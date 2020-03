Cómo enseñarán en las universidades argentinas si se suspenden las clases

Se están desarrollando reuniones ante la posible suspensión en las universidades privadas y públicas. Algunas instituciones plantean las aulas virtuales

Las universidades nacionales e instituciones de educación privada iniciaron campañas de prevención contra el contagio del coronavirus, dieron licencias especiales a alumnos y personal que hubiesen viajado a los países donde el virus tiene mayor prevalencia, reforzaron las medidas de higiene, entre otras medidas.

No obstante, también se están preparando para un escenario de mayor escala, en donde tengan que suspender las clases que iniciaron solo días atrás.

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica Argentina informó a Télam que se conformó un comité para evaluar el tema y se está preparando un protocolo.

Mientras siguen instrucciones del Ministerio de Salud, comunican las novedades en la web y las redes sociales. Ante la consulta sobre la posibles suspensión, afirmaron que "se están preparando las herramientas para, en caso de ser necesario, garantizar la continuidad de los estudios de manera remota".



En tanto, en la Universidad de Buenos Aires se informó a través de una resolución del Rectorado que no se computarán las inasistencias de estudiantes y becarios que hayan viajado a los países afectados por el COVID-19 y que deberán abstenerse de ingresar por un plazo de quince días desde su arribo.



Las Unidades Académicas, el Ciclo Básico Común, los establecimientos de Ensefianza Secundaria y demás reparticiones de la Universidad deberán adoptar las medidas y procedimientos de enseñanza que garanticen el cumplimiento de los contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad académica: "Estas modalidades de enseñanza podrán realizarse a través de los campus virtuales existentes en las distintas unidades académicas o cualquier entorno digital disponible", anunció el texto difundido.



Por otra parte, según informaron a Télam, la Universidad Nacional de San Martín está encarando una serie de medidas alternativas a la cursada presencial, en caso de que el ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias disponga la suspensión de clases presenciales.



La institución cuenta con una plataforma digital y un sistema de aulas virtuales que funciona como apoyo a la presencialidad durante el ciclo lectivo, y en este momento de coyuntura, están diseñando dispositivos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para dar respuesta a las demandas de formación de la comunidad universitaria.



"Se está avanzando en la digitalización de la bibliografía obligatoria de cada materia, en el diseño de materiales didácticos y en la organización de foros de discusión virtuales", comunicaron desde la Universidad.



Se conformó un comité de prevención y seguimiento de coronavirus y también de dengue, en el que participan tanto especialistas en infectología como en educación, y al igual que la UBA "se respetarán todos los protocolos impuestos por el ministerio de Salud de la Nación y no se le computarán las faltas a quienes tengan que cumplir con la cuarentena de 14 días por arribar de los países afectados".



Asimismo, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, Guillermo Oliveto, habló con Télam y explicó que la facultad "está siguiendo las recomendaciones de la resolución ministerial".

"Hicimos una campaña de difusión fuerte dentro de la facultad y dirigida a la comunidad que están en sintonía con las indicaciones de los ministerios de salud y educación para prevención de la propagación del virus", detalló.

Al consultarle sobre las medidas dentro de la institución, Oliveto relató: "Reforzamos la limpieza de determinadas áreas como los ascensores, la reposición de los jabones en los baños, la colocación de alcohol en gel en las oficinas y dependencias de la facultad, avanzamos con la comisión de seguridad e higiene en algunas recomendaciones particulares como la ventilación de las aulas".



En sintonía con lo que está pasando en el mundo ante los grandes eventos, suspendieron todas las actividades que involucren participación de mucha gente y que no sean académicas, seminarios, acciones de intercambio con Francia, algunos actos institucionales y actos en general.



Con respecto a las clases, el decano contó que están avanzando "para trabajar y fortalecer las herramientas que ya funcionan en un campus virtual donde cada cátedra desarrolla algunas actividades, tenemos además servicios de video y teleconferencia, hay una serie de herramientas que estamos poniendo a disposición ante la posibilidad de una suspensión de actividades académicas, por lo menos para mitigar el efecto negativo de no tener clases".



Por último, confirmó que el área de educación a distancia de la Facultad está preparada para extender la modalidad a todas las carreras.

Por último, desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora también se otorgará licencia excepcional a los profesores e investigadores, a los auxiliares de la docencia en sus distintas categorías y condiciones y al personal no docente que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, aunque no presenten síntomas de estar afectados por COVID-19.



Con respecto a los estudiantes en todos sus niveles, propios y de intercambio, definieron que no se computarán las inasistencias de los estudiantes de todos los niveles que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.