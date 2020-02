Video: en una carta, Bill y Melinda Gates contaron en qué dos áreas concentrarán las donaciones de su Fundación

En la carta anual a sus seguidores, el matrimonio de filántropos aclaró cuáles serán las prioridades para trabajar en las próximas décadas

Bill y Melinda Gates, los cofundadores de la mayor fundación privada del mundo, dijeron que la lucha contra el cambio climático y el apoyo a la igualdad de género serán temas importantes de su proyecto filantrópico en el futuro.



En una carta con motivo del 20 aniversario del inicio de la fundación, la pareja dijo que el clima se ha convertido en un tema clave para el cofundador de Microsoft Corp., mientras que la igualdad de género es un foco para Melinda.



La fundación planea trabajar en tecnologías para reducir las emisiones de carbono, entre ellas ideas que pueden proporcionar energía de cero emisiones a bajo costo a los países de bajos ingresos, y en formas de ayudar a las poblaciones vulnerables, como los agricultores de subsistencia, a adaptarse al cambio climático.



"Abordar el cambio climático exigirá niveles históricos de cooperación global, un nivel de innovación sin precedente en casi todos los sectores de la economía, el despliegue generalizado de las soluciones actuales de energía limpia como la solar y la eólica, y la coordinación de medidas para trabajar con las personas en una situación más vulnerable a un mundo más cálido", escribió Bill Gates, el segundo hombre más rico del mundo, según la clasificación del índice de multimillonarios de Bloomberg.

La Fundación Bill y Melinda Gates tiene casi 47.000 millones de dólares en su dotación, incluidos fondos del fundador de Berkshire Hathaway Inc. y amigo de Gates, Warren Buffett, donó más de 50.000 millones de dólares.

La fundación ha trabajado previamente en proyectos para mejorar la salud mundial y la educación de Estados Unidos y más recientemente comenzó a invertir en programas climáticos y de igualdad de género.



Melinda Gates identificó la necesidad de que haya más mujeres en roles de liderazgo en los gobiernos, tecnología financiera y salud. También enfatizó la importancia de abordar las barreras a las que se enfrentan las mujeres de todos los orígenes, como el trabajo no remunerado y la violencia de género.



"No importa en qué lugar del mundo nazca, su vida será más difícil si nace siendo niña", dijo en la misiva dada a conocer este lunes en el blog de la Fundación, llamado Gates Notes.



La pareja hizo un análisis de sus éxitos y fracasos en dos décadas de filantropía sanitaria mundial en áreas como la vacunación, la malaria y la prevención del SIDA. Bill Gates reforzó la importancia para la fundación de apoyar la salud mundial.



"La salud mundial siempre será un foco central de nuestra fundación", escribió en la carta. "Este trabajo cobrará más importancia en el futuro, ya que el cambio climático hace que más personas sean susceptibles a las enfermedades", agregó el filántropo que solo días atrás donó 100 millones de dólares al combate contra el coronavirus.



La fundación planea financiar actividades sobre planificación familiar, salud materna y neonatal y nuevas formas de prevenir la desnutrición.



Su otro objetivo principal de financiamiento, la educación en Estados Unidos, ha tenido menos éxito que el trabajo en salud, dijo Melinda Gates.



"En salud mundial, hay muchas pruebas de que el mundo está en el camino correcto, como la disminución drástica de la mortalidad infantil, por ejemplo", dijo. "Sin embargo, en lo que respecta a la educación de Estados Unidos, todavía no estamos viendo el impacto final que esperábamos. El statu quo sigue fallando a los estudiantes estadounidenses", sentenció.