicios humanos es contar con la suficiente diversidad en los equipos que crean la IA.

Y Nadella le devolvió el favor mencionando el libro, "Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution" (Formando el Futuro de la Cuarta Revolución Industrial), escrito por Schwab y publicado por el Fondo en 2018, en el cual se desarrolla el concepto de Capitalismo para el "stackeholder". Esto significa que las empresas pueden incluir en su propósito el bien común y no solo dedicarse a producir ganancias para sus inversores a cualquier costo.

El último libro mencionado durante la entrevista es "Mindset", de la psicóloga Carol Dweck, que inspiró la definición de la cultura corporativa de Microsoft. En el texto publicado por Ballantine en 2006, la especialista de la Universidad de Stanford evalúa cómo el éxito o el fracaso de una persona en cualquier área o actividad está influido por qué es lo que piensa de sus propias habilidades y talentos. Eso es un "mindset", que si está demasiado fijo el individuo tiene menos chances de florecer que aquellos que piensan que sus capacidades pueden ser entrenadas y mejoradas.

"Cualquier cambio que hemos conseguido fue posible por la inspiración de nuestra cultura en Carol Dweck y su trabajo alrededor del 'mindset' de crecimiento. El concepto es que si tienes dos niños en un colegio, uno puede tener más capacidad que otro, pero si uno es un 'sabelotodo' y el otro es un 'aprendelotodo', ya sabemos como termina la historia. Hemos tomado esto para confrontar con nuestro propio mindset establecido en torno a la diversidad, a la satisfacción del cliente, para eso tenemos que trabajar juntos", lo elgio Nadella.