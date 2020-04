Ranking 2020 de los mejores MBA virtuales: el momento del e-learning en medio de la pandemia

Nuevamente la española IE Business School se quedó con el primer puesto del ranking de QS. Cuál es el único programa latinoamericano que figura

Mientras las universidades de todo el mundo transicionan al e-learning a medida que avanzan las restricciones para prevenir el contagio de COVID-19, la consultora especializada en educación superior, QS Quacquarelli Symonds, dio a conocer hoy su último ranking global de los mejores MBA (Maestría en Administración de Negocios, por sus siglas en inglés) que se pueden cursar a distancia.

Para esta edición 2020 del ranking se eligieron 47 programas de MBA virtuales, de los cuales, solo uno está en Latinoamérica.

Sin embargo, vale la pena destacar que el que ofrece la española IE Business School se quedó en el primer puesto nuevamente, por cuarto año consecutivo.

"En QS ponemos un énfasis muy fuerte en la habilidad de un MBA online para ofrecer un reconocimiento de excelencia de parte de los empleadores. Y en eso precisamente es donde IE Business School se destaca", dijo Jack Moran, vocero de QS a iProfesional al ser consultado sobre el récord de cuatro años seguidos en el número uno.

De acuerdo a estos consultores internacionales, el de IE Business School es el único MBA virtual en el mundo que alcanza un puntaje perfecto (100/100) en el indicador de empleabilidad, sugiriendo que los empleadores potenciales encuentran un gran valor particularmente en los graduados de este programa. "En parte, esto es porque IE es pionero en este espacio. Ha estado desarrollando su MBA online por más de 15 años y eso ha dado muchas oportunidades para conectar con la industria y averiguar qué es lo que las empresas quieren de sus graduados de MBA", aclaró Moran.

Consultado al respecto, José Ignacio Gafo, Vicedecano de Global & Executive MBA Programs de IE Business School, aseguró que "sin dudas" los empleadores otorgan a estas maestrías virtuales el mismo prestigio que las de cursada presencia. "Cuentan cada día con mayor reconocimiento, sobre todo los programas MBA online de las escuelas de negocios que cuentan con más experiencia y prestigio en formación digital. Además crece la cantidad de alumnos egresados de MBA online de estas instituciones de referencia mundial", le dijo a iProfesional.

En QS destacan que IE tomó esa ventaja comparativa para desarrollar todo el potencial de su MBA virtual con experiencias "altamente innovadoras" y modalidades de enseñanza como el WOW Room, un salón de clases virtual que mereció el premio "Best Innovation in MBA and Executive Education" de los premios Wharton-QS Reimagine Education.

Te puede interesar Prorrogan otra vez la inscripción para las Becas Progresar 2020

Imagen del WOW Room de IE Business School

La escuela de negocios española tiene además excelentes puntajes en las otras áreas que evalúa QS: 98,3/100 en Enseñanza y Personal académico, 92/100 en Experiencia de clase. "Simplemente: enseñar bien a los estudiantes significa que será más probable que alcancen maestría de las habilidades y del contenido educativo, y un alumno que llega a ese nivel es más atractivo para los empleadores", completó Moran.

Gafo asegura que todo ese camino recorrido le resultará útil a la escuela de negocios y a sus alumnos en estos momentos en los que, así como ocurrió con el teletrabajo a nivel laboral, la capacitación a distancia comenzará a ser protagonista: "La pandemia va a obligar a todas las escuelas a adoptar formatos de educación online en los MBA. La calidad de la educación virtual va a depender de las capacidades, conocimiento, tecnología y agilidad de cada escuela y su profesorado, pero en general creo que los alumnos van a poder experimentar que la calidad de aprendizaje que se puede obtener en formatos online, es incluso superior al que podemos dar en un formato presencial".

Con esto último se refiere no solo a la flexibilidad que otorga el e-learning por sobre los programas tradicionales, sino sobre todo a la posibilidad que desarrollaron algunas entidades de educación para recopilar gran cantidad de datos sobre los alumnos de programas a distancia, analizarlos y en base a los mismos optimizar la experiencia de aprendizaje de cada alumno en base a estos datos.

