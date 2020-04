Día del trabajador: ¿por qué se celebra el 1 de mayo?

Cómo es la historia de los "Mártires de Chicago" que dio origen a la celebración que recuerdan todos los trabajadores alrededor del mundo

El próximo viernes arranca, en teoría, un fin de semana largo de tres días en la Argentina. El calendario 2020 muestra que se avecina otro feriado muy especial, el Día Internacional del Trabajador.

El 1 de mayo de este año tendrá un festejo algo atípico, sin grandes marchas ni manifestaciones en las principales ciudades del país, debido a la continuación de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Incluso en las ciudades de menos de 500.000 habitantes, donde las personas pueden a partir de este lunes salir a realizar actividades recreativas durante una hora por día, también siguen prohibidas las aglomeraciones, para prevenir el contagio del Covid-19.

En ese marco, el viernes muchos argentinos celebrarán el Día Internacional de los Trabajadores sin incluso poder realizar sus actividades laborales normalmente, en una situación de inestabilidad o directamente, sin empleo.

Pero para quienes trabajen por ser empleados de actividades "esenciales" y para los que cumplen tareas de manera remota, será un fin de semana largo de tres días, al combinar el viernes 1 de mayo con el sábado y el domingo siguientes.

Tradicionalmente estos son períodos de descanso extendidos en los que los trabajadores y empresarios se dedican a viajar y recorrer el país, produciendo un gran movimiento de gente y fomentando el consumo en los destinos turísticos.

Pero esta vez, así como ocurrió durante las Pascuas, para el feriado del 24 de marzo y para el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril, movido al 31 de marzo), no se podrá transitar por fines turísticos en las rutas y caminos de la Argentina, ni salir al exterior.

Las autoridades sanitarias, de hecho, cuentan con que el fin de semana largo del 1 de mayo sea todo lo contrario, y colabore con la campaña de prevención de Covid-19 al reducir la actividad y la circulación de personas en las calles.

Por qué se festeja el Día Internacional del Trabajador

Día del Trabajador: huelgas masivas en Estados Unidos en 1886

El Día Internacional de los Trabajadores es celebrado oficialmente en 80 países y extraoficialmente en muchos otros.

Como suele ocurrir con lo que tiene que ver con la lucha sindical, la fecha no recuerda un evento agradable sino que se trató de otro episodio en el que un grupo de trabajadores fueron apresados y sentenciados a morir por haber defendido sus derechos.

El hecho ocurrió en 1886 en Estados Unidos, en una época en la cual en ese país las jornadas típicas de trabajo se extendían durante 10 a 15 horas, dependiendo de la actividad y del Estado en la que se desarrollara.

En 1882, los dueños de grandes empresas se congregaron para defender una jornada de 11 horas. El año anterior, una huelga en Saint Louis había conseguido una ley que limitaba las tareas a 72 horas por semana, pero, tres años más tarde, nadie trabajaba menos de 97. Surgió así el movimiento por las jornadas de 8 horas entre los obreros, que creció hasta convertirse en unA fuerza imparable a lo largo del país.

Las multitudinarias organizaciones obreras dispersas por todo Estados Unidos eligieron el 1° de mayo de 1886 como día para unir fuerzas. La fecha elegida ya era simbólica porque recordaba una importante huelga de 1867.

Así fue que el 1° de mayo de 1886, más de 340.000 obreros iniciaron acciones en conjunto en Estados Unidos, para obtener una jornada laboral de 8 horas. Se calcula que 190 mil se declararon en huelga, mientras otros 150 mil participaron de diversas acciones de protesta.

La tensión social siguió creciendo hasta que el 3 de mayo de ese año la policía reprimió la protesta obrera que estaba teniendo lugar frente a la filial de la empresa de maquinaria McCormick Harvester, ubicada en la ciudad de Chicago. En ese conflicto, un obrero falleció y otros tres heridos lo hicieron al cabo de un mes.

Al día siguiente se convocó un mitin en la Plaza Haymarket. Como se avecinaba una tormenta primaveral y había otras convocatorias anunciadas, no se juntaron más de 3 mil personas. Cuando los manifestantes se retiraban pacíficamente, 180 policías se metieron en la muchedumbre, explotó una bomba y se escucharon disparos. Hubo casi 70 heridos y murieron siete policías.

Así fue que las fuerzas de seguridad comenzaron una redada de locales y se llevaron detenidas a personas acusadas por hechos de violencia. De los 31 activistas detenidos, ocho fueron acusados de asesinato y conspiración, y llevados a juicio en junio de 1886.

Finalmente fueron sentenciados a la muerte en la horca. Las calles de Chicago se tiñeron de luto, mientras desfilaron los cinco féretros de los que pasaron a considerarse "mártires". Las ideas de los obreros y el reclamo por la jornada de ocho horas siguió su curso.

La fecha de celebración oficial fue instituida finalmente por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889) en homenaje a los "Mártires de Chicago" y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores.

La fecha elegida no fue la de su muerte, sino el 1° de mayo, cuando junto a cientos de miles de obreros estadounidenses pararon el país para reclamar las jornadas de 8 horas de trabajo. En ese país y en otros anglosajones, sin embargo, el Día del Trabajo se celebra cada primer lunes de septiembre.

En 1955, el Papa Pío XII estableció el 1° de Mayo como Día de San José, en reafirmación implícita de la conmemoración.

¿Cómo se paga el feriado del 1 de mayo?

Hasta el momento, la legislación argentina establece que los días feriado en los cuales los empleados cumplen tareas por determinación de su empleador, se abonan el doble. Es decir, que al percibir sus haberes del mes, esa jornada se cobra al doble de la jornada regular.

En este contexto de pandemia, habrá muchos trabajadores considerados "esenciales" o eximidos de cumplir la cuarentena debido a su ocupación, que probablemente desempeñen tareas regularmente durante el Día Internacional de los Trabajadores. Entre ellos se cuentan, por supuesto, los empleados y profesionales del sistema de salud, los de supermercados y comercios de bienes esenciales. También las fuerzas de seguridad y el Ejército, el personal de servicios de emergencia y los bomberos, entre otros.

Y a ellos se suman cientos de empleados formales que cumplen con tareas desde el hogar, en aislamiento. No hay para estos casos ninguna regulación específica y por lo tanto, en el caso de que deban trabajar el 1 de mayo, no hay motivo por el cual no perciban también el pago doble por esa jornada, como ocurre con los feriados tradicionales fuera de los contextos de aislamiento social obligatorio.