El 43% de las empresas trabaja con el total de sus colaboradores de manera remota

Qué piensan hacer los CEO respecto de los sueldos, la nómina y las futuras contrataciones. Cuáles son para ellos los mayores aprendizajes de la pandemia

High Flow, consultora de selección de ejecutivos, realizó una encuesta a 186 CEO, directivos y gerentes de compañías del ámbito privado con la finalidad conocer su punto de vista sobre lo que está ocurriendo actualmente en contexto del Covid-19.

Una de las primeras consultas refiere al teletrabajo como práctica durante los días de cuarentena, una nueva dinámica que muchas compañías han tenido que adoptar.

De acuerdo a los resultados, un 46% de las empresas tienen un modelo mixto de trabajo, el cual implica teletrabajo y trabajo 'on site'. El 43% está funcionando 100% con trabajo remoto, y sólo el 3% se encuentra con 100% de trabajo on site. Por último, un 8% que actualmente no está operativo.



De las compañías encuestadas, el 42% cuentan con más de 251 empleados, mientras el 26% tienen más de 501.



La encuesta también indaga en qué estadío se encontraba la compañía al momento de decretarse la cuarentena obligatoria. Es por eso que se consultó cuán preparados se sentían para afrontar esta situación con los procesos vigentes.

El 14% de ellos consideran no haber estado preparados en cuanto a procesos y sistemas para trabajar de manera remota, mientras que el 38% considera que sí lo estaban.



Si bien muchas empresas realizan frecuentemente trabajo remoto, según los resultados, el 45% de las empresas no tenía a ningún empleado haciendo teletrabajo y sólo el 17% sí contaba con más del 50% de la nómina bajo esa modalidad.



¿Cuál será el escenario futuro una vez que cese la pandemia? El 45% respondió que por el momento no ha despedido ni piensa tener que despedir a nadie en el corto plazo. Sin embargo, un 14% de los encuestados tuvo que realizar alguna reestructuración o tiene pensado hacerlo. El 41% restante de los encuestados, todavía no lo tiene definido.



De aquellos que han tenido que reestructurar o piensan hacerlo, el 91% de los encuestados lo hará con menos del 30% de su estructura y el 51%, con menos del 10% de su personal.



El 71% de las empresas encuestadas iban a realizar incorporaciones en su nómina, antes de esta crisis. Pero el 54% se vio en la necesidad de suspender todos los procesos, afortunadamente un 19% continúa con las contrataciones que tenía en agenda.

Por otro lado, las empresas fueron consultadas sobre si tendrán que tomar medidas, en este contexto, y la respuesta afirmativa fue del 63%.

Entre ellas se encuentran la reducción de salarios, seguida por la disminución de la jornada laboral, y en tercer lugar, la reducción de los días de trabajo.

Caídas en las ventas, un reflejo de esta situación atípica

El principal desafío que las compañías están enfrentando hoy es la baja de consumo por parte de los clientes (un 58% considera que este es el mayor conflicto actual). También existe un problema en la cadena de pagos que es considerado como el segundo mayor inconveniente por las empresas.

- El 87% de las empresas proyecta una caída en sus ventas.



- El 19% cree que la caída será de más del 60% en sus ventas. Mientras que el 34% espera que esa baja sea menor al 20%.



En tercer lugar, las compañías consideran que sus socios comerciales no están operando con normalidad debido a los inconvenientes por el contexto actual.



¿Cuál será el mayor aprendizaje post Covid-19? El 38% cree que reside en la capacidad de reacción ante la crisis, el 24% el teletrabajo y el 22% la flexibilidad. Sólo el 6% valoró la comunicación como el mayor aprendizaje.



Por último, los Directivos compartieron cuáles son las mejores prácticas que están ejecutando en sus empresas están adoptando en este contexto. Las principales son:



- Orientación al empleado



- Transformación digital



- Foco al negocio core



"La encuesta surgen a fin de dar visibilidad a la situación que muchas empresas están viviendo. Tener una visión más holística, analizar y entender los resultados nos permitirá entender, con mayor certeza, el estado de situación actual en un contexto de pandemia y lograr visibilidad ante lo que vendrá", explica Federico Carrera, Director Asociado de High Flow.