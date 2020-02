Cómo son las "STEMpreneurs", las mujeres que lanzan compañías de ciencia y tecnología en Latinoamérica

Un 54% de ellas ha levantado capital de inversores ángeles o VC, y casi un 80% planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos cinco años

Las emprendedoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) están creciendo en América Latina y el Caribe: 72% tienen menos de 40 años y para el 56% la ambición personal fue su gran motivación.



Según el nuevo estudio "wX Insights 2020: The Rise of Women STEMpreneurs", encargado por el BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con Santander X, las emprendedoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) están creciendo en América Latina y el Caribe.



La encuesta realizada en toda la región reunió 1,148 respuestas: 405 de mujeres STEMpreneurs, 492 de mujeres emprendedoras no STEM y 251 de mujeres que planean lanzar su startup pronto.



Un 54% de ellas ha levantado capital de inversores ángeles o capital emprendedor (venture capital) y casi un 80% planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos cinco años.



Cabe destacar en este estudio que el 9% de las compañías encuestadas son de Argentina detrás de Perú con 11% y Brasil con 15%. Respecto a las emprendedoras STEM, el 11% son argentinas en igual proporción que México, 12% son nativas de Perú y 17% tienen a Brasil como país de origen.



El estudio revela que el acceso a redes de mentores cualificados desempeña un papel fundamental para las fundadoras de compañías de alto crecimiento, en especial a la hora de levantar capital.

Te puede interesar El irresistible atractivo de las "fintech": por qué los talentos jóvenes quieren dejar sus empresas para trabajar allí

Del 67% de las emprendedoras encuestadas que cuentan con mentores, el 79% levantó financiamiento formal de fondos de capital emprendedor, inversores ángeles y aceleradoras. Esto se vuelve aún más relevante con fondos de capital emprendedor (84%).



"Las mujeres son responsables del 64% de todas las decisiones globales de compra de productos y servicios, por lo que tener a mujeres en puestos gerenciales en una compañía aumenta la posibilidad de que la misma llegue a un mercado masivo", dijo a través de un comunicado Susana García-Robles, Jefa de Unidad de Inversión y Coordinadora de Iniciativas de Género de BID Lab.



Fintech, Edtech, Healthtech y Biotech fueron los sectores más representativos de las compañías creadas por las emprendedoras participantes en la encuesta.

Te puede interesar Endeavor capacitará en emprendedorismo a alumnos del secundario

Estos son sectores que tienen importantes oportunidades de crecimiento y potencial de impacto en América Latina y el Caribe, lo cual pareciera indicar alineación con las tres principales motivaciones de las emprendedoras encuestadas para crear sus compañías: propósito, desafíos y pasiones personales, además del entusiasmo para solucionar problemas apremiantes de sus comunidades o países.



No obstante, las emprendedoras de STEM aún enfrentan obstáculos importantes. Por ejemplo, para el caso del 46% que tiene al menos un hijo a cargo, el balance trabajo-vida personal y el rol social de las mujeres fue identificado como uno de los tres desafíos más importantes.

Por otro lado, el acceso a financiamiento fue señalado como el mayor desafío y motivo de frustración, por el 59% de las emprendedoras encuestadas.



"Las mujeres fundadoras son tan ambiciosas como los hombres en el crecimiento de sus negocios", afirma Susana García-Robles, Jefa de Unidad de Inversión y Coordinadora de Iniciativas de Género de BID Lab.



A pesar de algunas barreras persistentes, el informe señala varios signos positivos. El número de cofundadoras ha aumentado en los últimos cinco años, especialmente en sectores tradicionalmente dominados por los hombres, como Fintech.