Para el Vicedecano, la de la pandemia "es una experiencia que efectivamente va a cambiar la percepción de los formatos de MBA online, que van a ganar en su nivel de aceptación", sentenció.

"Top 10" de los mejores MBA para estudiar en 2020

Los 10 mejores MBA online de 2020

Te puede interesar Progresar: cuándo sabré si cobro las becas de 2020

Fuera del triunfo de IE Business School, el ranking de QS mostró nuevamente el predominio de las propuestas educativas anglosajonas en las clasificaciones de educación superior.

De los 47 MBA destacados en el ranking global 2020 de QS, 25 son norteamericanos, y el Reino Unido, otro de los mercados más desarrollados de maestría y posgrado, se quedó con el segundo y tercer puesto (con el MBA de Imperial College Business School y el de Warwick Business School respectivamente). Así, Estados Unidos y el Reino Unido ofrecen cada uno tres MBA que ingresaron en el "Top 10" de este año.

A estos dos se sumaron Australia, con el MBA de la Universidad de New South Wales (4to puesto) e Italia, con la maestría del Politecnico di Milano School of Management (5to)

Solo hay una escuela de negocios de Asia entre las 47 seleccionadas por QS, Amity Directorate of Distance & Online Education de La India, que quedó en el escalón número 30.

El mejor MBA virtual de Sudamérica

Un solo MBA de Latinoamérica logró posicionarse dentro de los 47 elegidos por la mencionada consultora especializada.

Se trata de la maestría que ofrece la escuela de graduados de negocios de CENTRUM PUCP de Perú. Ese programa se ubicó en el puesto 14 del ranking 2020. Este MBA tiene tres modalidades de cursada: intensivo (16 meses), quincenal (21 meses) o dominical (21 meses).

Para elaborar este ranking QS utiliza cuatro métricas, diseñadas para capturer components clave de la misión que tienen los MBA virtuales: empleabilidad; diversidad y acceso; estándar de la experiencia de aprendizaje y la calidad de experiencia de clase.

Te puede interesar Cuál es el sueldo de un empleado de comercio en 2020

Según Moran, de QS, "CENTRUM PUCP trabajó duro para mejorar la enseñanza y el nivel de aprendizaje que provee" este programa digital de maestría.

Esto se vio reflejado en una mejora de su performance en el indicador Enseñanza y Personal académico, que creció de 65,5/100 el año pasado a 72,8/100 este año.

MBA virtual vs. presencial

Características de los alumnos de MBA virtuales

Nunzio Quacquarelli, CEO y fundador de QS, aprovechó el lanzamiento de la edición 2020 del ranking de MBA para reflexionar sobre la situación actual del mercado global: "La actual pandemia de COVID-19 está obligando a los proveedores de educación superior a asegurar que son capaces de ofrecer una experiencia de aprendizaje y de enseñanza sobresaliente en un salón de clases virtual, y es probable que se acelere la demanda de educación online mientras los confinamientos alrededor del mundo continúan".

"Los estudiantes online tienden a ser particularmente atentos a cuestiones claves sobre si su MBA es o no reconocido por empleadores o si sacrificarán el nivel de enseñanza por flexibilidad. Estos rankings los ayudan a hacer comparaciones más informadas", prosiguió.

Para Gafo, que tiene años de experiencia en la materia, "muchos empleadores prefieren contratar graduados de masters online porque saben que están preparados para afrontar los retos de la transformación digital, que han desarrollado 'e-skills', capacidades de trabajo en entornos virtuales, han liderado el desarrollo de proyectos online, y otras cuestiones clave en el entorno actual que cobran mayor importancia en multinacionales con equipos globales que tienen que ser gestionados y liderados de manera remota".

Los datos relevados por QS sobre estudiantes online de MBA muestran que continúa el predominio masculino en el alumnado. Las mujeres que cursan estos programas son solo el 39% en las cohortes relevadas en las 47 casas de estudio incluidas en el último ranking.

En promedio, los estudiantes de MBA virtuales tienen nueve años de experiencia laboral en su haber, y son en su mayoría del mismo país que la universidad o escuela de negocios que ofrece el programa. En 11 cursadas de MBA actuales de las 47 relevadas, no hay directamente extranjeros, cuando el promedio a nivel global es del 24% del estudiantado.